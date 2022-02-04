اليمن.. التحالف يكثف غاراته في صنعاء وفرنسا تعتزم مساعدة الإمارات في تأمين أجوائها

كثف التحالف الذي تقوده السعودية غاراته على صنعاء، وأشادت جماعة الحوثي بتبنّي فصيل عراقي الهجوم على منشآت إماراتية، في حين أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات في تأمين أجوائها.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن التحالف الذي تقوده السعودية شنّ فجر اليوم الجمعة غارات على العاصمة صنعاء، من دون إشارة إلى وقوع ضحايا.

وأضافت القناة أن الغارات استهدفت محيط مطار صنعاء بغارة واحدة، ومنطقة النهدين في مديرية السبعين بـ3 غارات.

وفي سياق آخر، أشاد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بما سماها العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق، وهي فصيل عراقي شيعي، ضد الإمارات الأربعاء.

وقال سريع في تغريدة "نشكر لهم هذا الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي العميل".

نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق_أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء، ونشكر لهم هذا الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي العميل. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 3, 2022

دعم فرنسي

من جهة أخرى، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، عبر تويتر، اليوم الجمعة، إن الإمارات تتعرض لهجمات خطيرة على أراضيها، وإن بلادها قررت تقديم الدعم العسكري لحماية مجال الإمارات الجوي من أي خرق.

وأضافت بارلي في تغريدة ثانية أن مقاتلات رافال -المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي- سيستعان بها في دعم القوات المسلحة الإماراتية، عبر تكليفها بمهمات مراقبة واستكشاف إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضحت بارلي في تغريدة ثالثة أن بلادها والإمارات تربطهما علاقة بشراكة إستراتيجية، وأن مساهمة فرنسا في تأمين الأجواء الإماراتية يدخل في إطار تطبيق اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.

Les Emirats arabes unis ont été victimes de graves attaques sur leur territoire au mois de janvier. Afin de marquer notre solidarité à l’égard de ce pays ami, la France a décidé d’apporter un soutien militaire, notamment pour protéger leur espace aérien contre toute intrusion. pic.twitter.com/DGnQjtRSnh — Florence Parly (@florence_parly) February 4, 2022

وقف التصعيد

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أمس الخميس إن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ندد خلال الاتصال بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهجمات جماعة الحوثي "الإرهابية"، وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن.

ومن جهته، قال عبد اللهيان لنظيره الإماراتي إنه "يجب العمل لمنع مصادر الأزمات من اتخاذ موطئ قدم لها بالمنطقة".

وجاء الاتصال عقب إعلان الإمارات الأربعاء أنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وكانت مجموعة عراقية، تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق"، أعلنت في بيان توجيه ضربة بـ4 طائرات مسيّرة إلى منشآت في أبو ظبي، متوعدة بهجمات أخرى ما لم ترفع الإمارات يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق، حسب قولها.