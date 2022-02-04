"أموال سرت".. برنامج المسافة صفر يكشف أكبر عملية سطو مسلح على البنك المركزي الليبي

تبث الجزيرة اليوم الجمعة فيلم "أموال سرت" ضمن تحقيقات برنامج "المسافة صفر". ويكشف التحقيق بوثائق وشهادات حصرية عن معلومات جديدة بشأن أكبر عملية سطو مسلح على أموال البنك المركزي الليبي.

كما يكشف الفيلم عن شبكة الأشخاص الضالعين في العملية، الذين تمكنوا من الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو.

ويكشف البرنامج الذي تقدمه الزميلة سلام هنداوي عن حجم الضرر الذي تكبده القطاع المصرفي الليبي على مدار 8 سنوات، بسبب عملية السطو في مدينة سرت.

وسيبث فيلم "أموال سرت" اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10 و5 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.