5 مؤشرات على اقتراب الهجوم الروسي على أوكرانيا

موسكو- نشر موقع "شؤون عسكرية" الروسي تقريرا قال إنه خلاصة رصد لتصورات وآراء خبراء عسكريين وأمنيين غربيين، يتحدثون فيها عن سيناريوهات "مؤكدة" ستحصل قبيل هجوم عسكري روسي مفترض على أوكرانيا.

ونقل الموقع عن هؤلاء قولهم إنه في الأيام القليلة التي ستسبق الهجوم، سيكون هناك عدد من الإشارات الواضحة للغاية، التي لا ينبغي تجاهلها وتدل بشكل مباشر على اقتراب الحرب بين روسيا وأوكرانيا من ساعة الصفر.

وبحسب التقرير، فإن الهجوم الروسي على أوكرانيا لن يحدث بشكل غير متوقع. ورغم أن الجميع يخمن الآن موعد ساعة الصفر، فإنه لا أحد يعرف حقًا متى سيبدأ الهجوم الروسي إلا الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

تحركات مريبة

وبرأي هؤلاء، فإنه في البداية، وبدلاً من الصور والمقاطع المصورة التي تُظهر عادة قوافل المعدات العسكرية الروسية، ستظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن من خلالها تمييز العديد من شاحنات الدعم اللوجيستي وخزانات الوقود والصهاريج بشكل واضح، جنبا إلى جنب معها سيتم نقل المستشفيات الميدانية وأفرادها ومعداتها إلى الحدود مع أوكرانيا.

ضرب الروح المعنوية

أما المؤشر الثاني، حسب الخبراء الغربيين، فهو الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية على خوادم مؤسسات الدولة والهيئات الحساسة في أوكرانيا.

والغرض من هذه الاختراقات الإلكترونية هو إضعاف الروح المعنوية للشعب الأوكراني، وجعله يفقد الثقة في حكومته، وفق الموقع الروسي.

سلاح التمويه

أما العلامة الثالثة للهجوم الروسي الوشيك فتتمثل في حدوث خلل مفاجئ ومتكرر في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS)، إذ ستحاول روسيا التشويش على إشارات هذا النظام، وإرسال وتوليد إشارات خاطئة للتمويه تجعل من الصعب على الجيش الأوكراني السيطرة على عمليات التحكم والسيطرة والتنسيق، مما سيتسبب في جرعة إضافية في ضرب معنويات الجنود والسكان في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب استخدام روسيا نظام الأقمار الصناعية الخاص بها "غلوناس" (GLONASS)، فإن مثل هذا الهجوم لن يؤثر على الجيش الروسي نفسه على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، كما يؤكد الخبراء، سيجري تكثيف رحلات طائرات استطلاع الرادار الروسية بشكل كبير بالقرب من الحدود الأوكرانية، وسيتم نشر أنظمة الحرب الإلكترونية وتفعيلها.

سرية مشددة

ويعتقد الخبراء في الغرب أن العلامة الرابعة للهجوم الروسي هي الحجب المفاجئ لعمل شبكات التواصل الاجتماعي الروسية عن المستخدمين، والتي يمكن أن تتضمن العديد من التسريبات للمعلومات المتعلقة بحركة وموقع وتشكيل القوات الروسية.

تمهيدا للهجوم

أما العلامة الخامسة والأخيرة فهي إطلاق طائرات استطلاع روسية قصيرة المدى من دون طيار على الأراضي الأوكرانية.

ويتحدث التقرير عن أن روسيا ستخسر عددًا قليلا من الطائرات من دون طيار بسبب الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكن هذا الثمن سيكون ضئيلًا مقابل المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي سيُستفاد منها في توجيه القوات الجوية الروسية، ونشر صواريخ كروز وسلاح المدفعية.

ولفت موقع "شؤون عسكرية" الروسي إلى أنه رغم افتراضات السياسيين والخبراء الغربيين بهجوم روسي وشيك على أوكرانيا، فإن روسيا صرحت مرارًا وتكرارًا بأنها لن تهاجم أي دولة ولا تهدد جيرانها.

وختم بأن كل الشائعات حول "عدوان روسي وشيك على أوكرانيا" ليست إلا حملة مناهضة لروسيا من قبل الغرب، تهدف إلى بث الذعر والتحريض على الكراهية".