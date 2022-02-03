وزير خارجية عُمان: إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيقوض جهود إحضارهم إلى طاولة المفاوضات

قال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي إن إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيقوض جهود إحضارهم إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف البوسعيدي -في حوار مع موقع "مونيتور" (Al-monitor) الأميركي- إن مثل هذه الخطوة ستعيق إيجاد تسوية سياسية للأزمة والحرب المتواصلة في اليمن.

وتم تداول هذا الحوار في الساعات الماضية، في حين نشر موقع "مونيتور" المقابلة بعد الهجوم الأول الذي تعرضت له أبو ظبي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات متكررة على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة (غربي اليمن)، ثم هاجمت بمسيّرات وصواريخ باليستية أبو ظبي ودبي عدة مرات.

وطلبت الإمارات من الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بعدما تبنّت الجماعة هجمات على عدد من المناطق في إمارة أبو ظبي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وسبق لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن ألغت بعد شهر من تولي الرئيس السلطة في يناير/كانون الثاني 2021 قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

وبررت إدارة بايدن قرارها بأن هذا التصنيف يعرقل وصول المعونات الإنسانية للشعب اليمني.

ويشهد اليمن منذ نحو من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية بمشاركة الإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن بنهاية عام 2021 ستكون أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وتسببت الحرب في خسارة اقتصاد البلاد نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان (30 مليونا) على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.