الواسطة صديقة ماما.. مذيعان يكشفان سر عملها في التلفزيون المصري

القاهرة- أثار الإعلاميان المصريان يوسف الحسيني ومفيدة شيحة الجدل عبر منصات التواصل بعدما اعترفا بأنهما دخلا مجال الإعلام عن طريق الواسطة التي سهلت لهما الحصول على وظائف في مؤسسات الإعلام الحكومية.

وقالت مفيدة شيحة -التي حلت ضيفة على الحسيني في برنامجه الإذاعي- ردا على سؤال عن بدايتها في مجال الإعلام إنها جاءت عن طريق الواسطة بعد انفصالها عن زوجها، موضحة أنها دخلت مبنى التلفزيون الحكومي عبر صديقة والدتها، حيث كانت ابنة عم المذيعة الشهيرة الراحلة سهير الإتربي التي شغلت منصب رئيسة التلفزيون المصري قبل رحيلها.

المثير أن الحسيني رد على شيحة معترفا بأنه دخل هو الآخر إلى عالم الإعلام بالواسطة وعلى سبيل الصدفة، وأيضا عبر المذيعة الشهيرة سناء منصور صديقة والدته، حيث اقترحت عليها أن تأتي بابنها ليخضع لاختبار كاميرا في التلفزيون الحكومي تمهيدا لتوظيفه.

الحسيني -الذي أثار جدلا قبل عدة أشهر بعدما انحنى على الهواء شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي- أوضح أنه كان يعمل في إحدى الشركات ولم يكن يطمح لأن يصبح مذيعا، مشيرا إلى أنه بدأ بتقديم البرامج الدينية للأطفال، متعجبا من الموافقة على عمله مذيعا رغم أنه كان يعاني من مشكلة في نطق حرف الراء، واحتاج الأمر سنوات حتى يتخلص من تلك المشكلة بنسبة كبيرة لكن بشكل غير كامل حتى الآن.

وأثارت تلك التصريحات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها تعبر عن حال الوظائف في مصر، كما قال آخرون إن هناك من هم أجدر منهما لتصدر الشاشات في الوقت الحالي، علما أن الحسيني وشيحة لا يعتبران من نجوم الصف الأول في الإعلام المصري.

وتحدث مغردون عن انتشار البطالة بين الشباب من أصحاب الكفاءات، خاصة من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه.

وأثار الحسيني جدلا آخر الشهر الماضي بعدما أعلن على الهواء مرضه واحتمال إصابته بفيروس كورونا، وهو ما استهجنه كثيرون وسألوا عن كيفية مخالطته زملاءه رغم التحذيرات المستمرة في وسائل الإعلام بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

بتفرج علي جزء من حلقة بين يوسف الحسيني والمذيعة مفيدة شيحة

بيسألها بقيتي مذيعة ازاي قالت له بالواسطة بعد مااتطلقت صاحبة ماما كانت بنت عم سهير الاتربي رئيس التليفزيون المصري

مفيدة سألت يوسف الحسيني انت بقيت مذيع ازاي قالها صاحبة ماما كانت بتيجي البيت عندنا هي سناء منصور وشغلتني pic.twitter.com/zDrHLi8Dnk — خالد نيويورك (@KhaledEibid) February 2, 2022