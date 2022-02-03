رفض زج العراق في استهداف دول خليجية.. الصدر: إيقاف حرب اليمن والتطبيع يكون بالحوار لا بالاقتتال

رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زجّ العراق في الصراعات الإقليمية، مطالبا بإيقاف حرب اليمن، ورافضا التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن إيقاف حرب اليمن يكون بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية وليس بالاقتتال.

وقال الصدر، في تغريدة، إن من وصفهم بالإرهابيين الخارجين على القانون سارعوا إلى زج العراق في حرب إقليمية خطرة، من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن.

وأضاف الصدر أن إيقاف حرب اليمن والتطبيع لا يكون بالعنف والاقتتال، بل بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية، ولا يكون بتعريض مقدسات العراق وشعبه للخطر.

وأكد الصدر أهمية ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية، كما طالب الحكومة بالتعامل مع الفاعلين بجد وحزم، مبيّنا أن سكوتها قد لا تحمد عقباه.

هجمات صاروخية

وكان فصيل عراقي يطلق على نفسه "الوعد الحق" تبنّى في وقت سابق الهجوم على منشآت إماراتية بطائرات مسيّرة.

وهذا الفصيل غير معروف في العراق، وبيان أمس الأربعاء هو الثاني له.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر بيان أصدرته أمس أنها "اعترضت ودمّرت 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وتعرضت الإمارات لهجمات عدة في الأسابيع القليلة الماضية، منها هجوم صاروخي يوم الاثنين خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه.

كما أكدت القيادة الأميركية الوسطى أن منظومة صواريخ باتريوت بقاعدة الظفرة في أبو ظبي بالإمارات اعترضت صاروخين باليستيين فجر الاثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022.