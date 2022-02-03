إسرائيل تحقق في احتمال استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على شاهد رئيسي ضد نتنياهو

بدأت النيابة العامة الإسرائيلية فحص معلومات حول احتمال استخدام برمجية التجسس بيغاسوس التي تنتجها شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية لاستخراج معلومات من هاتف نقال خاص بأحد الأشخاص المتورطين في ملفات التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو.

وأعلنت يهوديت تيروش من النيابة العامة بدء عملية فحص متعمقة بعد الادعاءات بهذا الخصوص.

ويستعد محامو الدفاع عن نتنياهو لتقديم طلب إلى المحكمة للتخلي عن شهادة أحد الشهود أو إعادة التحقيقات مع آخرين.

وفي الشريط الذي بثته "القناة 12" المحلية، يسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر، الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهد دولة أو "شاهدا ملكا".

ويقول ضابط شرطة "يبدو الأمر غير قانوني"، فيما امتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الشرطة الإسرائيلية ستتعاون بشكل كامل وشفاف" مع فريق تحقيق عيّنه المدعي العام.

تحقيق موسع

ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية من عام 2009 حتى يونيو/حزيران الماضي، تهما بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته متهما القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو يفاوض على صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن.

لكن نتنياهو أعلن رفضه لهذه الصفقة، معللا ذلك بأنها تنطوي على "وصمة عار" ستقضي حكما على مستقبله السياسي.

وتأتي المعلومات عن تجسس الشرطة على شلومو فيلبر وسط تحقيق أوسع في مراقبة الشرطة هواتف إسرائيلية دون تفويض مصرح به.

ونفت الشرطة ذلك في البداية، لكنها أقرّت الثلاثاء بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض.

وأعلنت أن تحقيقا معمقا أتاح التوصل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية"، من دون الإشارة صراحة إلى "بيغاسوس" أو إلى شركة "إن إس أو" المنتجة للبرنامج.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تعهدت أواخر الشهر الماضي بإجراء تحقيق معمق في معلومات نشرتها صحيفة "كلكاليست" اليومية بشأن استخدام "بيغاسوس" للتجسّس على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد نتنياهو.