القاهرة- أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بإحالة قاض كبير وزوجته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، لكن المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليون جنيه مصري (الدولار نحو 15.7 جنيها)، وأمرت كذلك بضبط وإحضار الزوجة التي قالت التحقيقات إنها هاربة داخل البلاد.

ويتعلق الأمر بالمستشار أحمد عبد الفتاح حسن الذي شغل مناصب قضائية في مصر حتى وصل إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ثم شغل مناصبة قضائية في دولة الكويت.

وقالت النيابة العامة -في بيان- إنها أمرت بإخلاء سبيل القاضي مبررة هذا التصرف بما وصفتها بـ"اعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها"، مشيرة إلى أنه تم إدراج اسمه واسم زوجته في قوائم الممنوعين من السفر.

القصة بدأت بالمصادفة -على حد قول وسائل إعلام مصرية- وذلك عندما قامت شرطة تنفيذ الأحكام باقتحام الشقة في يونيو/حزيران الماضي، لتنفيذ حكم صادر لأحد المواطنين بتمكينه من الشقة، وأثناء الفحص اكتشفت الشرطة كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف المختلفة، كما وجدت سردابا سريا داخل الشقة يضم قطعا ولوحات أثرية تعود إلى عصور مصرية مختلفة، حتى أن الإعلام المصري أطلق عليها لقب "مغارة علي بابا"، وهو تعبير مستقى من القصة الشعبية الشهيرة التي وجد فيها الحطاب علي بابا مغارة مملوءة بالجواهر التي سرقها بعض اللصوص فقام بالاستيلاء عليها.

1384 قطعة أثرية بالشقة

أوضح بيان النيابة أن الزوجين كانا يمتلكان 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وصولا إلى عصر أسرة محمد علي، وتخضع هذه الآثار للحماية قانونا، كما لم يخطر المتهمان المجلس الأعلى للآثار بحيازتهما هذه الآثار لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي رغم صدور قرار عن مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1953 بمصادرتها.

وقالت النيابة العامة إنها جمعت أدلة ضد المتهمين، وشملت شهادة 16 شاهدا، من بينهم حراس العقار محل الشقة في حي الزمالك بالقاهرة، فضلا عما تبين للنيابة العامة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثر عليها فيها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة من ضبطها من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها.

متحف صغير

وكانت النيابة المصرية قد عرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عبر صفحتها بموقع فيسبوك في ما تشبه جولة مصورة بين متاحف أثرية وصالات عرض، وأبرز الفيديو الآثار والقطع الفنية التي تم ضبطها في الشقة.

وتضمّن الفيديو عرضا قدمه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري بحضور النائب العام حمادة الصاوي لعدد من القطع تمثل "كنزا حقيقيا" على حد قوله، وتنتمي إلى حقب تاريخية تمتد من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية، وصولا إلى عصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاص بملوك وأفراد تلك الأسرة.

وأعلنت النيابة في بيانها أنها عثرت على نحو 2672 قطعة أثرية وفنية وتاريخية من بين 5 آلاف قطعة أخرى عثرت عليها داخل الشقة والحانوت، وأنها سلمت "المجلس الأعلى للآثار" تلك القطع بناء على طلبه ووفق ما أوصت به اللجنة لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس، وذلك عبر المتخصصين في الآثار المصرية.