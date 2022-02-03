"ألوية الوعد الحق" تتبنى هجمات ضد الإمارات.. الحوثيون يباركون وواشنطن تعتبر حماية رعاياها أولوية قصوى

ليندركينغ: السعودية تتعرض لهجمات الحوثي بشكل يومي بلغت أكثر من 400 هجوم خلال العام الماضي

قال مسؤول أميركي كبير إن حماية عشرات الآلاف من الرعايا الأميركيين في السعودية والإمارات هي الأولوية القصوى لبلاده، في وقت بارك فيه الحوثيون عملية "ألوية الوعد الحق" العراقية التي تبنت هجمات ضد الإمارات.

وأكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ أنه يتعين على الأطراف اليمنية التي تدعي أنها تريد السلام، أن تجد أرضية مشتركة والجلوس على طاولة المفاوضات.

وفي لقاء مع الإذاعة الوطنية يوم الخميس، قال ليندركينغ إن الجميع يعترف بأن الحل ليس عسكريا بمن فيهم الحوثيون، وقال ليندركينغ إنه يجد صعوبة في عدم استثمار الأطراف المتصارعة الفرصة المتوفرة لتحقيق السلام.

وقال المبعوث الأميركي إن الصراع في اليمن "زاد سوءا لعدة أسباب، أحدها تدخل إيران التي وجدت أن الحرب طريقة مريحة لمضايقة السعودية ومفيدة بالنسبة لطهران".

#المسيرة_عاجل | رئيس هيئة الأركان: الصواريخ والطائرات المسيرة غدت بفضل لله تحقق ضربات دقيقة ومؤلمة في عمق دول العدوان — المسيرة – عاجل (@alosbou) February 3, 2022

400 هجوم

وأشار ليندركينغ إلى أن السعودية تتعرض لهجمات من جماعة الحوثي بشكل يومي، بلغت أكثر من 400 هجوم خلال العام الماضي.

كما أكد أنه بحث مع كبار القادة السعوديين الهجوم الذي شنته السعودية على مركز احتجاز يديره الحوثيون الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل العشرات من المدنيين اليمنيين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مجموعة عراقية، تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق"، توجيه ضربة بـ4 طائرات مسيرة ضد منشآت في أبو ظبي.

وأضافت في بيان أن توجيه الضربات إلى الإمارات سيستمر حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق. وهددت بأن الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما، على حد تعبيرها.





وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع "نبارك عملية (ألوية الوعد الحق) ضد الإمارات ونشكر موقفهم المتضامن".

بيان إماراتي

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر الأربعاء.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على تويتر أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات"، وأنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرات المذكورة "بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، من دون أن يحدّد المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها.