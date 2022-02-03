أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان عدم تسليم السلطة في البلاد إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه البرهان أمس الأربعاء أمام ضباط وجنود فرقة تابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وشدد البرهان، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة، على أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم ما وصفها "بأمانة السلطة" إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي. وقال "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان".

وأشار قائد الجيش السوداني إلى ضرورة التصدي لما وصفها بحملات "التضليل والتلفيق والكذب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن، وفق تعبيره.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لا سيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.