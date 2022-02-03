في حين رأى باحثون وسياسيون إسرائيليون أن القضية الفلسطينية هي الأخطر على دولتهم، امتنع المشاركون بمؤتمر "الأمن القومي" الإسرائيلي عن توصيف "النووي الإيراني" بالخطر الوجودي، واختاروا تسميته بخطر إستراتيجي إقليمي سعيا للدفع بفكرة تشكيل "تحالف دفاعي إقليمي ضد إيران".

القدس المحتلة- خلصت تقديرات، المؤتمر السنوي لمعهد "أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن القضية الفلسطينية أخطر على إسرائيل من المشروع النووي الإيراني، والذي اعتبر من أبرز التحديات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت يبقى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصلب التحديات الأمنية لتل أبيب.

وناقش المؤتمر -الذي عقد في نسخته الـ 15 تحت عنوان "حان الوقت لقرارات حاسمة" على مدار يومين وانتهى الأربعاء- التحديات المستقبلية لإسرائيل داخليا وخارجيا.

وتناول جاهزية المجتمع الإسرائيلي لاتخاذ قرارات حاسمة في القضايا الداخلية المتعلقة بـ "يهودية الدولة" والصراع مع العلمانيين، والتحديات أمام الديمقراطية والدولة الدينية التي تحتكم للتوراة، والتحدي القبَلي في المجتمع الإسرائيلي.

وتوقفت التقديرات الإسرائيلية بشأن التحديات الأمنية عند الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث يخشى الإسرائيليون انهيار الدولة اللبنانية بسبب الانغلاق السياسي ونفوذ حزب الله والأزمة الاقتصادية التي تعصف بها. وتُجمع التقديرات الأمنية على أن لذلك تداعيات سلبية على إسرائيل تصل لدرجة المواجهة والحرب.

المتحدثون بالمؤتمر السنوي لمعهد "الأمن القومي" بجامعة تل أبيب (الصحافة الإسرائيلية)

مؤتمر للسلام.. أو حرب على جبهات

واتفق المشاركون في مؤتمر الأمن القومي على غياب التوافق بين اليهود لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين والقبول بحل الدولتين، الأمر الذي يشير للتوجه نحو تأسيس دولة واحدة للجميع بين البحر والنهر، وتقويض "يهودية الدولة" وهو ما تم تناوله من خلال محاكاة أعدها المعهد لفحص فرص تنفيذ مبادرة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقبالة الإجماع اليهودي بشأن تهديدات الجبهة الشمالية مع لبنان، وإمكانية أن تفضي مفاوضات فيينا لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، يبدو الإسرائيليون منقسمين وبلا قرارات حاسمة بشأن الصراع مع الفلسطينيين، وفقا لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت.

ويشكّك أيزنكوت، خلال استعراضه لأبرز التحديات الإقليمية التي تواجه إسرائيل، في نجاعة وإمكانية عقد مؤتمر إقليمي للسلام، وعزا ذلك إلى التوترات على عدة جبهات والحرب المحتملة سواء مع الفلسطينيين أو على الجبهة الشمالية وحتى مع إيران.

ويعتقد رئيس الأركان السابق أن محاولة فرض خطة للسلام أو مؤتمر دولي على إسرائيل، وجرها لطاولة المفاوضات بصورة تبدو كالضعيفة، غير مقبول بالنسبة لإسرائيل التي تريد التوجه لأية مبادرات دولية وإقليمية واتخاذ أي قرارات حاسمة من منطلق قوة، ومع أجندة لا تتعارض ومصالحها الأمنية.





فقدان الأمل

يقول مدير معهد "أبحاث الأمن القومي" أودي ديكل إن المجتمع الدولي، مثل إسرائيل والسلطة الفلسطينية "فقد كل أمل في إيجاد حل متفق عليه بين الطرفين بصورة سلمية. وفقط حوادث العنف والتصعيد الأمني ​​تلفت الانتباه إلى الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، بعد أن فقد معظم الفاعلين الدوليين والإقليميين الاهتمام بهذه القضية".

وأوضح ديكل أن اسرائيل استخدمت التركيبة الائتلافية للحكومة الحالية لتوضيح أنه لا توجد حاليا إمكانية للترويج والدفع نحو أي مخطط سياسي، وذلك خلافا للمجتمع الدولي الذي يجمع أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي كجزء من الجهود المبذولة لمنع التصعيد".

وخلص للقول إن الولايات المتحدة هي التي حددت قواعد اللعبة، ولم تتخلّ عن إسرائيل وحمتها من قرار غير مريح لها دون الحاجة إلى ممارسة حق النقض. ومقابل ما وصفه بعزلة إسرائيل في الساحة الدولية، كانت الولايات المتحدة هي المعقل الوحيد الذي دعمها.

رئيسة الوزراء السابقة ليفني تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية سيحافظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية (الجزيرة)

تحديات داخلية

وفي قراءة معمقّة للتحديات التي تواجه اسرائيل ومستقبلها الداخلي والإقليمي، عادت وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، إلى الواقع الداخلي الذي تعيشه إسرائيل، قائلة "قبل الذهاب لمؤتمر دولي للسلام، يجب طرح سؤال ما هي رؤية إسرائيل للمستقبل خاصة بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟".

وأكدت رئيسة الوزراء السابقة أن إقامة دولة فلسطينية سيحافظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وإلا ستكون هناك دولة واحدة أو دولة ثنائية القومية بين البحر والنهر، علما بأنه بعد سنوات تشير التقديرات إلى أن الفلسطينيين سيكونون الأكثر.

وتقول ليفني، التي تشغل منصب عضو اللجنة الإدارية في معهد "أبحاث الأمن القومي" إنه "لا يوجد لإسرائيل أية رؤية بشأن القضية الفلسطينية التي تعتبر أكبر مشكلة للإسرائيليين، والذين لا إجماع داخليا لديهم بشأن يهودية الدولة وإنهاء الصراع مع الفلسطينيين وحل الدولتين".

وتوضح أن طبيعة وهوية الدولة بقيت دون حسم، مشيرة إلى أن نهج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أسس لدولة واحدة أو دولة ثنائية القومية بين البحر والنهر، "وهذا أكبر خطر على يهودية الدولة". وباعتقادها "لا إجماع إلا حول هاجس العدو المشترك الذي يمكن أن يكون أي جهة بالشرق الأوسط".





العدو المشترك

وفي موضوع "العدو المشترك" تناولت محاضرة بعنوان "التهديدات الإيرانية ومفاوضات فيينا" المشروع النووي الإيراني وخطورته وتداعياته الإستراتيجية على منطقة الشرق الأوسط.

وامتنع المشاركون في المؤتمر عن توصيف "النووي الإيراني" بمثابة خطر وجودي على إسرائيل، واختار توصيفه كخطر إستراتيجي إقليمي، سعيا من معهد "أبحاث الأمن القومي" للدفع بفكرة تشكيل "تحالف دفاعي إقليمي ضد إيران".

هذا الطرح تبناه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، الذي أكد أن إسرائيل مطالبة بالدفع نحو تحالف إقليمي مع أميركا والدول العربية "المعتدلة" والتوقيع على معاهدات دفاعية مشتركة لمواجهة إيران والحد من تموضعها العسكري وتقويض نفوذها الإقليمي.

وأوضح يدلين أن هناك شبه إجماع في العالم على أن إيران "دولة عتبة" نووية، حتى لدى واشنطن التي ما زالت تراهن على الدبلوماسية وتمتنع عن استعمال قدراتها لتدمير البرنامج النووي الإيراني تحسبا من حرب شاملة تتدخل فيها الدول العظمى وأبرزها الصين وروسيا إلى جانب طهران.

ويشير أيضا إلى أن إسرائيل كانت لها تجارب في مهاجمة العراق عام 1981 وضرب المفاعل النووي، وكذلك مهاجمة المفاعل السوري عام 2007 "دون أن يؤدي ذلك لحرب شاملة".

وفي الحالة الإيرانية، يعتقد يدلين أنه إلى جانب توظيف الدبلوماسية يجب على واشنطن التلويح أيضا باستعمال القوة العسكرية بحال بقيت إيران متمسكة بمواقفها "المتطرفة" وذلك عبر توجيه ضربات وتنفيذ هجمات موضعية دون أن تؤدي لحرب عالمية ثالثة.