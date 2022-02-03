أردوغان عرض الوساطة بين موسكو وكييف.. مسؤولون أميركيون: خطة روسية لفبركة تسجيل مصور واستخدامه ذريعة لغزو أوكرانيا

نقلت "نيويورك تايمز" New York Times -عن مسؤولين أميركيين بارزين- أن واشنطن حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بخطة روسية لتلفيق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ونقلت أن الولايات المتحدة تأمل إفشال تلك الخطة التي تتضمن -بحسب الصحيفة- تصوير "اعتداء مفبرك" تشنه قوات أوكرانية على الأراضي الروسية أو ضد المتحدثين بالروسية شرقي أوكرانيا.

وأضاف هؤلاء المسؤولون -الذين نقلت عنهم "نيويورك تايمز"- أن موسكو تنوي استخدام الفيديو لاتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية بحق المتحدثين بالروسية وتبرير هجوم، أو منطلقا لدعوة قادة انفصاليين في إقليم دونباس لها للتدخل.

كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تعتقد أن روسيا ستنتج فيديو دعائيا يتضمن جثث أشخاص وممثلين وصورا لمواقع مدمرة.





حشد روسي

في سياق مواز، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزينكوف إن هناك ما يقدر بحوالي 115 ألفا من الجنود الروس على تخوم بلاده، بما في ذلك بيلاروسيا، وكذلك في "الأراضي المحتلة المؤقتة" -بحسب تعبيره- في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونيتسك ولوهانسك.

كما أعلن رزينكوف عن وصول شحنة أسلحة أميركية إلى العاصمة كييف هي السابعة في غضون أسبوعين، والثالثة في غضون الساعات الـ 24 الماضية.

وكشف الوزير الأوكراني أن الشحنة تتكون من 85 طنا من الأسلحة والذخيرة وقاذفات القنابل اليدوية، واصفا وصول الشحنة بـ "الخبر السار" ومعتبرا أن إرسال الأسلحة إلى كييف يجب أن يستمر.

وأوضح أن كمية الأسلحة التي تسلمتها بلاده من واشنطن وصلت إلى نحو 600 طن تشمل صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كما تحدث عن استلام ذخيرة وأسلحة من بريطانيا شملت صواريخ مضادة للدروع من طراز "إن لوو".





وساطة تركية

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية استضافة أنقرة قمة أوكرانية روسية على مستوى القادة، أو محادثات على المستوى الفني، لتجاوز الأزمة الراهنة بين البلدين.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

وجدد أردوغان تأكيده على استمرار دعم تركيا لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن تركيا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا اللتين وصفهما بالبلدين الصديقين والجارين في البحر الأسود.