على ما يبدو صار العراق أرضا خصبة لتأسيس مجموعات مسلحة تستهدف الداخل العراقي وخارجه بأسلحة مختلفة، لا سيما الطائرات المسيرة، وظهر مؤخرا بيان لجماعة جديدة تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق" تبنت عمليات قصف المنشآت الحيوية في أبو ظبي بدولة الإمارات أمس الأربعاء بعدد من الطائرات المسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأكدت الوزارة -في بيان على تويتر- أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات"، وأنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرات المذكورة "بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، من دون أن يحدّد المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها.

من هم؟

عند تتبع سير نشاط هذه الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتاريخ عملياتها؛ تجد أن قصف أبو ظبي الأخير ليس العملية الأولى؛ فقد كان أول ذكر لاسم "ألوية الوعد الحق" في 23 يناير/كانون الثاني من العام الماضي عندما تبنت الجماعة على موقعها في تليغرام هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة السعودية الرياض، حيث نُشر ما مفاده: "… ها هم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة آل سعود ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى…".

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2021، نشرت "ألوية الوعد الحق" صورة لطائرة قتالية جوية مسيرة وهي تستهدف برج خليفة في دبي بالإمارات. وتوقفت الجماعة عن النشر بعدها إلى أن جاء استهداف أبو ظبي أمس.

"ألوية الوعد الحق" تعد فصيلا مسلحا ليس منضويا تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي التي تموّل من الحكومة العراقية، إذ تشكلت من مجموعة مقاتلين يعودون بانتمائهم إلى "عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" العراقي، حسب مصدر مطلع رفض إعلان هويته.

ويضيف المصدر للجزيرة نت أن "فصائل المقاومة العراقية انتهجت طريقا جديدا لضرب أعدائها، ومن بينهم الإمارات والسعودية اللتان تحاربان حركة أنصار الله (الحوثية) في اليمن".

وأوضح المصدر أن الطريق الجديد ينتهجه تحديدا كل من "عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله"، وأنه منذ العام الماضي تم الإعلان عن حركات مسلحة بأسماء مختلفة، من بينها "أصحاب الكهف"، و"ثأر المهندس"، و"ربع الله"؛ بهدف محاربة الوجود الأميركي في العراق، وردا على عملية الاغتيال التي طالت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني والقيادي السابق في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس على طريق مطار بغداد الدولي قبل عامين.

وإلى جانب وقوفها بشكل مسلح تجاه أي سياسات قد تستهدف "المقاومة العراقية" أو لتحقيق تضامن مع جهات خارجية، مثل مؤازرة الحوثيين؛ فلجأت "المقاومة" للرد بقصف المنشآت الحيوية الإماراتية مؤخرا حتى لا تحسب على فصائل المقاومة المسجلة في الدولة العراقية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي.

ويستدرك المصدر أيضا بالقول إن الرد يكون من جهة مجهولة أفضل من الرد من جهة عسكرية مسجلة رسميا.

أعدادهم

لم يحدد المصدر أعداد مقاتلي فصيل "ألوية الوعد الحق"، لكنه يشير إلى أن عددهم يربو على 700 شخص من عدة محافظات عراقية يتقاضون رواتب من الفصائل المسلحة السابقة والمهام الموكلة لهم ضرب أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي في العراق وبعض المراكز الحيوية الأميركية الأخرى في العراق وخارجه وبإشراف من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويرى الباحث في الشؤون السياسية عبد الله سلام -المقرب من فصائل المقاومة العراقية- أن "ألوية الوعد الحق" التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة ضد الإمارات ليست منظمة عراقية، بل هي منظمة تمثل شعوب الجزيرة العربية.

ويضيف سلام -للجزيرة نت- أن" اسم ألوية الوعد الحق يدل على أبناء الجزيرة العربية، وأن العراق جزء من هذه الجزيرة التي ترفض قتل الأبرياء والعيش في الذل"، حسب قوله.

في حين يعارض الناشط المدني إبراهيم محمد ما قاله سلام، ويؤكد أن العراق وشعبه لا علاقة لهم بأي فصائل مسلحة تريد استهداف الاستقرار الأمني في أي مكان.

ويشير محمد إلى أن "ما تسمى ألوية الوعد الحق لا صلة لها بالعراق ولا بالعروبة المزعومة أو الإسلام، بل هي إحدى أذرع الإخطبوط الإيراني بالمنطقة"، حسب قوله.

ويقول -في الختام- إن هناك تبادل منافع بينها وبين أميركا "الشيطان الأكبر" كما يسمونه، وعلى اليمنيين النأي بأنفسهم عن التبعية والولاء للخارج، في إشارة إلى إيران.