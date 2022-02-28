بموجب اتفاقية مونترو، تسيطر تركيا على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يجعلها لاعبا أساسيا في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا.

أنقرة- تواجه تركيا مطالب أوكرانية بمنع عبور السفن الروسية من مضيقي البوسفور والدردنيل، وفقا لتصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي والسفير الأوكراني في تركيا فاسيل بودنار.

وبموجب اتفاقية مونترو، تسيطر تركيا على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، مما يجعلها لاعبا أساسيا في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا.

عبر هذه الأسئلة والأجوبة، تشرح الجزيرة نت الجوانب القانونية لاتفاقية مونترو، وخصوصية تطبيقها في حالة الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، والأهمية الجيوسياسية لمضيقي البسفور والدردنيل.





ما اتفاقية مونترو؟ وما أهم بنودها؟

تم توقيع اتفاقية مونترو يوم 20 يوليو/تموز 1936 بمدينة مونترو السويسرية، وبمشاركة دول منها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا واليابان وأستراليا.

وحلّت هذه الاتفاقية، التي تتكون من 29 بندا و4 ملحقات وبروتوكول، محل مادة المضايق التركية في معاهدة لوزان، وعلى إثرها تم تنظيم حركة المرور عبر مضايق تركيا، كما استعادت تركيا من خلالها سيادتها الكاملة على المضايق البحرية.

وأتاحت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود من دون أي تحديد.

وحاولت روسيا مرارا تغيير بعض شروط الاتفاقية؛ ففي عامي 1945 و1946، احتج الاتحاد السوفياتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية.

ما أهم بنود الاتفاقية؟

في زمن الحرب، ستدخل السفن التجارية غير المتحاربة مع تركيا، بصرف النظر عن الحمولة، دون أي عوائق. ولكن يحق لتركيا منع السفن التجارية للدولة المتحاربة معها من دخول المضيق.

إذا كان هناك دولتان في حالة حرب، فإن تركيا ستسمح لسفنهما التجارية بالدخول، لكن بشرط عدم نقل مستلزمات عسكرية.

يمكن لتركيا فرض إجراء معين على عبور السفن التجارية الخاصة بالدول الأخرى، إذا شعرت بأن هناك تهديدا أمنيا يحيط بها.

مضيق البسفور حراك سياحي وتجاري على مدى العام (الجزيرة)

ما الأهمية الجيوسياسية لمضيقي البسفور والدردنيل؟

تمتلك تركيا موقعا بحريا فريدا يجعلها تتحكم في اثنين من أضيق وأهم الممرات البحرية في العالم، ويعدّ مضيقا البسفور والدردنيل المخرج الوحيد للسفن الروسية والأوكرانية من البحر الأسود المغلق.

ويتصل البحر الأسود مع البحر المتوسط بواسطة مضيقي البسفور والدردنيل، ويتميز الممران بضيقهما، ويبلغ طول الدردنيل 58 كيلومترا، وأدنى عرض له 868 مترا، ويراوح عمقه بين 50 و90 مترا.

أما البسفور فهو أقصر وأضيق من الدردنيل إذ يبلغ طوله 27 كيلومترا، وأدنى عرض له 640 مترا، ويصل عمقه 70 مترا. وتقع مدينة إسطنبول على جانبي مضيق البسفور الذي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة. ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي آسيا وأوروبا.

أما مضيق الدردنيل، فيعد ممرا مائيا دوليا يربط بحر مرمرة ببحر إيجة، ويفصل المضيق ما بين شاطئ آسيا الصغرى وشبه جزيرة جاليبولي في الجانب الأوروبي، وهما من الأراضي التركية. ويبلغ طول المضيق حوالي 61 كلم، وعرضه يتراوح بين 1.2 و6 كلم، ويتراوح عمقه بين 50 و60 مترا.

ويُعد مضيقا البسفور والدردنيل بوابة روسيا للعبور من البحر الأسود إلى البحر المتوسط عن طريق بحر إيجة، بموجب اتفاقية مونترو، ويعتبر إغلاق المضيقين بمثابة إعلان حرب.

آلية حفر إيطالية ضخمة تمر قرب برج البسفور (الفرنسية)

في حالة الحرب الروسية الأوكرانية، هل تستطيع تركيا وقف تطبيق اتفاقية مونترو؟ وهل الوضع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا يُفسّر بالحرب؟

يقول أنس أوزديل المنسق العام لمركز أبحاث القانون الدولي في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، "يجب على تركيا تطبيق معاهدة مونترو، وخصوصا المادة الـ19 التي تنص صراحة على منع سفن الدول المتحاربة من المرور من المضايق المائية"، مستدركا "لكن تركيا إذا وجدت مصالحها مع عدم اتخاذ قرار بالإغلاق، فستلجأ لتبني التفسير القائل بعدم وجود حرب بين الطرفين، خاصة وأن روسيا تتحدث عن عملية عسكرية وليس عن حرب".

وأوضح أوزديل للجزيرة نت أن هناك مذهبا آخر بين القانونيين الدوليين في تفسير المادة الـ19، يعتبر الوضع الدائر بين روسيا وأوكرانيا نزاعا لجأت فيه روسيا لاستخدام القوة في مخالفة صريحة للبند الرابع من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"، وعليه يجب على تركيا اتخاذ قرار بإغلاق المضايق.

ولفت الخبير القانوني إلى أن المعاهدة تنص صراحة في نهاية المادة الـ19 على وجود حق للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة في العودة إلى موانئها، وبالتالي لا يحق لتركيا منع السفن الحربية الروسية من العودة إلى موانئها في البحر الأسود.

وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قال إن إغلاق تركيا المضايق أمام روسيا لن يمنع السفن الروسية من عبور المضايق في حال رغبتها بالعودة إلى موانئ انطلاقها، كونها دولة مشاطئة في البحر الأسود.





ما تبعات موافقة تركيا أو رفضها مرور السفن الروسية عبر مضيقي البسفور والدردنيل؟

يذكر القانوني التركي أوزديل أنه إذا اتخذت تركيا قرارا بإغلاق المضايق أمام السفن الحربية، فستكون لأول مرة قد استخدمت مواد معاهدة مونترو ضد روسيا التي ستغضب وربما تلجأ لاحقا للمطالبة بإلغاء المعاهدة أو تعديلها.

ويرى أنه من مصلحة تركيا عدم فتح أي نقاش حول المعاهدة كونها فعليا تخلق ظروفا أمنية تحفظ أمن تركيا وتمنحها حقوقا لن تتمكن لاحقا من الحصول عليها لو حدث إلغاء أو تعديل لاتفاقية مونترو.

إذا أصبحت تركيا طرفا في أي حرب، ما قرارها وفق الاتفاقية؟

وفق المادة الـ20 من المعاهدة، إذا كانت تركيا من الدول غير المشتركة في الحرب، فإن السفن الحربية لجميع الدول غير المشتركة في الحرب يمكن لها العبور من المضيق.

وإذا كانت تركيا طرفا في الحرب، فإنه وفقا للمادة 21 من المعاهدة يحق لها التصرف في إجراءات المضيق كما تشاء، ولكن دون مخالفة مواثيق وأعراف القانون الدولي الخاصة بالملاحة البحرية.