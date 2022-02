تصريحاته أثارت استنكارا واسعا.. مراسل شبكة أميركية يعتذر بعد إساءته للعراق وأفغانستان

اعتذر مراسل صحفي في شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية عن وصفه أوكرانيا بأنها "متحضرة وأوروبية نسبيا"، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان، مما أثار استنكارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مراسل الشبكة في لندن تشارلي داغاتا "لقد تحدثت بطريقة آسف لها"، مضيفا أنه كان يحاول إيصال فكرة أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الحرب" في السنوات الأخيرة، على عكس البلدان الأخرى.

The reporter issued an apology – so hopefully this serves as a reminder to war correspondents to not fall into the historical tropes that corporate media have perpetuated for generations.https://t.co/JXjs52mX6Q pic.twitter.com/T6ZmzVox6K — Imraan Siddiqi (@imraansiddiqi) February 27, 2022

وكان داغاتا قال -خلال بث مباشر من كييف- "لا تتوقع أن ترى في أوكرانيا نوع الصراع العسكري الذي ابتُلي به الشرق الأوسط"، وأضاف "هذا ليس مكانا -مع كل الاحترام الواجب- مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود… كما تعلمون هذه مدينة متحضرة نسبيا، حيث يعد حدوث ذلك أمرا مستبعدا".

"This isn’t Iraq or Afghanistan. [Kyiv] is a relatively civilized city where you wouldn’t expect this to happen." This isn’t even OANN or Fox. This overt white supremacy is on CBS. Absolutely disgusting dehumanization of people of color.

pic.twitter.com/zV8vWCVF5h — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) February 26, 2022

حديث مراسل الشبكة الأميركية حقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة في تويتر، وترافق مع ردود فعل غاضبة من نشطاء اعتبروا هذه التصريحات تعبر عن عنصرية مقيتة ومخزية، تجاه الشرق وكل ما هو غير أوروبي، مؤكدين أن بلاد ما بين النهرين القديمة -العراق حاليا- هي مهد الحضارات الإنسانية، ويجب على المراسل دراسة التاريخ جيدا من جديد.

وأكد مغردون أن الموت والحروب والقتل والدمار لن يكون في يوم من الأيام أمرا طبيعيا، ولا يختلف هذا من بلد إلى بلد بتاتا، سواء كانت الدول عربية أو أوروبية، مطالبين مراسلي الحرب بانتقاء المصطلحات والعبارات المناسبة للحديث عن الأزمة الحالية وإجراء المقارنات الدقيقة.

وكتب الصحفي العراقي إبراهيم العكيلي إن الصحفي الأميركي "لا يعرف أن العراق مهد كل الحضارات وسيدها مهما اشتدت الأيام، وأن يد أميركا في المنطقة تنكسر كل يوم على يد أبناء الحضارات الحقيقية، وليس سراق أرض الهنود الحمر".

مراسل #CBS الامريكية يبرر جرائم امريكا في العراق وافغانستان بحماقة وان "اوكرانيا حضارية ليس كبغداد " ..

هذا الاحمق لايعرف ان العراق مهد كل الحضارات وسيدها مهما اشتدت الايام ، وان يد امريكا في المنطقة تنكسر كل يوم علي يد ابناء الحضارات الحقيقة وليس سراق ارض الهنود الحمر . pic.twitter.com/R24Y0MAXi5 — ابراهيم العكيلي (@ibriheem) February 27, 2022

وغرد الكاتب والناشط الحقوقي الأميركي من أصل باكستاني قاسم رشيد، قائلاً إن هذه ليست شبكة "أو إيه إن إن" (OANN) أو "فوكس" (Fox)؛ بل إن هذا (الفكر) الصريح عن سيادة ذوي البشرة البيضاء موجود على شبكة "سي بي إس" (CBS). إنه لأمر مثير للاشمئزاز تماما تجريد من بشرتهم ليست بيضاء من إنسانيتهم.

وكتب الناشط تشارلز ليستر، مستنكرا هذه التصريحات، إن رؤية الشرق الأوسط على أنه "غير حضاري" نظرة عنصرية وفقيرة وسطحية، وهي تذهب بعيدًا لتشرح الكثير، في عالم الإعلام والسياسة.

White privilege, white supremacy: the war edition courtesy via @CBSNews #Kyiv #Ukraine "This isn’t a place with all due respect like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European city…" pic.twitter.com/ETuyGKuLdx — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 26, 2022

وكتب مراسل صحيفة "شيكاغو صن تايمز" نادر عيسى -تغريدة قال فيها- إذا كانت هذه هي النسخة التي يختار فيها كلماته بعناية، فهل كان البديل سيكون: هؤلاء هم البيض المتحضرون وليسوا أشخاصًا ذوي بشرة داكنة غير متحضرين؟

CBS News dropped the dog whistle for straight racism today "This isn’t a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city." https://t.co/tfs56L3o2P — Nader Issa (@NaderDIssa) February 26, 2022

في حين علقت الكاتبة هند عامري -عبر حسابها في تويتر- "يسمع نفسه يبدو عنصريًا، ويعترف بأنه يجب أن يكون حريصًا على إخفاء العنصرية، لكنه في نهاية المطاف غير قادر أو غير راغب في وقف العنصرية بالفعل".

He hears himself sounding racist, he acknowledges that he should be careful to hide the racism, but ultimately is unable or unwilling to actually stop the racism. https://t.co/8fJlwaAbP4 — Hend Amry (@LibyaLiberty) February 26, 2022

وتساءل مصطفى ميناوي، الأستاذ الجامعي في جامعة "كورنيل" لماذا يعتقد داغاتا أنه من الجائز "مقارنة قيمة حياة الناس ومن يوصف بأنه متحضر".