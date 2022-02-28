بحثا عن ملاذ آمن.. أكثر من نصف مليون لاجئ فروا من أوكرانيا للبلدان المجاورة

مع طول وقت بقائهم بعيدا عن وطنهم، سوف يبحث اللاجئون الأوكرانيون على نحو متزايد عن حلول أكثر استدامة، بما في ذلك تعليم أطفالهم وأسواق العمل للبالغين وحرية الحركة للأسر، داخل اتحاد أوروبي لطالما كان متحفظا بشأن السماح بالتمتع بمثل هذه الأمور في الماضي.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -اليوم الاثنين- إن أكثر من نصف مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن، بينما توقعت المفوضية الأوروبية نزوح أكثر من 7 ملايين داخل أوكرانيا أو خارجها نتيجة العمل العسكري الروسي.

ويوم أمس الأحد، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نقلا عن بيانات مقدمة من السلطات الوطنية، إن ما يزيد على 380 ألف لاجئ -أغلبهم من النساء والأطفال- فروا من الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى دول الجوار، وإن الأعداد مستمرة في الارتفاع.

وأعلنت المفوضية أيضا أنها تستعد للتعامل مع ما يصل إلى 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد في التصعيد.





توقعات وتقديرات

من جهة أخرى، يقدّر مسؤولون أميركيون أن ما يصل إلى 5 ملايين شخص قد يُرغَمون على ترك منازلهم، ويستعد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مليون لاجئ.

أما المفوضية الأوروبية، فقد توقعت -في وقت سابق اليوم- نزوح أكثر من 7 ملايين أوكراني داخل أو خارج أوكرانيا، نتيجة للحرب الروسية عليها.

وأكد مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش هذا التقدير في بروكسل اليوم الأحد، قائلا إن المفوضية جمعت بالفعل 90 مليون يورو (101 مليون دولار) لتقديم مساعدات للنازحين.

وقال لينارتشيتش "نشهد ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ سنوات عديدة. الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة: "بالنسبة للوضع الإنساني بشكل عام، فإن العدد المتوقع حاليا للنازحين الأوكرانيين يزيد على 7 ملايين".





تفاقم النزوح

وجاء الهجوم الروسي -الذي دخل يومه الخامس- ليزيد تفاقم مشكلة نزوح داخلي قائمة بالفعل في أوكرانيا، حيث إن هناك بالفعل ما يصل إلى 1.5 مليون نازح داخلي في البلاد قبل الأسبوع الماضي، كانوا قد اضطروا لترك منازلهم خلال التدخل العسكري الروسي الذي وقع عام 2014، والصراع الطويل الذي أعقب ذلك في شرق أوكرانيا.

وبالنسبة للنازحين داخليا، فإن هذا يعني البحث عن الطعام والمأوى ومساعدات أخرى، بينما يفكرون في إعادة توطين دائم في "لفيف" أو في أي مكان يمكنهم أن يجدوا فيه السلامة.

وبالنسبة للاجئين خارج أوكرانيا، يصبح بقاؤهم أكثر تعقيدا كلما طال أمده. وقد وصل أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا وحدها، وفقا لحرس الحدود البولندي.

وقد أقام قرابة 5 آلاف من القوات الأميركية من الفرقة 82 المحمولة جوا في بولندا 3 مراكز جديدة لتسجيل اللاجئين، تضاف إلى المراكز الخمسة القائمة.

وأعد المسؤولون البولنديون أيضا نظاما لنقل المصابين إلى ما لا يقل عن 120 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، حيث يستعدون في نهاية المطاف لوصول ما يصل إلى مليون لاجئ في الأيام والأسابيع المقبلة.

مئات الآلاف اضطروا للهروب من منازلهم بسبب العمليات العسكرية الروسية (رويترز)

استعداد واستقبال

وحدود بولندا مستمرة في البقاء مفتوحة، كما هي الحال بالنسبة لحدود أوكرانيا مع سلوفاكيا ورومانيا العضوتين في الاتحاد الأوروبي.

وحتى المجر المعروفة منذ فترة طويلة بموقفها المعادي للمهاجرين واللاجئين، أشارت إلى استعدادها لتوفير إغاثة إنسانية للأوكرانيين ومأوى لهم.

كما قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -المعروف بسياسته المناهضة للهجرة- بالتوجه إلى الحدود، وخفف من القواعد الصارمة للجوء في البلاد.

ودخل أكثر من 70 ألف شخص المجر منذ بدء الهجوم الروسي الخميس، بحسب الشرطة.

وسرعان ما تحرك المواطنون وكذلك الجمعيات الخيرية ورؤساء بلديات المدن المعنية.

كما تعهدت مولدوفا -وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي- أيضا بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الأوكرانيين، وتوفير المساعدات لهم لدى وصولهم.

ويتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا العمل مع السلطات المحلية، للتأكد من أن تظل الحدود مفتوحة للأوكرانيين المعرضين للخطر.

ولكن مع طول وقت بقائهم بعيدا عن وطنهم، سوف يبحث اللاجئون الأوكرانيون على نحو متزايد عن حلول أكثر استدامة، بما في ذلك تعليم أطفالهم وأسواق العمل للبالغين وحرية الحركة للأسر داخل الاتحاد الأوروبي الذي لطالما كان متحفظا بشأن السماح بالتمتع بمثل هذه الأمور في الماضي.