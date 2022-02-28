حتى موالي النظام السوري يستشعرون مخاطر الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويخشون من تبعاته الاقتصادية والعسكرية على سوريا وما قد يرافقها من استمرار نزيف الأسعار وغلاء المعيشة اللذين تعاني منهما البلاد

شمال سوريا- "ما يحدث في أوكرانيا اليوم تمر به سوريا منذ 11 عاما من تدمير للمنازل وتهجير للسكان، ويجب عدم تكرار ذلك" بهذه الكلمات تحدث الرسام السوري عزيز الأسمر وهو منهمك في رسم جدارية على حائط مدمر بريف إدلب (شمالي سوريا) تضامنا مع الشعب الأوكراني ضد الهجوم الروسي.

يقول الأسمر إن "سياسة روسيا العسكرية وفرض هيمنتها بقوة السلاح لن يتوقفا إذا لم يتحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حد لها".

عزيز الأسمر: ما يحدث في أوكرانيا تواجهه سوريا منذ 11 عاما (الجزيرة)

"العدو واحد"

وذكّرت مشاهد الدمار والقصف وحركة نزوح السكان في أوكرانيا السوريين بأيام التدخل الروسي لصالح النظام السوري في حربه ضد المعارضة، وكيف حولت روسيا مدنهم إلى حطام، قبل أن تجبرهم على الرحيل في حافلات التهجير القسري عنها.

وتنتاب ثائر أبو صالح -وهو أحد النازحين السوريين في إدلب- غصة ومرارة كبرى وهو يتابع الهجوم الروسي على أوكرانيا، منتقدا ما وصفه بالتخاذل الأممي بحق الشعب الأوكراني وتكرار ما حدث في سوريا من تجاهل لإرادة الشعب.

ويقول أبو صالح للجزيرة نت إن الأحداث الحالية لا تذكره سوى بمدينته حلب التي رحل عنها بعد أن فتكت الطائرات الروسية بأحيائها وقتلت من السكان الكثير، وتمثل الصور أمامه في ذاكرته كأنها وقعت البارحة.

ويرى أنه لا يمكن إلا أن يتضامن مع الشعب الأوكراني في ظل هذه الظروف، مؤكدا أن "العدو واحد ومشترك بين سوريا وأوكرانيا".

المأساة واحدة والمجرم واحد..

آلة البطش الروسية التي يُشاركها العالم الإجرام بصمته عنها..

كانت في #افغانستان ثم #سوريا واليوم في #أوكرانيا وغدًا ربما #أوربا.. !!!

ومن يدفع الثمن هم الشعوب وخاصة الأطفال والنساء..#بوتين_مجرم_حرب#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/5sa7okN1mp — Ahmed Rahhal | أحمد رحال (@pressrahhal) February 24, 2022

دروس واستعداد

بدوره، يقول الناشط الإعلامي من إدلب أحمد رحال إن الشعب السوري يعاني منذ سنوات من الهجمات العسكرية الروسية، لافتا إلى أنه وأقرانه يشعرون بالأسى من رؤية طفل تحت الأنقاض أو دمار بنى تحتية في أوكرانيا.

أما المصور الصحفي بلال الحمود فيقول إن المعارضة السورية صامدة في وجه القوى العسكرية الروسية منذ سنوات، وإن الفارق العسكري ليس دوما هو الحاسم، موجها رسالته إلى الشعب الأوكراني بالاستفادة من الدروس في سوريا، خصوصا أن أوكرانيا تمتلك قوة عسكرية تستطيع من خلالها الصمود أمام الروس.

لكن المقاتل في المعارضة السورية سهيل الحمود الملقب بـ"أبو التاو" ذهب إلى أبعد من التضامن والإشادة بالشعب الأوكراني، حيث أبدى استعداده للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الهجوم الروسي.

وعبّر رامي صواريخ "التاو" الأشهر في صفوف قوات المعارضة والملقب بـ"قاهر الدبابات" في تغريدة على تويتر عن استعداده للسفر إلى أوكرانيا، الأمر الذي وجد تفاعلا من قبل بعض الأوكرانيين، وأعرب كثيرون عن شكرهم له ورحبوا بقدومه إلى أوكرانيا.

انحياز للإنسانية

ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ أعربت منظمة "الدفاع المدني السوري" الملقبة بـ"الخوذ البيضاء" عن تضامنها الكامل مع الشعب الأوكراني، مبدية شعورا بالإحباط لمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر.

وقال منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية إن موقف مؤسسته تجاه أي حدث في العالم هو موقف انحياز للإنسانية وحدها، وتضامن مع الشعوب التي تتعرض للعدوان ودعوة للمحاسبة.

وأشار المصطفى -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تجربة السوريين في الحرب تجعلهم أكثر الشعوب التي تشعر بآلام الشعب الأوكراني، وقال "أكثر من يشعر بآلام الآخرين من عاش ويعيش آلاما مشابهة، والسوريون على مدار 11 عاما عاشوا القصف والموت والتهجير".





"تصحيح التاريخ"

بالمقابل، تنظر حكومة النظام السوري إلى هجوم حليفتها الأبرز (روسيا) باعتباره عملية لإعادة التوازن إلى العالم، والذي "فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي"، معلنة تأييدها الكامل لموسكو.

ورأى رئيس النظام السوري بشار الأسد أن العملية العسكرية "تصحيح للتاريخ"، معتبرا أن "روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية".

وأضاف الأسد -في أول محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الخميس الماضي- أن "سوريا تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقا من قناعتها بصواب موقفها".

لكن حتى موالي النظام السوري يستشعرون مخاطر الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويخشون من تبعاته الاقتصادية والعسكرية على سوريا وما قد يرافقها من استمرار نزيف الأسعار وغلاء المعيشة اللذين تعاني منهما البلاد.