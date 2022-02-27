وصف الحرب الروسية بالمروعة.. ترامب: بوتين ذكي والقادة الغربيون أغبياء جدا

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالذكي والقادة الغربيين بالأغبياء جدا، معتبرا أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما تجرأت روسيا على مهاجمة أوكرانيا.

ففي خطاب ألقاه مساء أمس السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بولاية فلوريدا واستمر 86 دقيقة، قال ترامب "المشكلة ليست أن بوتين ذكي لأنه بالطبع ذكي. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا".

واعتبر أن الرئيس الروسي استغل ضعف بايدن وهاجم أوكرانيا، وقال إن "بوتين يتلاعب ببايدن كيفما يشاء".

وتابع "عندما كان جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة غزت روسيا جورجيا، وفي عهد أوباما غزت شبه جزيرة القرم، وفي عهد بايدن غزت أوكرانيا، وفي عهدي فقط لم تتمكن روسيا من غزو أي بلد".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق أشاد مجددا بالرئيس الروسي، وعزا جرأته إلى ضعف بايدن والقادة الغربيين الآخرين، فإنه ندد بالحرب التي تشنها روسيا على جارتها الغربية ووصفها بالمروعة، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشجاع، معبرا عن تضامنه مع الأوكرانيين.

وقال ترامب "كما يفهم الجميع لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، والتي يرفض الرئيس السابق حتى الآن الإقرار بأنه خسر فيها.

وفي الأيام القليلة الماضية، أدلى الرئيس الأميركي السابق بتصريحات بدا فيها متفهما للهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ فجر الخميس الماضي.

وفي مقابلة صحفية نشرت أمس السبت قبل خطاب ترامب في أورلاندو، سخر بايدن من وصف سلفه الرئيس الروسي بالذكي، مشيرا إلى تصريحات سابقة لترامب يصف فيها نفسه بالذكي.