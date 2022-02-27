معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق أجواءها أمام الطيران المدني الروسي

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن معظم دول الاتحاد أغلقت المجال الجوي في وجه روسيا ردا على الحرب التي تشنها منذ الخميس الماضي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأوروبي قوله إنه يتوقع انضمام المزيد من دول الاتحاد إلى لائحة الدول التي قررت منع تحليق الطائرات المدنية الروسية في أجوائها.

وأوضح نفس المصدر أن غلق الأجواء الأوروبية أمام روسيا قد يكون جزءا من العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي تشمل حتى الآن النقل إلى جانب قطاعات أخرى بينها التمويل والطاقة.

واليوم الأحد أعلن وزير النقل الألماني أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية اعتبارا من عصر اليوم ولمدة 3 أشهر، كما قررت إيطاليا غلق مجالها الجوي أمام روسيا.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الدانماركية للجزيرة إغلاق المجال الجوي للدانمارك أمام الطائرات الروسية، كما أعلنت بلجيكا وفنلندا وأيرلندا وآيسلندا اليوم عن إجراء مماثل.

وكانت بريطانيا وبلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا أعلنت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية، وقد حذت حذوها دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا).

هذا يعني بالمبدأ أن المجال الجوي الروسي بات معزولا غربا باستثناء 3 ممرات حتى الآن، والحديث عن فنلندا والطريق عبر بحر البلطيق والأجواء التركية.

وفي المقابل أعلنت موسكو اعتزامها إغلاق مجالها الجوي أمام كل هذه الدول؛ ما يعني صعوبات أمام رحلاتها الجوية شرقا.