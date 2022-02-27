بالفيديو- مدرعات معطوبة وطائرات مدمرة وبيرقدار تقصف رتلا عسكريا.. 5 مشاهد من الحرب الروسية في أوكرانيا

تشهد مناطق عدة من أوكرانيا تطورات عسكرية متسارعة، على وقع المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهات متعددة.

وشهدت مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا الواقعة في شمال شرق البلاد، خلال الساعات الماضية قتال شوارع بين قوات أوكرانية وقوات روسية كانت سلطات المدينة قد أعلنت دخولها صباح اليوم الأحد.

واستمر القتال في المدينة منذ الصباح، مع ظهور مدرّعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع، فيما تردد صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة في أنحاء المدينة التي أقفرت شوارعها مع بقاء السكان في منازلهم.

ولئن كان التطور العسكري الأبرز اليوم هو الذي حدث في مدينة خاركيف، فقد شهدت مناطق ومواقع أخرى من أوكرانيا أحداثا عسكرية أخرى، تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي بعض أبرز مشاهد الحرب التي وثقتها الكاميرات خلال الساعات الماضية:





اشتباكات عسكرية في مدينة خاركيف.





جنود أوكرانيون يستولون على عربات عسكرية روسية بعد إعطابها.





فيديو نشره قائد الجيش الأوكراني لطائرة مسيرة من طراز بيرقدار تستهدف رتلا للقوات الروسية في منطقة خيرسون.





مدرعات وآليات عسكرية للقوات الروسية في أحد شوارع خاركيف.





طائرات أوكرانية حربية مدمرة في مطار مدينة إيفانو فرانكيفسك.





قوات روسية بمدينة خاركيف.