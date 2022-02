تصويت لمناقشة حرب أوكرانيا بالجمعية العامة.. الغرب يتجه لشل روسيا ماليا وزيلينسكي يقترح 4 مدن للحوار خارج بيلاروسيا

تتأهب الدول الغربية لتشديد العقوبات على روسيا سعيا لشلها ماليا، ردا على حربها المستمرة على أوكرانيا، وفي وقت يؤكد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد انفتاحه على الحوار مع موسكو خارج بيلاروسيا، يصوت مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم فرض عقوبات أشد على روسيا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الأحد.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم في كلمة أمام البرلمان إن انهيار الأسواق الروسية يؤكد أن العقوبات التي فرضت عليها مؤثرة.

وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وكندا أعلنت -في بيان مشترك- عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل طرد بعض البنوك الروسية من نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" (SWIFT)، وتدابير لشل أنشطة البنك المركزي الروسي.

وقال البيان إن هذا الإجراء سيضمن فصل هذه البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن منظمتها ستعمل على شلّ قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية، موضحة أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته من العملات الأجنبية التي تبلغ 630 مليار دولار، مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته واستخدامها لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وفي طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم انضمام بلاده إلى الدول الغربية في استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية الدولية.

في المقابل، قال البنك المركزي الروسي اليوم الأحد إن لديه ما يكفي من الموارد لدعم استقرار القطاع المالي في روسيا وتأمين عملياته.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية اليوم أن الروس يتوجهون بكثافة لأجهزة الصراف الآلي بعد قرار غربي بعزل بعض بنوك روسيا عن نظام سويفت.

وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم الأحد توحيد القرار بشأن إغلاق نظام سويفت أمام روسيا، وبالتزامن مع ذلك، يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان) جلسة طارئة بشأن أوكرانيا.

كما ذكرت الحكومة الألمانية أنها تبحث كيفية الحد من الأضرار الجانبية بسبب إقصاء روسيا من نظام سويفت.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -اليوم الأحد- إن العقوبات التي فرضت على روسيا قوية جدا، لكن تأثيرها سيتطلب بعض الوقت، واعتبرت أن ما يجري قد يكون "بداية النهاية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبرت عن خشيتها من أن يكون هذا الصراع دمويا جدا، ودعت للاستعداد لإمكانية استخدام روسيا أسلحة أسوأ في أوكرانيا.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن العقوبات على روسيا لن تسبب خسائر اقتصادية لموسكو وللغرب فقط بل ستمنع التوصل لحل سياسي.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أقرت حزمة عقوبات على روسيا وُصفت بأنها الأشدّ حتى الآن، وتشمل القطاع المالي والطاقة والنقل والتكنولوجيا والمجالين المدني والعسكري، كما أعلنت إضافة كيانات وأفراد جدد إلى قوائم العقوبات التي باتت تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا هي الأوسع في التاريخ على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوعدا موسكو بدفع ثمن باهظ لغزوها الأراضي الأوكرانية.

في هذه الأثناء، قال مجلس إدارة الجمعية الدولية القائمة على إدارة نظام التحويلات البنكية الدولية -المعروف باسم سويفت- إنه منخرط في مباحثات مع السلطات الأوروبية، لاستيضاح تفاصيل الكيانات الروسية التي ستخضع للعقوبات المالية الجديدة.

وأضاف المجلس -في بيان- أنه يجري التحضيرات للامتثال للتعليمات القانونية الخاصة بهذه العقوبات.

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مسؤول أميركي -وصفته برفيع المستوى- أنه سيتعين على المصارف الروسية التي فُصِلت من نظام سويفت استخدام الهواتف أو أجهزة الفاكس لتحويل الأموال دوليا.

وأوضح المسؤول الأميركي أن أغلب المصارف في جميع أنحاء العالم ستتوقف عن التعامل تماما مع البنوك الروسية التي فصلت من نظام سويفت.

سياسيا، أعلن الكرملين اليوم الأحد أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية وصل إلى بيلاروسيا، وأنه مستعد للتفاوض مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت استعداد روسيا لإجراء محادثات في بيلاروسيا، مضيفا أن أوكرانيا لم تستغل الفرصة.

وأمهلت روسيا أوكرانيا حتى الثالثة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لتحديد موقفها من المشاركة بمحادثات غوميل البيلاروسية.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد اليوم الأحد -عبر التلفزيون الأوكراني- أنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا، واقترح التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست، بدلا من بيلاروسيا.

وطالب زيلينسكي بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف هجومها الآن، وأكد أن بلاده قدمت شكوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية، متهما موسكو بممارسة التطهير العرقي في أوكرانيا.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأوكراني إن استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا دليل على عدم نجاح خطتها.

وكانت كييف رفضت أمس السبت الشروط التي وضعتها موسكو للتفاوض معها، وفي مقدمتها استسلام القوات الأوكرانية، ووصفتها بغير القابلة للتنفيذ، كما وصف قادة غربيون هذه الشروط بغير المقبولة. وعرضت المجر استضافة محادثات سلام بين كييف وموسكو.

في السياق، دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا كييف للتفاوض مع روسيا إذا كانت ترغب في الحفاظ على كيانها كدولة، كما طالبها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية والموافقة على شروط روسيا.

وفي أنقرة، دعت الرئاسة التركية مجددا إلى وقف فوري للهجمات الروسية وبدء مفاوضات وقف إطلاق النار.

وفي الإطار نفسه، دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.

Lithuanian troops completed their logistical operation before midnight, delivering weapons,ammunition, helmets & armoured vests. In total, 13 NATO countries have already sent military assistance to Ukraine in the form of weapons, ammunition and anti-aircraft & anti-tank missiles. pic.twitter.com/fG682bOTGS

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 27, 2022