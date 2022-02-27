بسبب برنامج تلفزيوني.. الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية

قالت وزارة الخارجية الليبية إن الوزيرة نجلاء المنقوش، استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تداول في أحد البرامج المصرية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا، معتبرة الأمر "استخفافا بالسيادة الليبية".

وبحسب بيان نشرته الوزارة مساء اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن المنقوش أكدت أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.

ونقلت الصفحة ذاتها عن مصطفى قوله إن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

في المقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.

جاء ذلك في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، وأكد حافظ أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائما ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبي البلدين من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.

وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية إلكترونية فإن الإعلامي المصري عمرو أديب شبه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، وقال خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" (MBC Maser) إن "أوكرانيا لروسيا مثل ليبيا لمصر".

وشدد عمرو أديب على أن "القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذين اليومين يمثلان فرصة لأي تحرك أو تدخل بالنسبة للدول.