سياسة|ليبيا

بسبب برنامج تلفزيوني.. الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية

المصدر: الصفحة الرسمية على فيسبوك الخاصة بـ وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا The Minister of Foreign Affairs calls on the list of works of the Egyptian Embassy in Libya about what is being circulated in one of the Egyptian programs The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Mrs. Najla Al-Manqoush, who is in charge of the works of the Egyptian Embassy Tamer Mustafa, due to the humiliation of the Libyan sovereignty and the government of the National Unity and similar to what is happening between Ukraine and Russia in the relationship Y link Egypt and Libya. The list of business to Minister Najla Al-Munqoush clarified that the party that did this does not represent the direction of the Egyptian government, and its stance on Libya. The minister assured that the historical relationship between the two brother countries is greater and deeper than any political trends or polarization.
المنقوش خلال استقبالها القائم بأعمال السفارة المصرية اليوم الأحد (مواقع التواصل)
27/2/2022

قالت وزارة الخارجية الليبية إن الوزيرة نجلاء المنقوش، استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تداول في أحد البرامج المصرية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا، معتبرة الأمر "استخفافا بالسيادة الليبية".

وبحسب بيان نشرته الوزارة مساء اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن المنقوش أكدت أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.

ونقلت الصفحة ذاتها عن مصطفى قوله إن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

 

في المقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.

جاء ذلك في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، وأكد حافظ أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائما ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبي البلدين من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.

وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية إلكترونية فإن الإعلامي المصري عمرو أديب شبه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، وقال خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" (MBC Maser) إن "أوكرانيا لروسيا مثل ليبيا لمصر".

وشدد عمرو أديب على أن "القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذين اليومين يمثلان فرصة لأي تحرك أو تدخل بالنسبة للدول.

المصدر : مواقع إلكترونية