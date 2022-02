أوكرانيا تحت القصف.. الجيش الروسي يهاجم كييف من عدة اتجاهات والقوات الأوكرانية تسقط طائرات روسية

قال مراسل الجزيرة في العاصمة الأوكرانية كييف إن القوات الروسية تهاجم المدينة من عدة اتجاهات، بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدّى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على محطة لتوليد الكهرباء، بينما قالت موسكو إن جيشها دخل مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة.

وذكرت القوات الأوكرانية -اليوم السبت- أنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف، وأوردت وكالة رويترز عن الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية هاجمت قاعدة عسكرية في كييف.

من ناحية أخرى، أوردت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن جنودا روسا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في كييف، وأوضحت وسائل إعلام أوكرانية أن المحطة تقع في الأحياء الشمالية للعاصمة.

Russian attack in the Peremohy (“victory”) Avenue in Kyiv has been repelled, the military say. pic.twitter.com/oACVjfNOip

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022