100 ألف دخلوا بولندا من أوكرانيا ومظاهرات بعدة مدن حول العالم تندد بالهجوم الروسي

أعلنت بولندا اليوم السبت أن 100 ألف شخص من أوكرانيا دخلوا أراضيها منذ بدء الحرب التي تشنها روسيا، في حين خرجت مظاهرات في عدة دول للتنديد بالهجوم الروسي المستمر لليوم الثالث.

وقالت وزارة الداخلية البولندية -في بيان- إن أكثر من 9 آلاف شخص دخلوا بولندا منذ صباح اليوم.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة أيمن الزبير بأنه وفقا للمعطيات الرسمية التي أصدرها مكتب رئاسة الوزراء في بولندا فقد دخل أمس الجمعة فقط 45 ألف شخص من المعابر الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف المراسل أن الحكومة البولندية كانت أعلنت عن تسهيل إجراءات الدخول للنازحين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن السلطات البولندية توفر لهؤلاء النازحين إرشادات قانونية ومساعدات إنسانية من خلال منظمات مختلفة.

وأوضح مراسل الجزيرة أن هناك مراكز إيواء قليلة خصصتها السلطات في بولندا للقادمين من أوكرانيا نظرا لنقص الإمكانيات، وقال إن هناك مطالبة للدول الأوروبية المجاورة مثل ألمانيا للمساعدة في هذه الأزمة.

ومعظم الذين عبروا حتى الآن من أوكرانيا إلى بولندا هم من النساء والأطفال، حيث تحظر السلطات الأوكرانية على الرجال في سن القتال مغادرة البلاد بسبب الهجوم الروسي المستمر.

وقد أعلنت وزارة النقل الأوكرانية اليوم السبت عن تنظيم رحلات بالقطارات لإجلاء المواطنين من العاصمة كييف إلى غربي أوكرانيا.

وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) ومنها إلى بولندا، وقدرت السلطات ساعات الانتظار عند المعبر الحدودي بين 6 ساعات و12 ساعة.

وأول أمس الخميس وصل أكثر من 10 آلاف أوكراني إلى رومانيا، واستقبلت سلوفاكيا قرابة 3 آلاف آخرين، كما تدفقت أعداد من اللاجئين على كل من المجر ومولدوفا.

في السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن دائرة الهجرة السويدية أكدت وصول أول دفعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد.

ويستمر نزوح المدنيين من أوكرانيا باتجاه دول مجاورة، في وقت تقول فيه وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن ما يبلغ 5 ملايين شخص سيفرون إلى الخارج.

ووفقا للوكالات الأممية، فإن هناك نقصا في الوقود والأموال والإمدادات الطبية في بعض أنحاء أوكرانيا.

ومع تواصل القصف الروسي، غادر مئات الآلاف من الأوكرانيين منازلهم بحثا عن ملاذ آمن، وفقا للأمم المتحدة.

Massive rally today in Tbilisi, Georgia to support Ukraine and oppose the Russian invasion pic.twitter.com/E1nV8bHvGV

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022