تطورات الحرب على أوكرانيا بيومها الثالث.. روسيا تهاجم كييف من عدة محاور وتوزع أقنعة غاز على قواتها في دونيتسك
قال مراسل الجزيرة في العاصمة الأوكرانية إن القوات الروسية تهاجم كييف من عدة اتجاهات، اليوم السبت، بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه صدّ هجوما روسيّا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مصير بلاده يحدد هذه الليلة، بينما انضمت الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس، ضمن جملة أخرى من العقوبات الغربية؛ ردا على بدء روسيا فجر أول أمس الخميس حربها على أوكرانيا.
أما مجلس الأمن الدولي، فقد أخفق اليوم السبت في تمرير مشروع قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) وامتناع 3 دول عن التصويت، هي الصين والإمارات والهند.
وللاطلاع على تطورات اليوم الثاني (الجمعة) من الغزو الروسي على أوكرانيا، اضغط هنا.
وفي ما يأتي آخر التطورات لليوم السبت (اليوم الثالث من الغزو الروسي):
مسؤول رفيع بالبنتاغون: القوات الروسية التي تم إنزالها في ماريوبل تستمر بالتقدم نحو الشمال الشرقي
رويترز: توقف الموقع الرسمي للكرملين عن العمل
رويترز عن مسؤول تركي: أنقرة لم تتخذ قرارا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل في وجه السفن الحربية الروسية
بلومبيرغ عن مصادر: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف أكد لتشاوش أوغلو استعداد روسيا للتنسيق الوثيق مع كل القوى البناءة لتحقيق تسوية عاجلة للمشكلة الأوكرانية
إنترفاكس: روسيا تقول إنها لم تتلق أي إخطار رسمي تركي بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام سفنها الحربية
رويترز عن الرئيس البولندي: ندعم مسارا سريعا لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
رويترز: التشيك تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بدءا من غد الأحد
وكالة ريا: رومانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
الحكومة الرومانية: وصول أكثر من 14 ألف لاجئ أوكراني إلى أراضينا منذ بدء العمليات العسكرية
رويترز عن سلطات العاصمة الأوكرانية: حظر التجوال في كييف من الخامسة مساء السبت حتى الثامنة صباح الأحد
رويترز عن الرئيس الأوكراني: أشكر الرئيس التركي بعد حظر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود
المتحدث باسم الانفصاليين للجزيرة: لم نبدأ بعد أي عملية عسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي من دونيتسك
رويترز: اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رويترز: رئيس بلدية أوختيركا شرقي أوكرانيا يعلن سقوط قتلى وجرحى بعد قصف نفذته القوات الروسية
أمن الدولة الأوكراني: روسيا وزعت أقنعة غاز على قواتها في دونيتسك وربما تحضر لتفجير حاويات كيميائية
بلينكن: الحزمة الجديدة تتضمن مساعدات دفاعية فتاكة لمساعدة أوكرانيا على التعامل مع التهديدات
مراسلة الجزيرة: بايدن يترأس مساء اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي
الكرملين: العقوبات الغربية شديدة وجدية وروسيا استعدت لها مسبقا وتتخذ الإجراءات لاستمرار عمل الاقتصاد
الكرملين: بوتين أمر أمس بوقف القتال بعد إعلان كييف استعدادها للتفاوض لكنه أمر مجددا بالتقدم بعد تراجع كييف
بلومبيرغ: الولايات المتحدة تدرس بجدية إمكانية إقصاء روسيا عن نظام سويفت.
رويترز: وزير الخارجية التركي يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي إلى وقف العمليات العسكرية ضد أوكرانيا.
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو: مستعدون لاستضافة مفاوضات سلمية لحل النزاع في أوكرانيا.
السفارة الأميركية في مينسك: ننصح مواطنينا بمغادرة بيلاروسيا على الفور وعدم السفر إليها
مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني ينشر منظومات مضادة للطائرات شرق مدينة دينبرو
رويترز عن شركة نافتوغاز الأوكرانية: إغلاق مصفاة شبلينسكي النفطية بسبب مخاوف مرتبطة بالأعمال العدائية
- رئيس الوزراء الأوكراني: دعم الأصدقاء سيساعد الجيش الأوكراني في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد الغزاة الروس
- رئيس الوزراء الأوكراني: أشكر الحكومة التشيكية على دعمها لنا بالأسلحة والمعدات العسكرية
رويترز: موسكو تحظر على خطوط الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية الهبوط في روسيا أو العبور في أجوائها
الحكومة الفرنسية: اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل
مراسل الجزيرة: دوي انفجارت في العاصمة الأوكرانية كييف مع تحليق لطائرات استطلاع
- رويترز: خطوط البلطيق التابعة للاتفيا تعلق رحلاتها إلى روسيا حتى 26 مارس المقبل نظرا لتصاعد المخاطر
- رويترز عن مصدر فرنسي: وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في اجتماع طارئ في 28 فبراير زيادة الأسعار
رئيس دائرة الحدود الأوكرانية: طائرات حربية ومدفعية وصواريخ باليستية استخدمت أراضي بيلاروسيا لمهاجمتنا
رئيس دائرة الحدود الأوكرانية: بيلاروسيا تشترك مع روسيا في غزو أوكرانيا
عمدة كييف بعد تشديد حظر التجوال: سنعتبر أي شخص في الشارع بعد الخامسة مساء عدوا
مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا
عمدة كييف: فرض حظر التجوال في المدينة من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا
مراسل الجزيرة يرصد في جولة التعزيزات التي تدفع بها القوات الأوكرانية إلى إقليم دونباس
وزارة النقل الأوكرانية: تنظيم رحلات بالقطارات لإجلاء المواطنين من كييف إلى غربي أوكرانيا
- وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية والتعليمية
- وزير الدفاع الأوكراني: بعد 55 ساعة من المقاومة أفشلنا خطط العدو الروسي بالكامل
- نائبة وزير الدفاع الأوكراني: العملية العدوانية للجيش الروسي على أراضينا مستمرة لليوم الثالث ولم تتحقق أهدافها
- استهداف بناء سكني في حي بروسبكتا ليفينوسكوفا غرب كييف بصاروخ أطلقته القوات الروسية
وزير المالية الأوكراني: نواصل محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعمنا
منظمة نت بلوكس: تقييد الوصول إلى منصة تويتر لعدد من المستخدمين في روسيا
وزير الدفاع السلوفيني: سنقدم مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا ردا على الغزو الروسي
- عمدة كييف: الجيش الروسي يحاول تدمير أوكرانيا
- عمدة كييف: ندافع عن العاصمة وأدعو المواطنين للخروج من منازلهم باتجاه الملاجئ
رويترز عن عمدة كييف: نشهد تعزيزات للقوات على مشارف العاصمة
رويترز: بريطانيا تقول إن معظم القوات الروسية الآن على بعد 30 كيلومترا من وسط كييف
رويترز: بريطانيا تقول إن روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي فوق أوكرانيا
وكالة ريا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية: المعلومات المتعلقة باستهداف منزل في كييف لا تتطابق مع الواقع
وزارة النقل الإستونية: نخطط لإغلاق مجالنا الجوي أمام الطائرات الروسية
مسؤول فرنسي: تفتيش الجمارك للسفينة المشتبه بها ما زال مستمرا وتم تحويل مسارها إلى ميناء شمالي فرنسا
مسؤول فرنسي: الشرطة البحرية أوقفت سفينة متجهة لروسيا للاشتباه بانتهاكها العقوبات بشأن الحرب على أوكرانيا
الرئيس الأوكراني: التحالف العسكري يعمل ونحصل على دعم كامل من الاتحاد الأوروبي لعزل روسيا عن نظام سويفت
الرئيس الأوكراني: أقول للقوات المسلحة الأوكرانية إننا سننتصر
الرئيس الأوكراني: أقول للشعب الروسي يجب إنهاء هذه الحرب ونرى احتجاجاتكم عليها
الرئيس الأوكراني: لشعبنا الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وسيكون هذا إشارة دعم لنا
الرئيس الأوكراني: استهداف المباني المدنية بالصواريخ سبب كاف للعالم كي يقف معنا ضد الاحتلال الغاشم
وزير الخارجية الأوكراني: فرنسا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية
وزير الخارجية الأوكراني: دعوت لتقديم الحزمة الثالثة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على الفور لوقف الغزو الروسي
وزير الخارجية الأوكراني: فرنسا تؤيد منع نظام سويفت عن روسيا
الرئيس الأوكراني: العدو أراد السيطرة على وسط كييف وتعيين الدمى التابعة له في دونيتسك لكننا أوقفنا مخططاته
الرئيس الأوكراني: نأمل أن تمتلك ألمانيا والمجر الشجاعة الكافية لدعم قرار إقصاء روسيا عن نظام سويفت
الرئيس الأوكراني: ما زلنا نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها
الرئيس الأوكراني: تمكنا من الصمود ونواصل مواجهة العدو
الصليب الأحمر: قلقون من تطورات الأوضاع في أوكرانيا ويجب ضمان حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي
الخارجية الإسرائيلية: قرار بإجلاء الدبلوماسيين من السفارة المؤقتة في لفيف إلى بولندا بعد تصاعد وتيرة القتال
نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية: هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي ونناشد الصليب الأحمر التدخل لنقلها
الكرملين: رئيس قرغيزيا أعرب لبوتين عن دعمه للإجراءات الروسية بالدفاع عن المدنيين في دونباس
أ ف ب: اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية
وزارة البنية التحتية الأوكرانية: الدفاع الجوي أسقط صاروخا روسيا أطلق صباح اليوم على سد كييف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية في أوكرانيا مستمرة حتى تتحقق الأهداف التي تحدث عنها الرئيس بوتين
مراسل الجزيرة: دائرة الهجرة السويدية تؤكد وصول أول دفعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد
رويترز: شركة غازبروم الروسية تقول إن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعي
- وزارة الداخلية البولندية: دخول 100 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الصراع
- وزارة الداخلية البولندية: دخول أكثر من 9 آلاف شخص إلى بولندا منذ صباح اليوم
- بلدية كييف: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 20 في قصف استهدف مبنى سكنيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لا نستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين بدول مناوئة إذا جمدت أصولا روسية
- القوات الجوية الأوكرانية: تصدينا لإنزال جوي يضم 60 جنديا روسيا في منطقة برودي في لفيف
- رويترز نقلا عن رئيس بلدية لفيف: إعادة انتشار 60 جنديا روسيا وانسحابهم بعد اشتباكات مع الجيش الأوكراني
رويترز: طاقم السفارة السلوفاكية في كييف عبر الحدود باتجاه رومانيا
وزير الخارجية الأوكراني: قبرص أكدت أنها لن تعارض قرارا بحظر روسيا من نظام سويفت
وسائل إعلام هولندية: الحكومة تقرر إرسال 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات إلى أوكرانيا في أقرب وقت
الرئيس الأوكراني: إيطاليا دعمت فصل روسيا من نظام سويفت وستقدم مساعدات دفاعية لنا
إنترفاكس نقلا عن رئيس بلدية لفيف: الجيش الأوكراني صد هجوما في المنطقة قرب برودي
- رئيس دونيتسك الانفصالية: ندعو السكان في المدن الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في دونباس للاحتماء بالملاجئ
- مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف
- رئيس دونيتسك الانفصالية: قوات أوكرانية تستعد لقصف ماريوبول ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها لاتهامنا بذلك
- الشرطة الأوكرانية: ندعو سكان كييف لتوخي الحذر والحفاظ على الهدوء بسبب اشتباكات تجري في شوارع العاصمة
- بلدية كييف: تعليق عمل قطارات الأنفاق وتحويل منشآتها إلى ملاجئ
وزير الصحة الأوكراني: مقتل 198 مدنيا بينهم أطفال وإصابة أكثر من ألف بينهم 33 طفلا نتيجة الغزو الروسي
إدارة الطوارئ الأوكرانية: مقتل مدنيين اثنين في قصف روسي على مستودع بمنطقة سلوميانسكي في العاصمة كييف
وزارة الداخلية الأوكرانية: نسيطر على الجسور وسنطلق النار على كل من يحاول العبور إلى الضفة الشرقية من كييف
وزارة الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية تحاول تنفيذ إنزال على الضفة الغربية من كييف
الاتحاد البولندي لكرة القدم: نرفض لعب مباراتنا ضد المنتخب الروسي ضمن تصفيات كأس العالم 2022
وزارة الدفاع الروسية: لا نستهدف المدن الأوكرانية ونتخذ كافة التدابير لتجنب الإصابات بين المدنيين
مجلس الدولة في زاباروجيا شرقي أوكرانيا: إصابة 14 جنديا أوكرانيا في اشتباكات مع القوات الروسية
رئيس مجلس الأمن الروسي: سنرد على حجز أموال المواطنين والشركات الروسية بالمثل
رويترز: الجهة المنظمة للاتصالات في روسيا تأمر المؤسسات الإعلامية بحذف المعلومات المسيئة وإلا ستحظرها
أ.ف.ب: الجهة المنظمة للاتصالات الروسية تطلب من وسائل الإعلام عدم استخدام كلمتي غزو أو عدوان
رويترز: هيئة الاتصال الحكومية الروسية تنذر 10 وسائل إعلام وتتهمهم بنشر معلومات زائفة عن الأحداث في أوكرانيا
وكالة الفضاء الروسية تقول إنها أوقفت أنشطتها في محطة كورو الفضائية ردا على العقوبات الغربية
- رويترز: الحكومة التشيكية توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 8.6 مليون دولار إلى أوكرانيا
- الحكومة المحلية في مدينة سومي الأوكرانية تقول إن القتال يدور في الشوارع
- قوات الحرس الوطني الأوكراني: نتصدى لمحاولات روسية لدخول كييف من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تقاتل المحتلين الروس وتدافع عن مستقبل وحرية أوروبا
وزير الصحة الأوكراني: 193 قتيلا من المدنيين بينهم 3 أطفال في معارك خلال الأيام الثلاثة الماضية
- رئيس المجلس الأوروبي: العنف الروسي يجب أن يتوقف والقصف العشوائي للمدنيين انتهاك للقانون الدولي
- رئيس المجلس الأوروبي: أجريت محادثات مع الرئيس الأوكراني وأبلغته بأننا سنقف بجانهبم ونعزز دعمنا لهم
بلدية كييف: تعليق عمل ميترو الأنفاق وتحويل منشآته إلى ملاجئ
عاجل | فايننشل تايمز: القوات الروسية التي تتقدم جنوبا من بيلاروسيا وشمالا من القرم ستعطي تفوقا عسكريا ساحقا للروس
فايننشل تايمز: مسؤولون عسكريون غربيون حذروا من أن وصول آلاف من القوات الروسية قد يؤدي إلى سقوط كييف في أيام
إدارة مجلس الدولة في مدينة ماريوبول: المدينة بالكامل خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني
- بوريل: أدعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود والمساعدة في إنهاء العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا
- بوريل: تصويت مجلس الأمن أظهر تجاهل روسيا لمسؤولياتها والتزاماتها كعضو دائم
رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية في لاتفيا: السفارة الأوكرانية في موسكو تنقل موظفيها إلى لاتفيا
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية تتراجع عن مواقعنا في بلدات تالاكوفكا وغنوتوفكا شرق ماريوبول
الانفصاليون في دونيتسك: فرقة مشاة البحرية الأوكرانية تخلي مواقعها في محور ماريوبول
مستشار وزير الداخلية الأوكراني: القوات الروسية تقصف المباني المدنية في كييف
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: يجب إنقاذ أرواح المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني: خلال اليومين الماضيين تعرضت مستشفيات ورياض أطفال ودور أيتام للقصف في مدن أوكرانية عدة
Сьогодні російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Києві. За минулі 2 доби обстріляні лікарні, дитсадки й дитбудинки в містах України. Вимагаємо від світу рішучої відповіді та ізоляції Росії за її злочинні дії. #StopRussia pic.twitter.com/cgTeu8tHo0
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022
رئيس الوزراء الأوكراني: صاروخ روسي أصاب مبنى سكني في العاصمة كييف
أسطول البحر الأسود الروسي: 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم
الدفاع المدني الأوكراني يحاول إطفاء حريق شب في مطار كييف بعد تعرضه للقصف
مستشار وزير الداخلية الأوكراني: المرافق المدنية في منطقة ميكولايف وضواحيها وليس في كييف فقط تتعرض للقصف الروسي
وزير القوات المسلحة البريطاني: الروس لم يتوقعوا أن تسير العمليات القتالية على هذا النحو
- مستشار وزير الداخلية الأوكراني: الوضع في كييف وضواحيها متوتر ونقوم بتصفية الجماعات التخريبية التي تسللت
- مستشار وزير الداخلية الأوكراني: القوات الروسية تقصف المباني المدنية في كييف
- مستشار وزير الداخلية: القوات الروسية تقصف المباني المدنية في كييف
وزير القوات المسلحة البريطاني: الروس لم يحققوا أهدافهم وبوتين ومن حوله سيشعرون بالقلق
عمدة كييف: إصابة 35 شخصا بينهم طفلان خلال التصدي لهجوم القوات الروسية على أحياء كييف أمس
وزارة الدفاع الأوكرانية: ارتكاب جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في أوكرانيا بقصف مبنى سكني
Інформація щодо попадання ракети у будинок по вул. Лобановського 6 а
Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. pic.twitter.com/9CpX0MQXom
— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 26, 2022
مراسل الجزيرة: صوت انفجار قوي في المنطقة الغربية من دونيتسك
السلطات الأوكرانية: صاروخ يصيب مبنى مدنيا في العاصمة كييف
وزير الدفاع البريطاني: لا أعترف بالتقارير التي تفيد بأن مدينة ميليتوبول قد سقطت في أيدي القوات الروسية
زيلينكسي: تحدثت مع رئيس المجلس الأوروبي وناقشنا المزيد من المساعدة لنضال الأوكرانيين من أجل مستقبلهم الحر
زيلينكسي: إنها لحظة حاسمة لإغلاق المناقشة الطويلة الأمد والبت في مسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
سي إن إن: الداخلية الأوكرانية تقول إن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف وتدعو السكان للحذر
الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا سيطرت على بلدة بافلوبول في محور مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا
أ.ف.ب: ماكرون يقول إن الحرب الروسية الأوكرانية ستطول ويجب الاستعداد لذلك
عمدة مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا: المدينة تحت سيطرة الجيش الأوكراني والقوات الروسية لم تحقق أهدافها
مراسل الجزيرة عن شهود عيان: إصابة مبنى سكني بأضرار مادية بقصف صاروخي روسي في حي جولياني في العاصمة كييف
وزير الخارجية الأوكراني: نطالب العالم بعزل روسيا بالكامل وطرد السفراء وفرض حظر على النفط
hلانفصاليون في لوغانسك: قواتنا سيطرت بالكامل على بلدة ستانيتسا لوغانسكا والمعبر التابع لها
هيومن رايتس ووتش: القوات الروسية تستخدم قنابل عنقودية محظورة دوليا ما أدى لمقتل 4 مدنيين قرب مستشفى
رويترز: استهداف منطقة قريبة من مطار جولياني في كييف
وزارة الدفاع الأوكرانية: سلاح الجو الروسي يواصل قصف القوات الأوكرانية شرق البلاد واستهداف المطارات
وزارة الدفاع الأوكرانية: العدو الروسي بدأ تحريك وحداته من الاحتياط على حدودنا
وسائل إعلام أوكرانية: هجوم صاروخي في كييف على شركة أرسنال للاتصالات الحكومية
وزارة الدفاع الروسية: الأسطول الروسي دمر 8 زوارق للبحرية الأوكراني
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 24 منصة دفاع جوي أي 300 وأوسا و48 رادارا
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية عسكرية
وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 14 مقاتلة روسية و 8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا في معارك الليلة الماضية 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات أوكرانية
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا بشكل كامل على مدينة ميليتوبول جنوب أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الروسية استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بصواريخ دقيقة من الجو والبر والبحر
بوليتيكو: بولندا ولاتفيا وإستونيا زودت القوات الأوكرانية بمساعدات عسكرية ووقود خلال اليومين الماضيين
الرئيس الأوكراني: يوم جديد على خط المواجهة الدبلوماسية بمحادثة مع ماكرون وهناك أسلحة ومعدات في طريقها إلينا
رويترز عن وسائل إعلام روسية: القوات الروسية تسيطر على مدينة ميليتوبول جنوب شرق أوكرانيا
دبلوماسي في النيتو لموقع بوليتيكو: الحلف مستعد لتقديم إمدادات عسكرية عبر البر لأوكرانيا لأسابيع وأشهر
رئيس إدارة الدولة في خاركيف: استعدنا السيطرة على مواقع من القوات الروسية في المدينة وكبدناهم خسائر فادحة
مراسل الجزيرة: حريق في حي هولوسفيسكس في كييف نتيجة سقوط صاروخ
عاجل | وول ستريت جورنال: القوات الأوكرانية فجرت جسورا مؤدية إلى كييف من الشمال الغربي لإبطاء التقدم الروسي
رويترز عن وسائل إعلام روسية: القوات الروسية تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية
وول ستريت جورنال: إذا سيطرت روسيا على بلدة فاسيلكيف فإنها ستتمكن من محاصرة كييف بشكل فعال
وزارة الدفاع الأوكرانية: اسقاط مروحية عسكرية روسية ومقاتلة من طراز سوخوي ٢٥
مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تنطلق في العاصمة الأوكرانية كييف
زيلينسكي: قواتنا المسلحة هي حقيقتنا وهذه أرضنا وفيها أولادنا وسنقوم بحمايتها
زيلينسكي: قواتنا المسلحة هي حقيقتنا وهذه أرضنا وفيها أولادنا وسنقوم بحمايتها
زيلينسكي: لم أطلب إلقاء السلاح ولا تصدقوا الشائعات
الرئيس الأوكراني ينشر فيديو جديد أثناء تجوله قرب المقر الرئاسي
إعلام أوكراني محلي: آليات عسكرية روسية تتقدم نحو كييف من منطقة فيشهورود
رئيسة بلدية فاسيلكيف وسط أوكرانيا: القتال استمر طوال الليل والمدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية
الانفصاليون الموالون لروسيا: مقتل ٧ مدنيين في قصف أوكراني على مناطقنا خلال 24 ساعة الماضية
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تستهدف مطارات شرق البلاد بضربات جوية وصواريخ كاليبر من البحر الأسود
هيئة الأركان العامة: القوات الروسية تستهدف مطارات شرق أوكرانيا بضربات جوية وصواريخ كاليبر من البحر الأسود
مستشار الرئيس الأوكراني: اشتباكات بالقرب من خيرسون ومايكوليف وأوديسا
هيئة الأركان العامة الأوكرانية: القوات الروسية تستهدف مواقع قواتنا في الجزء الشمالي من إقليم كييف
وزارة الداخلية الأوكرانية: حرس الحدود أسقط طائرة بدون طيار للقوات الروسية في منطقة البحر الأسود
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني: الوضع في كييف تحت السيطرة
رويترز: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية تطلق صواريخ كاليبر على أوكرانيا عبر البحر الأسود
رويترز: الجيش الأوكراني يقول إن المناطق قرب سومي وبولتافا وماريوبول تعرضت لغارات جوية
الشرطة الأوكرانية: نطلب من سكان كييف الالتزام بالمنازل أو التوجه إلى الملاجئ عند إطلاق صافرات الإنذار
مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في الجهة الشمالية من العاصمة الأوكرانية كييف
مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
رويترز عن شهود عيان: سماع أصوات إطلاق نار قرب المقرات الحكومية في وسط كييف
وسائل إعلام تركية: إصابة سفينة شحن يابانية في البحر الأسود بصاروخ روسي قبالة السواحل الأوكرانية
السفيرة الأوكرانية في إستونيا: كييف صامدة لكننا نحتاج إلى منطقة حظر طيران
مراسل الجزيرة: الهجوم على العاصمة الأوكرانية يجري من محاور مختلفة
السفيرة الأوكرانية في واشنطن: ما زلنا ملتزمين بالدفاع عن بلدنا رغم تعرضنا لهجوم روسي وحشي من كل المحاور
السفيرة الأوكرانية في واشنطن: بوتين يهاجم بلدنا لأننا اخترنا أن نكون دولة مستقلة وديمقراطية
السفيرة الأوكرانية في واشنطن: ليس لدينا بلد آخر وسندافع عنه وعن خيارنا أن نكون دولة مستقلة وأوروبية
فيسبوك: حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض إعلانات على منصاتنا في أي مكان في العالم.
بلومبيرغ عن مصدرين: مسؤولون أميركيون يناقشون مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي حرمان روسيا من نظام سويفت.
بلومبيرغ عن مصدرين: واشنطن تدرس بجدية ما إذا كانت ستسعى لحرمان روسيا من نظام سويفت الدولي للمدفوعات.
مراسل الجزيرة: انفجارات جديدة في منطقة أوبولون في العاصمة الأوكرانية كييف.
مراسل الجزيرة: تجدد إطلاق نار كثيف في كييف بعد توقف لنحو ساعة.
مراسل الجزيرة: تحليق طائرة استطلاع في وسط كييف والدفاعات الجوية تتصدى لها.
قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: كازاخستان ترفض طلبا روسيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: هجوم للقوات الروسية من الجهة الجنوبية الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف.
رويترز: الجيش الأوكراني يقول إن قوات روسية تهاجم قاعدة عسكرية في كييف والجيش يتصدى لها.
رويترز عن مصادر: اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وكالة الأنباء الفرنسية: الجيش الأوكراني يقول إنه صدَّ هجوما روسيّا في أحد الشوارع الرئيسية بكييف.
Russian attack in the Peremohy (“victory”) Avenue in Kyiv has been repelled, the military say. pic.twitter.com/oACVjfNOip
— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022
مراسل الجزيرة: القوات الروسية تهاجم كييف من اتجاهات متعددة.
وكالة إنترفاكس الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تحاول مهاجمة محطة لتوليد الكهرباء في كييف، ووسائل إعلام أوكرانية تقول إن المحطة تقع شمالي العاصمة.
وزير الخارجية الأميركية:
- واشنطن تفرض تكاليف غير مسبوقة على بوتين ومن حوله، بسبب الهجوم الوحشي وغير المبرر على الشعب الأوكراني.
- بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، نفرض عقوبات على بوتين، ووزير الخارجية لافروف، ووزير الدفاع شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات الروسية.
رويترز: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية هاجمت قاعدة عسكرية في كييف، وإن القوات الأوكرانية تصدت للهجوم.
السلطات الأوكرانية تقول إن القتال يتواصل في ضواحي كييف من ناحية الشرق.
مراسل الجزيرة: دوي انفجار في غرب العاصمة الأوكرانية كييف.
مراسل الجزيرة: دوي انفجارين في كييف، وتقارير بشأن معارك تدور في منطقة أبولون شمالي العاصمة.
"سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أميركيين:
- الجيش الأميركي يسعى لفتح خط اتصال مع روسيا، لتجنب أي سوء تقدير في أوكرانيا وحولها.
- خط الاتصال مع روسيا يهدف للتنبيه بشأن العمليات الجوية المحتملة في المنطقة.
- واشنطن لا تزال بصدد صياغة ما قد ترغب في اقتراحه بشأن فتح خط الاتصال مع الجيش الروسي.
رئاسة الأركان الأوكرانية تعلن إصابة طائرة روسية تحمل أفرادا من قوات الإنزال الجوي في منطقة فاسيلكيف بضواحي كييف الجنوبية الغربية.
مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.
"واشنطن بوست" (The Washington Post) عن مسؤولين أميركيين:
- مستعدون لمساعدة (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي على مغادرة كييف، لتجنب وقوعه في الأسر أو القتل.
- بحثنا مع زيلينسكي الأماكن الأكثر أمانا له، لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية.
رويترز: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لشبكة "بي بي إس" (PBS) الأميركية:
- لن نرسل قوات تابعة للحلف للقتال على الأرض في أوكرانيا.
- الوضع كان سيكون أسوأ مما نراه اليوم لو توجّه الناتو إلى أوكرانيا.
- نعمل على تعزيز وجود قواتنا في الجزء الشرقي للحلف برا وجوا وبحرا.
- إذا كان هناك أي هجوم على أي دولة حليفة مثل بولندا أو دول البلطيق، فإن الحلف سيرد.
- الناتو أقوى تحالف عسكري في التاريخ، وسندافع عن كل شبر منه، لكننا لن ننشر قوات في أوكرانيا.
- أتفهم الإحباط والمعاناة في أوكرانيا، لكن لدى الناتو مسؤوليات ينبغي الوفاء بها.
- ستكون للعقوبات المفروضة على روسيا عواقب طويلة المدى.
مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: سنعمل الآن لكي تطالب الجمعية العامة روسيا بالانسحاب الفوري.
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة:
- لا يمكن لروسيا فرض حق النقض على الشعب الأوكراني.
- لن تبقى روسيا بدون مساءلة، ولن تردع ميثاق الأمم المتحدة.
- روسيا أساءت استخدام قوتها اليوم عندما استخدمت الفيتو ضد قرارنا القوي.
القوات الأوكرانية: أسقطنا طائرة روسية في منطقة فاسيلكيف.
مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة:
- مصير أوكرانيا يتقرر الآن.
- نحو 140 قتيلا و316 مصابا أوكرانيا خلال اليوم الأول من الغزو الروسي.
- لن نستسلم حتى لو نجحت روسيا في احتلال أجزاء إضافية من أراضينا مؤقتا.
- ندعو شركاءنا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
- ندعو المنظمات الدولية إلى حظر عضوية روسيا أو تعليقها.
مساعدة الرئيس الأميركي للشؤون الأوروبية: الذخيرة لا تزال مستمرة في التدفق على أوكرانيا وجيشها.
تويتر: علقنا نشر الإعلانات في روسيا وأوكرانيا بشكل مؤقت.
وسائل إعلام أوكرانية: اشتباكات عنيفة في العاصمة كييف.
الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد استخدام المندوب الروسي حق النقض.
الدول الممتنعة عن التصويت على مشروع القرار الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، هي: الصين والهند والإمارات.
البيت الأبيض: وزارة الخزانة ستفرض عقوبات حظر شاملة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته البريطانية التنسيق المستمر لحث روسيا على وقف عملها العسكري.
عمدة فينيتسا الأوكرانية: إسقاط طائرة روسية قرب كالينوفكا.
وكالة الصحافة الفرنسية: وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا من "بي" (B) إلى "سي سي سي" (CCC) بسبب الغزو.
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة:
- القرار الذي نصوت عليه اليوم رسالة للشعب الأوكراني بوقوفنا إلى جانبه.
- القرار الذي نصوت عليه اليوم يطالب بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
- هدف بوتين من الحرب الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة.
الرئيس الأوكراني: العدو يعمل بكل قوته لكسرنا، وهذه الليلة سيهاجم بقوة، ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة.
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تتقدم نحو كييف من عدة محاور، في محاولة لتطويق المدينة.
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة:
- روسيا اختارت أن تلحق بمواطنيها وبالشعب الأوكراني معاناة كبيرة.
- دعونا لا ننسى أبدا أن روسيا اختارت شنّ هذه الحرب.
- الهجوم الذي شنته روسيا على مبادئنا صارخ، وعلينا ألا نسكت عن ذلك.
- مشروع القرار أمامنا يدين العدوان الروسي، ويؤكد على سلامة أراضي أوكرانيا.
- الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد نظامنا الدولي.
- علينا أن ندافع عن ميثاق الأمم المتحدة، وروسيا هي المعتدية.
- روسيا هددت فنلندا والسويد، والدول المسؤولة لا تغزو جيرانها.
- أطالب أعضاء المجلس بالتصويت لصالح مشروع القرار.
بايدن: نواصل تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا، ونواصل حشد الدول الأخرى لتقديم مساعدات مماثلة.
مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في كييف.
البنك المركزي الروسي:
- البنوك التي تعرّضت للعقوبات مستعدة لإعادة الودائع للعملاء إذا طلبوها.
- مستعدون لاستخدام أدوات إضافية للحفاظ على استقرار المصارف وحماية العملاء.
رويترز: كندا ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجيته لافروف، وكذلك على بيلاروسيا وقادتها.
المتحدث باسم البنتاغون: سوف نقدم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا، ونبحث كيفية القيام بذلك.
إن بي سي: مجلس الأمن القومي يبحث ما إذا كانت واشنطن ستصبح طرفا في الصراع إذا قدمت مساعدات فتاكة لأوكرانيا.
مراسل الجزيرة:
- الولايات المتحدة توزع على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدلا بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
- مشروع القرار الأميركي المعدل يعرب عن الأسف للهجوم الروسي على أوكرانيا، بدل إدانته.
- مشروع القرار المعدل يزيل من فقراته التمهيدية إدانة الرئيس بوتين، ويستبدلها بإدانة روسيا.
- مشروع القرار الأميركي المعدل لم يعد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إن بي سي عن مصادر بالكونغرس: إدارة بايدن تدرس الجوانب القانونية لتزويد أوكرانيا بأسلحة ومعلومات استخبارية.
السكرتير الصحفي للرئيس زيلينسكي:
- ندحض التصريحات عن رفضنا التفاوض، ومستعدون لبحث وقف إطلاق النار والسلام.
- وافقنا على الاقتراح الروسي بشأن المفاوضات.
- كلما بدأت المفاوضات مبكرا، زادت فرص استئناف الحياة الطبيعية.
البيت الأبيض:
- تأثير العقوبات هائل على النظام المالي والاقتصاد الروسي.
- سقوط كييف بيد القوات الروسية محتمل بقوة، رغم المقاومة التي يبديها الأوكرانيون.
- الرئيس بايدن لا يزال منفتحا على التعاطي مع الرئيس بوتين، لكن هذا الوقت ليس المناسب لذلك.
- الدبلوماسية لا تبدو مناسبة عندما يغزو قائد دولة أخرى، ولكن هذا لا يعني استبعادها إلى الأبد.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية: قررنا إلغاء إجراءات عضوية روسيا، وإغلاق مكتبنا في موسكو.
رويترز عن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني: كييف وموسكو تبحثان تحديد مكان وزمان لمحادثات بينهما.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دخلت مدينة مليتوبول الأوكرانية دون مقاومة، بعد هبوط برمائي.
رئيس الوزراء الكندي: العالم سيحاسب روسيا وبيلاروسيا، وأكدت مع قادة الناتو دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا.
السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة: القوات الروسية تحتجز 92 موظفا في محطة تشرنوبل للطاقة رهائن.
البيت الأبيض:
- الولايات المتحدة تنضم إلى الحلفاء الأوروبيين في فرض عقوبات على الرئيس بوتين والوزير لافروف.
- نحن على تواصل مع الرئيس زيلينسكي وفريقه للأمن القومي، لبحث خيارات لمساعدات إضافية.
- نحذر منذ أسابيع من سعي الرئيس بوتين لتغيير القيادة في أوكرانيا.
- الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو، والتزامنا بالمادة الخامسة للحلف صارم.
- أمرت بنشر قوات إضافية لزيادة قدرتنا في أوروبا على دعم حلفائنا في الناتو.
- الرئيس بوتين فشل في تقسيم الغرب، وحلف الناتو موحد وحازم أكثر من أي وقت مضى.
الخارجية الأميركية:
- ليس لدى واشنطن أي خطط حاليا بشأن حوار الاستقرار الإستراتيجي مع روسيا.
- أولويتنا على المدى القريب إنهاء العنف والوحشية التي توجهها روسيا للدولة والشعب الأوكرانيين.
- لا نريد عقاب الشعب الروسي، بل نحن متضامنون معه.