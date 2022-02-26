بعد تفعيل قوة الرد السريع لأول مرة.. ستولتنبرغ: الناتو سيرد إذا تعرضت دولة حليفة لهجوم

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيرد إذا حدث هجوم على أي دولة حليفة مثل بولندا أو دول البلطيق، وتأتي تصريحات ستولتنبرغ بعيد تفعيل الناتو قوة الرد السريع التابعة له لأول مرة في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي إس" (PBS)، قال ستولتنبرغ إن حلف الناتو أقوى تحالف عسكري في التاريخ وسيدافع عن كل شبر منه، مضيفا أن الحلف يعزز قواته في جناحه الشرقي برا وجوا وبحرا.

بيد أنه أكد أن الحلف الأطلسي لن يرسل قوات للقتال على الأرض في أوكرانيا التي تتعرض لليوم الثالث لهجوم روسي، معتبرا أن الوضع كان سيكون أسوأ لو توجه الحلف إلى أوكرانيا التي كانت تسعى للانضمام للناتو.

وبشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان على روسيا، قال ستولتنبرغ إنه سيكون لها عواقب طويلة المدى.





نشر القوات

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعلن مساء أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة للحلف عقدت عبر تقنية الفيديو، أنه سيتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الجزء الشرقي للناتو في إطار تفعيل قوة الرد السريع.

وأشار إلى أن دول الحلف تنشر حاليا أكثر من 100 طائرة و120 سفينة في الجناح الشرقي الذي يضم دولا متاخمة لروسيا على غرار دول البلطيق وبولندا.

ويمكن أن يصل تعداد قوة الرد السريع الأطلسية 40 ألف فرد، ولكن ستولتنبرغ قال إن الحلف لن ينشر هذه القوة بأكلمها.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية إنه ليس واضحا ما إذا كان لدى القوات الأطلسية المنتشرة حاليا في دول البلطيق وبولندا القدرة على صد هجوم روسي محتمل.

وخلال الشهر الحالي، قررت واشنطن نشر 12 ألف جندي إضافي في أوروبا لتزيد حجم قواتها هناك إلى 100 ألف جندي.