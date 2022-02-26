بعد بريطانيا.. بولندا والتشيك وبلغاريا تغلق أجواءها أمام شركات الطيران الروسية على خلفية غزو أوكرانيا

أعلنت كل من بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. يأتي ذلك بعد يوم من قرار مماثل اتخذته بريطانيا أول أمس الخميس في إطار الردود على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على تويتر أمس الجمعة إن "الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش)".

وفي السياق أعلنت شركة "إل أو تي" (LOT) الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبورغ اعتبارا من بعد ظهر أمس الجمعة.

من جهته قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا على تويتر "اعتبارا من منتصف الليل، نوقِف حركة كل شركات الطيران الروسية في المجال الجوي التشيكي".

كما دخل حظر مماثل حيز التنفيذ في بلغاريا أيضا عند منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش)، ردا على "تفاقم النزاع العسكري وتضامنا مع أوكرانيا".

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الطائرات الروسية "لم تعد تستطيع دخول المجال الجوي السيادي لبلغاريا، بما في ذلك فوق المياه الإقليمية".

يأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته بريطانيا يوم الخميس الماضي ضد شركة "إيروفلوت" (Aeroflot) الوطنية الروسية. كما أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس مساء أمس الجمعة فرض حظر على الطائرات الروسية الخاصة بمفعول فوري.

وردت روسيا من جانبها بحظر تحليق كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.