تضع الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أمام ضرورة اختيار موقعه في رقعة الشطرنج الجيوسياسية للقارة. فبينما كان يُنظر إلى روسيا بوصفها تهديدا وشريكا في الوقت ذاته، كان العمل العسكري للاتحاد يقتصر أكثر على إدارة الأزمات في أفريقيا.

باريس- سلّطت العمليات العسكرية التي بدأتها روسيا على أوكرانيا الخميس الماضي، الضوء على أهمية نقاش كيفية تعزيز سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي "سي إس دي بي" (CSDP). وهو ما دفع البرلمان الأوروبي لإصدار قرارات تدعو إلى نهج دفاعي فعال لمواجهة التهديدات كالتدخل الأجنبي، والهجمات الإلكترونية، والإرهاب، واستغلال الهجرة لأغراض سياسية.

وحوّلت الأزمة الأوكرانية هذه الممارسة السياسية إلى ضرورة ملموسة تضع الاتحاد الأوروبي أمام اختيار موقعه في رقعة الشطرنج الجيوسياسية للقارة. فبينما كان يُنظر إلى روسيا بوصفها تهديدا وشريكا في الوقت نفسه، كان عمل الاتحاد العسكري يقتصر أكثر على إدارة الأزمات في أفريقيا.





صندوق الدفاع الأوروبي ودوره

أدى عدم استقرار شرق القارة الأوروبية إلى جعل القضايا الأمنية أولوية لتجنب نشوب حرب تعمّ أوروبا، لكن هل لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يريد أن يكون قوة جيوسياسية، مهمة عسكرية أيضا؟ وهل فشل صندوق الدفاع الأوروبي في صد الهجوم الروسي على أوكرانيا؟

صندوق الدفاع الأوروبي "إي دي إف" (EDF) عبارة عن مبادرة من المفوضية لدعم وتمويل البحث والتطوير الدفاعي المشترك، وتبلغ ميزانيته 8 مليارات يورو للفترة 2021ـ2027، على أن يخصص مبلغ 2.6 مليار يورو لتمويل البحث في التقنيات الجديدة، و5.3 مليارات يورو لتطوير مشاريع مشتركة دفاعية.

وتكملة لجهود الدول الأعضاء، يعزّز الصندوق التعاون بين الشركات والجهات البحثية في دول الاتحاد، وفي البحث والتطوير لأحدث التقنيات والمعدات الدفاعية، كما أنه يدعم المشاريع التنافسية والتعاونية لتطوير القدرة الدفاعية الأوروبية.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر ميونخ للأمن (رويترز)

مساعدات مالية فقط

وافق البرلمان الأوروبي، باقتراح من المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي على تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا بمبلغ 1.2 مليار يورو، مع 600 مليون يورو جاهزة للإرسال على الفور، "لتوفير الدعم السريع في حالة الأزمات الحادة وتعزيز قدرة البلد على الصمود"، وفق ما جاء في بيانه.

وفي الوقت الذي تستمر فيه القوات الروسية في الانتشار، تقتصر المساعدات الأوروبية على تقديم قرض مالي ودعم إنساني فقط، على الرغم من مطالبة الحكومة الأوكرانية الثلاثاء الماضي الاتحاد الأوروبي بدعمها بالأسلحة ومنحها ضمانات بشأن العضوية المستقبلية فيه.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أكد مسؤولو المفوضية الأوروبية أن "إطلاق صندوق الدفاع الأوروبي لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأوكرانيا أو بالدفاع عنها لمواجهة التهديد الروسي. وبالتالي، فإن عمله ليس مدفوعا بالأحداث وإنما بتحسين سوق صناعة الدفاع في الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل".

وأشار المسؤولون إلى أن عمل صندوق الدفاع الأوروبي مقتصر على الدول الأعضاء فقط، مما يعني أن أوكرانيا لا تستطيع الاستفادة منه.

وهو ما يمكن استنتاجه أيضا من تصريح المتحدث باسم وزارة القوات الفرنسية إيرفيه غرادجون للجزيرة نت، عندما أوضح أنه "في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، اقترحت باريس نشر مئات الجنود في رومانيا -وهو بلد حدودي مع أوكرانيا- لطمأنة وتقديم ضمانات أمنية للدول الأعضاء التي قد تشعر بالتهديد الروسي".





الناتو وصندوق الدفاع الأوروبي

تأسس التعاون المنظم الدائم "بيسكو" (PESCO) في مجال الأمن والسياسة الدفاعية بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، وبين 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع تطوير الجيل القادم من عوامل التمكين الأوروبية الخاصة وأنظمة الأسلحة الأخرى من خلال مشاريع يعمل عليها "بيسكو" وصندوق الدفاع الأوروبي.

وهذا يعني أن حلف الناتو قد يفقد تدريجيا أسبقيته ومكانته كمحرك رئيسي لعمليات تخطيط القدرات الوطنية وبرامج التسلح، فضلا عن قابليته للعمل المشترك.

وبالتالي، يواجه الناتو فيما يتعلق بالتهديد الروسي تحديا مزدوجا؛ فمن جهة الإمكانات الروسية المتزايدة في أنظمة الأسلحة المتطورة، ومن جهة أخرى أساليب المنطقة الرمادية أو الحرب المختلطة.

وفي كلا الحالتين، قد يكون الدفاع الأوروبي في صالح الناتو، إذ يمكن لأطر "بيسكو" وصندوق الدفاع الأوروبي تسهيل وتطوير بعض القدرات التي يفتقر إليها الحلفاء الأوروبيون بشكل كبير، بشرط أن تكون عمليات التخطيط الدفاعي للحلف والاتحاد مترابطة وتخدم المصالح نفسها.

وهناك شرط آخر لا يقل أهمية، يتمثل في التخلي عن التعاون الصناعي الدفاعي مع الولايات المتحدة الأميركية، لأنه في هذه الحالة سيكون من الواجب أن تركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعاون الأوروبي فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الدول الحرية المطلقة في اختيار ما إذا كانت تريد اتباع مسار أوروبي أو آخر عبر المحيط الأطلسي لاكتساب القدرات التي تحتاجها.

الفرقة 82 المحمولة جوا تنتشر في أوروبا مع تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا (الفرنسية)

اعتماد تاريخي على الولايات المتحدة

تعتمد أوروبا على الولايات المتحدة في أمنها منذ عام 1945. وحتى نهاية الحرب الباردة، كانت غير مستعدة للاستثمار في قدراتها وضمان أمنها الإقليمي من دون الاعتماد على واشنطن.

واستمرت الحال على ما هي عليه حتى قدوم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي شكّل صدمة بسبب قراراته غير المتوقعة ودعوته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والقادة الآخرين، إلى إنشاء حكم ذاتي إستراتيجي أوروبي.

واليوم، أتت الأزمة الأوكرانية لتكشف أن الإرادة السياسية لا تزال "مفقودة" لتحقيق هذا الهدف، فكلما تعقّدت الأمور تظهر الولايات المتحدة على مسرح الأحداث الأوروبية، وهو ما يعيد الاتحاد الأوروبي إلى نقطة ضعفه المتصلة بالإستراتيجية الدفاعية، خاصة مع خروج بريطانيا التي تعتبر واحدة من أهم القوى العسكرية في أوروبا.

دبابات روسية تتقدم برا في منطقة القرم مع تصاعد الهجوم على أوكرانيا (الأوروبية)

على منحدر زلق

وتتزامن الحرب على أوكرانيا مع ظروف متقلبة؛ حيث يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فضيحة محلية، ويستعد إيمانويل ماكرون للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، في ظل غياب الصوت الموحّد في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة ضد روسيا، فضلا عن التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة في كل منطقة اليورو. وكل هذا أدى إلى إسناد الجهود الأمنية والدبلوماسية إلى البيت الأبيض.

وبالنظر إلى كل الأحداث المتسارعة، يقف مستقبل أوروبا على منحدر زلق مع موقف الاتحاد الأوروبي "المتفرج" على الصراع بين روسيا وأوكرانيا؛ ففي غضون 7 أشهر، واجهت بروكسل تحديات جيوسياسية متعددة، لا سيما أزمة أفغانستان، وأزمة الغاز الطبيعي، وتدفق المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، والآن الهجوم على أوكرانيا.

وتجبر هذه التحديات بروكسل، أكثر من أي وقت مضى، على دراسة تأسيس السيادة الإستراتيجية الأوروبية التي من شأنها أن تسمح للتكتل بأن يكون في طليعة قراراته الجيوسياسية صدّ أي تهديد خارجي، ويضمن المساعدة العسكرية لكل الدول الأوروبية من دون استثناء.