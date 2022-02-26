الحرب الروسية على أوكرانيا.. معارك عنيفة للسيطرة على كييف والغرب يشيد بمقاومة "شرسة"

بينما تدور اشتباكات عنيفة في بعض شوارع العاصمة الأوكرانية كييف في اليوم الثالث من الغزو الروسي، قررت السلطات تشديد حظر التجول في المدينة، وقالت إنها ستعدّ أي مدني في الشارع عنصرا من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو.

وواصلت القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بالمدفعية والصواريخ، وأعلن الكرملين اليوم السبت أن القوات استأنفت التقدم بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم أمس الجمعة ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وقال الكرملين إن أوكرانيا رفضت التفاوض، غير أن مستشار الرئاسة الأوكرانية أكد أن كييف لم ترفض، لكن روسيا وضعت شروطا لا يمكن قبولها، حسب قوله.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف، ودعت السكان للحذر، ونشبت معارك في جادة النصر؛ أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو اليوم السبت تشديد حظر التجول في العاصمة، محذرا من أن أي شخص يوجد في الشوارع بين الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) والساعة الثامنة صباحا سيعامل على أنه عدو. وكان حظر التجول الذي فرض عند بدء الغزو الروسي بين الساعة العاشرة ليلا والسابعة صباحا.

السكان في الملاجئ

وقال كليتشكو -في بيان عبر تطبيق تليغرام- "سيعدّ جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".

وأعلن كذلك أن مترو العاصمة أصبح الآن ملجأ لسكانها ولن يوفر خدمة النقل في الوقت الحالي.





وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم إن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف، وإن الجزء الأكبر من هذه القوات يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب المدينة.

وأكدت بريطانيا أن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد، ونفت في وقت سابق تقارير روسية عن استيلاء القوات المهاجمة على مدينة ميليتوبول (جنوب شرقي البلاد).

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي فوق أوكرانيا، "مما يقلل بشكل كبير فعالية سلاح الجو الروسي. ومن المرجح أن تكون الخسائر الروسية أكبر مما كان يتوقعه أو يعترف به الكرملين".

تعزيزات روسية

وقال الحاكم المحلي لمنطقة كييف أوليكسي كوليبا إن القوات الروسية تعزز وجودها على الحدود الأوكرانية في منطقة كييف. وأضاف أن 71 مصابا يعالجون حاليا في مستشفيات بالمنطقة، بينهم جنود ومدنيون.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس بوتين لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك "صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو"، موضحا أن "القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة".





وأعلن الرئيس الأوكراني أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، ودعا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه، وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا، هذه بلادنا، هؤلاء أطفالنا، سندافع عن كل هذا".

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أنهم أفشلوا "خطط العدو الروسي بالكامل بعد 55 ساعة من المقاومة"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية والتعليمية.

كما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي، وناشدت الصليب الأحمر التدخل لنقل القتلى.