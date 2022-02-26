اعتبرها عاصمة أبدية لليهود.. حماس تدين تصريحات رئيس وزراء فرنسا عن القدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، التي زعم فيها أن "القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي".

وأمس الجمعة، قال المسؤول الفرنسي -خلال مشاركته بالعشاء السنوي "للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا" (CRIF)- إنه لن يتوقف عن قول إن القدس عاصمة لليهود.

واعتبرت حماس -في بيان- تلك التصريحات انحيازا واضحا للاحتلال الصهيوني، وتبنيا لأجندته العنصرية وسياساته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.

كاستيكس: لن أتوقف عن قول إن القدس عاصمة لليهود (رويترز)

كما أوضحت أن هذا التصريح ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأرضه المغتصبة، التي ترفضها وتدينها كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

وأفادت الحركة الفلسطينية بأن هذه التصريحات لا تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه، كما أشارت إلى أن هذه التصريحات تعبر عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، إذ تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

ويُصر الفلسطينيون على إقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.