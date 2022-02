تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. تدمير مطار قرب كييف وعقوبات متزايدة على موسكو وزيلينسكي يؤكد وقف التقدم الروسي

تواصلت المعارك طوال الليل في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة ضد البلاد فجر أمس الخميس، وشهدت العاصمة كييف دوي صفارات الإنذار في الصباح الباكر، وسط أنباء عن تقدم الجيش الروسي نحوها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات، بينما يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عقوبات مشددة على موسكو.

يمكن من هنا الاطلاع على تطورات أمس الخميس.

وفي ما يأتي آخر التطورات لهذا اليوم:

منذ 32 ثانية

الرئيس الأوكراني: بعض المجموعات الاستفزازية دخلت كييف وأطلب من المواطنين الحيطة والحذر والالتزام بحظر التجوال.

منذ 9 دقائق

مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: قواتنا تدمر قبل قليل رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب كييف.

منذ 18 دقيقة

الجيش الأوكراني: تمكنا من صد القوات الروسية قرب مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد وأجبرناها على التراجع.

منذ 24 دقيقة

الرئيس الأوكراني:

منذ 28 دقيقة

مراسل الجزيرة:

منذ 34 دقيقة

وزيرة الخارجية البريطانية: حذرنا روسيا من أن أي غزو سيؤدي إلى أشد العقوبات التي فرضناها وكنا صادقين في تحذيرنا.

بلومبيرغ: الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل مخاطر ضخمة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من صدمة جائحة كورونا.

منذ 38 دقيقة

قوات حرس الحدود الأوكرانية: مقتل 13 جنديا خلال عملية احتلال القوات الروسية لجزيرة الأفعى بالبحر الأسود.

منذ 45 دقيقة

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعنا في دونيتسك ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

منذ 48 دقيقة

نائب وزير الدفاع الأوكراني:

منذ 54 دقيقة

مستشار في الحكومة الأوكرانية:

منذ ساعة

الجيش الأوكراني: قواتنا الجوية تتصدى للعدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف.

منذ ساعة

الرئيس البولندي: الرئيس الأوكراني أخبرني بوجود طائرات مسيرة تسقط قنابل على مباني كييف.

منذ ساعة

السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية:

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: بلدية كييف تحث السكان على الاحتماء تحسبا لغارات جوية روسية.

منذ ساعة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي:

‘I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO …. Everyone is afraid, no one answers,’ Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said in a late night speech https://t.co/Tco566qKpI pic.twitter.com/LZFRh6WM7f

— Reuters (@Reuters) February 25, 2022