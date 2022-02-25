تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. تدمير مطار قرب كييف وعقوبات متزايدة على موسكو وزيلينسكي يؤكد وقف التقدم الروسي

تواصلت المعارك طوال الليل في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة ضد البلاد فجر أمس الخميس، وشهدت العاصمة كييف دوي صفارات الإنذار في الصباح الباكر، وسط أنباء عن تقدم الجيش الروسي نحوها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات، بينما يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عقوبات مشددة على موسكو.

يمكن من هنا الاطلاع على تطورات أمس الخميس.

وفي ما يأتي آخر التطورات لهذا اليوم:

منذ 32 ثانية

الرئيس الأوكراني: بعض المجموعات الاستفزازية دخلت كييف وأطلب من المواطنين الحيطة والحذر والالتزام بحظر التجوال.

منذ 9 دقائق

مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: قواتنا تدمر قبل قليل رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب كييف.

منذ 18 دقيقة

الجيش الأوكراني: تمكنا من صد القوات الروسية قرب مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد وأجبرناها على التراجع.

منذ 24 دقيقة

الرئيس الأوكراني:

ما زلت في كييف ومع الشعب الأوكراني.

طلبنا مساعدة دفاعية من دول شرق أوروبا الأعضاء في حلف الناتو.

يجب علينا دفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

مقتل جميع المدافعين عن جزيرة زمييني.

نحن بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة وتحالف مناهض للحرب

فقدنا 137 من أبطالنا.

منذ 28 دقيقة

مراسل الجزيرة:

الجيش الأوكراني يفجر جسرا بالقرب من كييف ويوقف طابورا من الدبابات الروسية من إيفانكيف.

دوي انفجار قوي في كييف والسكان يحتمون في الملاجئ تحسبا لضربات جوية روسية.

شوارع كييف شبه خالية وسط مخاوف لدى المسؤولين من استعدادات روسية لدخول المدينة.

تضرر مبنى سكني في كييف جراء سقوط صاروخ روسي اليوم (رويترز)

منذ 34 دقيقة

وزيرة الخارجية البريطانية: حذرنا روسيا من أن أي غزو سيؤدي إلى أشد العقوبات التي فرضناها وكنا صادقين في تحذيرنا.

بلومبيرغ: الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل مخاطر ضخمة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من صدمة جائحة كورونا.

منذ 38 دقيقة

قوات حرس الحدود الأوكرانية: مقتل 13 جنديا خلال عملية احتلال القوات الروسية لجزيرة الأفعى بالبحر الأسود.

منذ 45 دقيقة

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعنا في دونيتسك ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

منذ 48 دقيقة

نائب وزير الدفاع الأوكراني:

وحدات من الجيش تدافع عن مواقع في 4 جبهات رغم أن القوات المهاجمة أكثر عددا.

القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف اليوم.

منذ 54 دقيقة

مستشار في الحكومة الأوكرانية:

اليوم سيكون أصعب يوم.

مستعدون للدفاع عن كييف ولدينا صواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاؤنا.

الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف.

منذ ساعة

الجيش الأوكراني: قواتنا الجوية تتصدى للعدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف.

منذ ساعة

الرئيس البولندي: الرئيس الأوكراني أخبرني بوجود طائرات مسيرة تسقط قنابل على مباني كييف.

منذ ساعة

السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية:

لم نتوقع أن يحدث هجوم عسكري علينا.

نتوقع أن يوفر المجتمع الدولي المساعدات لنا ويوثق حالات الانتهاك.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: بلدية كييف تحث السكان على الاحتماء تحسبا لغارات جوية روسية.

منذ ساعة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي:

العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد.

جميع قواتنا العسكرية والأمنية تقوم بدورها بأقصى حد وعلى الأوكرانيين وقف العدو كل من موقعه.

القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات.

‘I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO …. Everyone is afraid, no one answers,’ Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said in a late night speech https://t.co/Tco566qKpI pic.twitter.com/LZFRh6WM7f — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

منذ ساعة

الجيش الأوكراني: أوقفنا قوات العدو على حدود نهر تيتيريف وقواتنا الجوية تحمي سماء كييف.

منذ ساعة

السفير الروسي لدى اليابان:

إدارة بايدن تسعى لإقصاء روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.

سيكون هناك ضرر على من يفرض العقوبات ومن تفرض عليه.

سيكون هناك رد روسي شديد على العقوبات اليابانية على روسيا.

نؤكد على التعامل الآمن والمسؤول مع المنشآت النووية في مناطق نشاط قواتنا.

الأوكرانيون هم من يقررون مستقبل أوكرانيا ولن نحتلها.

منذ ساعتين

الرئيس الأوكراني زيلينسكي: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.

رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

وزير الدفاع الليتواني: روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.

منذ ساعتين

رويترز: رئيس بلدية ريفن الأوكرانية يقول إن المطار يتعرض لضربة صاروخية ولا أنباء عن أضرار كبيرة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في كييف.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني: تمكنا من هزيمة النازيين وسنهزم هذا العدو كذلك.

وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تشهد مثل هذه الهجمات الصاروخية المروعة منذ الهجوم النازي عام 1941.

مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في لفيف غربي أوكرانيا.





منذ ساعتين

الفرنسية عن وزير الخارجية الأوكراني: نندد بإطلاق الصواريخ الروسية الرهيبة على كييف.

منذ ساعتين

رويترز: البنك المركزي الأوكراني يعلن حظر العمليات بالعملتين الروسية والبيلاروسية ويمنع البنوك من القيام بتحويلات إلى كيانات في روسيا أو بيلاروسيا.

سي إن إن: مسؤولون أميركيون أكدوا أن قوات روسية قدمت من روسيا وبيلاروسيا متجهة نحو كييف من محورين لتطويقها، وأنها باتت على بعد نحو 32 كيلومترا.

منذ 3 ساعات

رويترز عن حرس الحدود الأوكراني: مقتل وجرح عدد من أفرادنا في قصف روسي على منطقة زابوريجيا شرقي البلاد.

وكالة تاس عن هيئة الطيران الروسية: روسيا قد ترد على حظر رحلات شركة "إيروفلوت" (Aeroflot) إلى بريطانيا.

منذ 3 ساعات

رويترز عن خدمة حرس الحدود الأوكراني: موقع حدودي أوكراني في منطقة زابوروجيا يتعرض لضربة صاروخية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف حرس الحدود.

منذ 4 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب وزير الداخلية الأوكراني: استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية.

Kyiv now (Source: Anton Geraschenko) pic.twitter.com/1ps0CmIwWV — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 25, 2022

منذ 4 ساعات

وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية: دوي انفجارين في العاصمة كييف.

منذ 5 ساعات

الرئيس الفرنسي:

الهجوم الروسي على أوكرانيا بداية عملية واسعة النطاق، وهذا ما قاله بوتين نفسه.

سنقدم 300 مليون يورو لأوكرانيا في شكل مساعدات ودعم عسكري.

العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستعقبها عقوبات فرنسية على أفراد معينين ستعلن لاحقا.

فرنسا ستسرع نشر جنود في رومانيا ضمن حلف الناتو، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

قادة دول الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا طارئا أمس الخميس اتفقوا فيه على حزمة عقوبات على روسيا (الأناضول)

منذ 5 ساعات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا -أمس الخميس- على فرض عقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية.

منذ 5 ساعات

سفير أوكرانيا لدى اليابان:

القوات الروسية حاولت السيطرة على مطار قرب كييف، كي تتمكن من إنزال طائرات.

المطار الذي حاولت قوات روسية السيطرة عليه قرب كييف دمر في اشتباكات.

سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرغي كورسنسكي يتحدث للصحفيين (رويترز)

منذ 6 ساعات

تايوان تقول إنها ستنضم للدول الديمقراطية في فرض عقوبات على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وول ستريت جورنال: كبرى شركات الزراعة الأميركية أوقفت عملها في أوكرانيا وأغلقت منشآتها هناك.

منذ 6 ساعات

وزيرة الخارجية الكندية: سنفرض عقوبات على كل البنوك الروسية وعلى مسؤولين روس، وسنمنع الصادرات المتجهة إلى روسيا.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني يعلن دخول مجموعات تخريبية روسية إلى العاصمة كييف.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني: الإحصاءات الأولية تظهر أن الغزو الروسي أدى إلى مقتل 137 شخصا، وجرح 316 آخرين.

منذ 7 ساعات

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون يعلن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف العديد من مواطنينها من النخبة إلى أعضاء البرلمان.

منذ 7 ساعات

رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا يعلن أن بلاده أوقفت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس، ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

رئيس وزراء اليابان:

سنفرض فورا عقوبات على روسيا في 3 مجالات، منها: القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات.

سننسق مع أعضاء مجموعة السبع بشأن الخطط المستقبلية والعقوبات على شركات الطاقة الروسية.

منذ 8 ساعات

البيت الأبيض: نشعر بالغضب من تقارير موثوقة بشأن احتجاز الروس موظفين في منشأة تشرنوبل النووية رهائن.

Russian forces in Chernobyl from earlier today. BTR-80, BMP-2, and what looks like a T-72B. https://t.co/2DRZ0mTvEs pic.twitter.com/LN4JIgrA7j — Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: الولايات المتحدة توزع مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

البيت الأبيض:

العقوبات المالية هي جزء بسيط من ردنا على الغزو الروسي.

كلفة الاقتراض الحكومي الروسي ارتفعت بمعدل 10%.

كل الخيارات متاحة ومطروحة على الطاولة، بما في ذلك عزل روسيا عن نظام سويفت العالمي.

الولايات المتحدة وحلفاؤها سيقطعون أكثر من نصف إجمالي واردات التكنولوجيا المتقدمة عن روسيا.

أوكرانيون بانتظار دخول الأراضي الرومانية هربا من القصف الروسي على بلادهم (غيتي)

منذ 8 ساعات

نائب في البرلمان الأوكراني:

قواتنا استعادت جسر خيرسون (جنوب)، وتستقر على ضفة نهر دنيبر اليسرى.

القتال مستمر في مدينة سومي (شمال شرقي أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا)، وتم صد هجمات العدو الروسي

منذ 9 ساعات

نائب وزير الدفاع الأوكراني: الوحدات العسكرية اتخذت مواقعها لصد هجوم روسي في منطقة فولين (الحدودية مع بيلاروسيا).

منذ 9 ساعات

الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن دعا في اتصال مع نظيره الهندي لرد جماعي قوي، تنديدا بغزو روسيا لأوكرانيا.

منذ 9 ساعات

فورين بوليسي عن مصدر في الكونغرس: الجمهوريون في الكونغرس طرحوا حزمة تشريعية تمكّن واشنطن من دعم المقاومة الأوكرانية.

منذ 9 ساعات

البنك المركزي الروسي:

البنوك التي تعرضت للعقوبات مستعدة لإعادة الودائع للعملاء إذا طلبوها.

مستعدون لاستخدام أدوات إضافية للحفاظ على استقرار المصارف وحماية العملاء.

منذ 9 ساعات

رويترز: الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بالتعبئة العامة لسكان البلاد.

منذ 9 ساعات

فورين بوليسي: واشنطن تناقش خططا لدعم المقاومة الأوكرانية المسلحة لمواجهة الغزو الروسي.





منذ 9 ساعات

البنك المركزي الروسي: البنوك الروسية التي تعرضت للعقوبات هيأت نفسها جيدا ومسبقا لهذا الاحتمال.

منذ 9 ساعات

رئيسة مجلس النواب الأميركي: الكونغرس يرغب في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية فتاكة قيمتها 600 مليون دولار.

منذ 9 ساعات

مسؤول رفيع في البنتاغون:

غزو روسيا لأوكرانيا يهدف إلى الإطاحة بحكومة كييف، وتنصيب حكومة موالية لروسيا.

الغزو الروسي لأوكرانيا هو أوسع حرب تقليدية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الحرب الروسية على أوكرانيا قد تخلف تداعيات على الأمن الأوروبي لزمن طويل.

القوات الروسية اقتربت بشكل أكبر من العاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء الغزو.

منذ 9 ساعات

البنتاغون: وزير الدفاع أمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا، لطمأنة الحلفاء وردع العدوان والقيام بمهام مختلفة.

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

ناقشت مع نظيري التركي خطوات عملية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود.

الأمن الأوكراني التركي المشترك في خطر.

منذ 9 ساعات

موقع فلايت رادار: المجال الجوي لأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأجزاء من روسيا، بات مغلقا.

منذ 9 ساعات

مستشار الرئاسة الأوكرانية: مقتل 200 جندي من القوات الخاصة الروسية في مطار غوستوميل.

منذ 9 ساعات

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي:

الغزو الروسي لأوكرانيا هجوم على الديمقراطية وانتهاك خطير للسلم والأمن الدوليين.

متحدون مع حلفائنا في التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

بوتين فشل في محاولة تقسيمنا، والناتو أكثر اتحادا وتصميما من أي وقت مضى.

سنستمر في فرض العقوبات على روسيا التي ستضعفها بكل الطرق.

منذ 10 ساعات

الجيش الأوكراني: 60 كتيبة تكتيكية للجيش الروسي دخلت أراضينا.





منذ 10 ساعات

وزارة الخارجية الروسية: الحزمة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وغير مقبولة.

منذ 10 ساعات

الرئيس الأميركي جو بايدن: بتنا نرى تأثير الخطوات التي اتخذناها على العملة وعلى أسواق الأسهم الروسية.

منذ 10 ساعات

رئيس الوزراء الكندي: فرضنا مزيدا من العقوبات الشديدة، وسنتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان الروسي غير المبرر.

منذ 10 ساعات

البنتاغون: لا دليل على سيطرة القوات الروسية على أوديسا الأوكرانية أو مهاجمتها.

منذ 10 ساعات

الرئيس الأميركي جو بايدن:

اتفقت مع قادة مجموعة السبع على الحد من قدرة روسيا على أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي.

اتفقت مع قادة مجموعة السبع على الحد من قدرة روسيا على تمويل وتعزيز قدرة قواتها المسلحة.

اتفقت مع قادة مجموعة السبع على تعطيل قدرة موسكو على المنافسة في اقتصاد يعتمد التكنولوجيا الفائقة الدقة.

منذ 10 ساعات

مسؤول دفاعي أميركي: تقييمنا يشير إلى مشاركة 75 قاذفة روسية في غارات على أنحاء أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

نائب وزير الدفاع الأوكراني: كبدنا القوات الروسية في غوستوميل خسائر فادحة، ومنعنا إنزالا جويا.

منذ 10 ساعات

رويترز عن الرئيس الفرنسي: طالبت بوتين بوقف فوري للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.