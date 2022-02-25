الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماكرون يدعو لإبقاء باب الحوار مع بوتين مفتوحا ويصفه بالمخادع وقادة الناتو يناقشون التطورات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تواصل قواته اجتياح أوكرانيا، وبينما يعقد قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) قمة لمناقشة التطورات فرضت الدول الغربية عقوبات وصفتها بغير المسبوقة على موسكو.

ففي مؤتمر صحفي ببروكسل في ختام قمة طارئة للاتحاد الأوروبي الليلة الماضية قال ماكرون إنه يدعو لترك باب الحوار مع بوتين مفتوحا، فيما تفرض بلاده عقوبات على روسيا.

واضاف أنه أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا "صريحا ومباشرا وسريعا" مع نظيره الروسي ليطلب منه وقف العمليات العسكرية، لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه نقل إلى بوتين طلب زيلينسكي استعداده للتفاوض من أجل حل الأزمة.

وقال الرئيس الفرنسي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "كان مخادعا" خلال محادثاته معه قبل أيام، إذ ناقش معه عبر الهاتف تفاصيل اتفاقات مينسك فيما كان يستعد لغزو أوكرانيا، مضيفا أن الحرب أظهرت أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح قوة حقيقية، وأن تكون مستقلة في مجالي الطاقة والأمن.

وتأتي تصريحات ماكرون بعدما ندد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الطارئة في بروكسل بإشعال الرئيس الروسي حربا في أوروبا، وفرضوا عقوبات على موسكو وصفها مسؤول الأمن والسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بغير المسبوقة.

حزمة العقوبات التي أقرها القادة الأوروبيون تشمل قطاعات التمويل والطاقة والنقل (وكالة الأناضول)

العقوبات الغربية

وقد أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، وقالوا إن تداعيات العقوبات على موسكو ستكون هائلة وخطيرة.

واستهدفت العقوبات قطاعات التمويل والطاقة والنقل، وبموجبها يتم حظر صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وتقييد إصدار التأشيرات الدبلوماسية، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيا إليها، وتقييد دخول موسكو الأسواق المالية لدول الاتحاد الأوروبي.

بيد أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في ختام القمة الأوروبية لم تبلغ حد عزل روسيا نهائيا عن النظام المالي، حيث لم يتم استبعادها من نظام "سويفت" للتبادل المصرفي، وهو نظام ضروري لإجراء التحويلات المالية عبر العالم، علما بأن أوكرانيا ودولا أعضاء في الاتحاد طالبت بهذا الأمر، لكن بعض الدول -مثل ألمانيا- فضلت إبقاء هذا الخيار لحزمة عقوبات مقبلة.

كما أقرت بريطانيا عقوبات على البنوك الروسية وعلى بعض من أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى أثرياء روس في لندن.

وبالتزامن، فرضت اليابان وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات متفاوتة على روسيا بسبب اجتياحها لأوكرانيا، في حين أعلنت سويسرا -وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي- أنها ستشدد إجراءاتها ضد روسيا، بحيث لا يمكن استخدام البلاد للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس عن حزمة عقوبات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالعملات الرئيسية في العالم، إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة الروسية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده اتفقت مع قادة مجموعة السبع (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) على الحد من قدرة روسيا على أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي، وعلى قدرتها على تمويل وتعزيز قواتها المسلحة، وأيضا تعطيل قدرتها على المنافسة في اقتصاد يعتمد التكنولوجيا الفائقة الدقة.

وذكرت وزارة الخزانة (المالية) الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل 24 شخصا ومؤسسات مالية ودفاعية وأمنية في بيلاروسيا، بسبب دعم الأخيرة للهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين قال البيت الأبيض إن العقوبات جزء بسيط من الرد الأميركي على الغزو الروسي.

بدوره، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل إن الكونغرس سيدعم ما وصفها بعقوبات مدمرة على الكرملين، لكنه اعتبر أن كان ينبغي له أن يفرض عقوبات صارمة في وقت مبكر بما يكفي لمنع الغزو وإضعاف روسيا.

قوات أميركية تنتشر في بولندا في إطار تعزيزات للناتو (رويترز)

تعزيزات أطلسية

في هذه الأثناء، يعقد قادة حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة قمة عن بعد لمناقشة التطورات في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد دعا إلى عقد القمة، وأعلن بالمناسبة عن تفعيل خطة للدفاع المشترك عن الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تم تعزيز دفاعات حلف الناتو على الجانب الشرقي لردع أي عدوان قد تفكر به روسيا.

وأضاف بلينكن في تصريحات لقناة "إن بي سي" (NBC) أن الرئيس الروسي كان يخطط للهجوم على أوكرانيا نذ فترة طويلة، وأن الولايات المتحدة بذلت كل جهد ممكن لردعه وثنيه عن ذلك.

وكان مسؤول أميركي كبير ذكر أمس الخميس أن وزارة الدفاع (بنتاغون) سترسل نحو 7 آلاف عسكري إضافي إلى ألمانيا لطمأنة الحلفاء وردع هجوم روسي محتمل على دولة عضو في الناتو.

وكانت واشنطن أعادت تمركز ألف عسكري في دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، وفي رومانيا التي تخشى أن يمتد النزاع إلى حدودها.

وعقب التعزيزات المعلنة أمس الخميس، سيكون للولايات المتحدة أكثر من 90 ألف عسكري في أوروبا.





تصويت بمجلس الأمن

على صعيد آخر، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار أميركي يدين بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من هذا البلد فورا.

وووضع مشروع القرار الذي دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى التصويت عليه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه، غير أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا نفسها في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه، لكن واشنطن تعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام حقها في النقض سيظهر "عزلتها" على الساحة الدولية.

إجلاء الرعايا الأجانب

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -أمس الخميس- إن الاستعدادات لعملية إجلاء رعايا بلاده من أوكرانيا قد اكتملت، مشيرا إلى وجود تسهيلات من رومانيا وبولندا ومولدوفا في عمليات الإجلاء البري.

وقالت سفارة الصين في أوكرانيا إنه يجري تنظيم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة البلد.

وصرّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه يجري الآن إجلاء عدد من التونسيين المقيمين في أوكرانيا عبر الحدود البرية إلى بولندا.

بدورها، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية بأن شركة الخطوط الإيرانية تستعد لإرسال رحلات طيران خاصة إلى أوكرانيا، لإجلاء المواطنين الإيرانيين.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -إن المنظمة خصصت 20 مليون دولار من المساعدات الطارئة لضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا، وذكرت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- أن نحو 100 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم والنزوح داخل أوكرانيا، وأن آلافا آخرين غادروا البلاد نحو دول الجوار.