ردا على إشاعات فراره.. الرئيس الأوكراني يظهر في مقطع فيديو وسط العاصمة كييف

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو أثناء تجوله مع عدد من المسؤولين وسط العاصمة كييف، في الوقت الذي تحاول فيه القوات الروسية اجتياح العاصمة.

وظهر زيلينسكي في الشريط المصور مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من الوزراء الآخرين، وذلك ردا على الإشاعات التي أشارت إلى مغادرته البلاد إلى مكان آمن، وقال زيلينسكي "نحن جاهزون جميعا للدفاع عن أوكرانيا".

وفي تصريحات سابقة، دعا زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المحادثات، واتهم زيلينسكي أوروبا بالرد بصورة غير كافية على الهجوم الروسي، وبالبطء في تقديم المساعدة.

وقال الرئيس الأوكراني إن أوروبا ما زال بإمكانها وقف العدوان إذا تحركت بسرعة، وذلك بعد ساعات من تنديده بعدم مساندة أي دولة غربية بلاده في هذه المعركة.

واندلع قتال عنيف اليوم الجمعة في حي أبولون في كييف مع تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية في اليوم الثاني من العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد جارتها الغربية، في حين تواصت المعارك في عدة جبهات أخرى.