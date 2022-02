أكد مسؤولون أوكرانيون أن الجيش بدأ مرحلة الدفاع عن العاصمة كييف في اليوم الثاني من الغزو الروسي لبلادهم، حيث دارت اشتباكات في شمال العاصمة، وأعلنت القوات الروسية السيطرة على مطار إستراتيجي وإنزال مظليين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مطار غوستوميل الإستراتيجي الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية من الجهة الشمالية الغربية، وأضافت أنها أنزلت مظليين في المنطقة، وتمكنت من عزل كييف من الجهة الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت أكثر من 200 عنصر من الوحدات الخاصة الأوكرانية خلال معاركها للاستيلاء على مطار غوستوميل.

وبينما تتقدم القوات الروسية نحو كييف، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة.

وقال بوتين في اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي "أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية.. لا تسمحوا للنازيين الجدد والقوميين باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وشيوخكم دروعا بشرية".

وتابع قائلا "أمسكوا بزمام الأمور، وسيكون من الأسهل لنا التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن "القوميين" الأوكرانيين نشروا أنظمة صواريخ متعددة في المدن الأوكرانية، ووصف الأمر بأنه "بالغ الخطورة".

في المقابل، قال التلفزيون الأوكراني إن أرتالا من المركبات العسكرية دخلت إلى العاصمة للدفاع عنها، كما دعت وزارة الدفاع الأوكرانية السكان إلى حمل السلاح والانضمام إلى وحدات الحماية للدفاع عن كييف.

Ukrainian military police in full combat gear running to defend the city as Russian troops close in on Kyiv. pic.twitter.com/UDe9YIhWTN

— Ian Pannell (@IanPannell) February 25, 2022