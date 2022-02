الوجه الآخر لحرب بوتين.. نزوح ولجوء وافتراش للأرض وسوري يرسم "من إدلب لأوكرانيا المحتل واحد"

مع تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا وسيطرته على مناطق ومراكز حساسة ظهر الوجه الآخر للحرب على المستوى الإنساني، إذ فر الآلاف خارج البلاد، فيما نزح آلاف آخرون إلى مناطق أكثر أمنا، وافترش العديد من الأوكرانيين الأرض داخل محطات قطارات الأنفاق، وسط تحرك أممي لتوسيع الجهود الإنسانية بالمنطقة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية أفرجت عن 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، داعيا من جديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف هجومه العسكري على هذا البلد.

وقال غوتيريش خلال اجتماع إن "الأمم المتحدة تكثف عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها".

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه المساعدات بطريقة محايدة.

وقال غوتيريش "نحن نساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها بغض النظر عمن هم أو عن مكان وجودهم".

وأكد أن غزو أوكرانيا "خطأ ومخالف لميثاق" الأمم المتحدة و"غير مسموح به ولكنه ليس غير قابل للعكس"، ودعا بوتين إلى وقف عمليته العسكرية.

وفي واشنطن، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه "أصيب بالفزع من العنف المروع والخسائر في الأرواح في أعقاب الأحداث الجارية بأوكرانيا".

وأضاف رئيس البنك الدولي "نحن شريك طويل الأمد لأوكرانيا، ونقف مع شعبها في هذا الوقت الحرج"، مؤكدا أن الهيئة المالية الدولية تنسق مع صندوق النقد الدولي "لتقييم تكلفة" التأثير الاجتماعي والاقتصادي للهجوم.

وقال مالباس -في بيان- "نحن على استعداد لتقديم دعم فوري لأوكرانيا، ونعد خيارات لمثل هذا الدعم، بما في ذلك تمويل سريع الصرف".

ووثقت لقطات مصورة مدنيين فروا من القصف الروسي وهم يفترشون الأرض في "مترو الأنفاق" بمدينة خاركيف التي تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

كما تداولت منصات التواصل الأوكرانية خلال الساعات الماضية مجموعة من الفيديوهات التي تظهر تكدس الآلاف من سكان خاركيف داخل محطة قطار المدينة، بانتظار الرحيل في أي وقت هربا من القصف الروسي.

ونشر عضو البرلمان الأوروبي راديك سيكورسكي -عبر حسابه الرسمي على تويتر- صورة لرجل روسي يعتذر عما فعلته بلاده.

وتظهر الصورة -التي التقطت في تبليسي عاصمة جورجيا- رجلا روسيا يحمل لافتة كتب عليها "أنا روسي، آسف لذلك".

وتفاعل ناشطون مع الصورة، فعلقوا بالقول إنه لا ينبغي لرجل فقير أن يعتذر عما يفعله آخرون حتى لو كان من العرق القومي ذاته.

كما وصف مغردون الصورة بأنها "قوية ومؤثرة وعظيمة وصورة للتاريخ، وتقدم مثالا على أن الشعوب حية، ولا علاقة للبسطاء بما يفعله الزعماء"، وفق تعبيرهم.

وكتبت عضوة البرلمان السويسري سبيل أرسلان -عبر تويتر- "هذه الصورة تلمسني كثيرا، نحن ضد الحرب في كل مكان، وفقط من خلال عالمنا الدولي نحن أقوياء معا".

كما غرد أحد المتفاعلين "لا أحد يجب أن يعتذر عن أصله، لكن الحاجة إلى الاعتذار مفهومة، السلام لكل أصحاب النوايا الحسنة"، فيما علق آخر بالقول "ليس الشعب الروسي من فعل هذا، إنها حرب بوتين".

وبعث جندي أوكراني رسالة مصورة إلى والديه بعد القصف الروسي على المناطق الأوكرانية ليطمئنهما أنه ما زال حيا.

وتداولت منصات روسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جنديا أوكرانيا بزيه العسكرية يبعث رسالة مصورة إلى والديه لإطلاعهما على وضعه ورفاقه بعد القصف الروسي.

وقال الجندي في رسالته عبر الفيديو "لقد سُحقنا، من الجيد أن الجميع على قد الحياة.. أبي أمي، أنا أحبكما".

واحتفى ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بسيدة أوكرانية واجهت جنديا من الجيش الروسي بمنطقة غينيشيسك في مدينة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، وواجهته قائلة "لماذا أتيت إلى بلادنا؟".

كما طلبت منه وضع بذور دوار الشمس في جيوبه حتى تنمو الأزهار عندما يموت على الأرض الأوكرانية، وفق ما تداولته منصات.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022