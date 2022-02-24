لبنان.. توقيف "جماعة إرهابية" خططت لتنفيذ عمليات انتحارية في معاقل حزب الله

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأربعاء إحباط خطط لـ3 عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تنسّق لتنفيذها بشكل متزامن ضد مراكز دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي -في مؤتمر صحفي- إن قوات الأمن أوقفت "جماعة إرهابية" عناصرها من الفلسطينيين (لم يحدد عددها) تجند شبابًا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية، لاستهداف 3 مواقع لتجمعات مدنية في لبنان.

وأضاف مولولي أن شعبة المعلومات (مخابرات الأمن الداخلي) أحبطت مخططًا إرهابيًا للشبكة التكفيرية، يشمل تنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ، من شأنها إيقاع العديد من الضحايا.

هنأ وزير الداخلية والبلديات #قوى_الأمن على الإنجاز الكبير والعمل الإستباقي النوعي لإحباط مخططات الشبكات التكفيرية. pic.twitter.com/7N42WwfD9j — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 23, 2022

وعرضت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا حول تفاصيل العملية الأمنية لتفكيك الشبكة، منذ انطلاقها من مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في صيدا (جنوب)، وصولا إلى منطقة "السعديات" جنوب بيروت.

وفي عام 2015، أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن تفجير انتحاري مزدوج في الضاحية الجنوبية في بيروت أودى بحياة أكثر من 40 شخصا.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد تنظيم الدولة، و"حرر" المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.