بعد خطوة الهجوم على أوكرانيا، يرى الأكاديمي البريطاني كريس دويل أن الرئيس فلاديمير بوتين أحيا المخاوف الأوروبية من أن هدفه لن يتوقف عند أوكرانيا، بل قد يصل إلى دول البلطيق عامة، "مما يعني تهديدا وجوديا لكل أوروبا".

لندن- تشكّل شخصية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لغزا محيّرا للإعلام والمراكز البحثية الغربية، وكثيرة هي محاولات تحليل هذه الشخصية المثيرة للجدل، وتحفل الأدبيات السياسية الغربية بالكثير من الكتابات والتصريحات حول شخصيته، ومحاولة فهم سلوكه السياسي.

ولا يخفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا هولاند، أن أصعب لقاء عقده مع زعيم أجنبي كان مع الرئيس بوتين، كما شاهد الملايين لقطة ارتباك مدير المخابرات الروسية الخارجية أمام بوتين، عندما سأله عن موقفه من الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس.

وتختلف التقديرات الغربية في الحكم على شخصية بوتين واستجلاء ما يدور في عقله؛ بين من يراه لاعب شطرنج ماهرا على رقعة الخريطة الجيوسياسية العالمية، ومن يراه إنسانا مغامرا يخوض خطوات غير محسوبة العواقب.

الجزيرة نت طرحت السؤال على 3 أكاديميين بريطانيين، لفهم نظرة الغرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت هذه إجاباتهم:





لاعب شطرنج

يصف رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة لندن للاقتصاد، البروفيسور فواز جرجس، الكتابات الغربية حول شخصية فلاديمير بوتين بأنها "كتابات سطحية وتفتقد للعمق والفهم الحقيقي لعقلية بوتين".

ويضيف جرجس -للجزيرة نت- أن الغرض مما يكتب عن بوتين في الغرب هو "شيطنة الرجل"، مضيفا أن هناك محاولات لتصوير الرئيس الروسي بأنه "متهور وخطير ويفتقد للعقلانية وللتقدير السياسي".

ويختلف البروفيسور البريطاني -وهو رئيس مركز الشرق الأوسط في لندن- مع التقديرات التي تقول إن بوتين لا يفكر في مصالح الآخرين، "لأن هذه الأطروحة غير مؤسسة على أسس أكاديمية وعلمية دقيقة". وهذه النظرة مردها، حسب جرجس، "إلى نقص في الفهم الغربي للنظرة الإستراتيجية لبوتين"، ذلك أنه يختار معاركه بطريقة حساسة جدا.

ومثل لاعب الشطرنج، فإن بوتين لا يكشف عن كل تحركاته مرة واحدة "بل يتحرك بشكل تدريجي ويقوم بقياس ردة الفعل قبل الخطوة التي تليها".

ولا يحمل بوتين أي حلم لإعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي، "بل يريد حماية الأمن الحيوي لروسيا بوصفها قوة عظمى لها كلمتها في العالم".

صورة الرئيس بوتين في تدريبات الرماية الأوكرانية (الأوروبية)

صعب القراءة

ويعزو رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، تباين التحليلات الغربية لشخصية الرئيس الروسي إلى طبيعة "شخصية بوتين؛ فهي صعبة القراءة وصعبة التوقع".

ويؤكد الأكاديمي البريطاني -في حديثه مع الجزيرة نت- أن السياسيين في الغرب ينظرون إلى بوتين، باعتباره "رجل روسيا القوي والمتحكّم الوحيد في المشهد، وهو أيضا رجل معتدّ بنفسه، ومتعصب لكل ما هو روسي، وصانع القرار الذي لا يراجعه أحد".

ويتعامل الغرب مع بوتين بحذر شديد لأنهم، حسب دويل، "يرون فيه خطرا حقيقيا على الأمن الأوروبي"، مضيفا أن مشكلة الغرب مع بوتين "أنه يستند إلى قوة بلاده العسكرية الكبيرة جدا في اتخاذ أي قرار، ويضع ترسانة بلاده النووية فوق طاولة المفاوضات مع الغرب، وهذا أمر مربك للغربيين".

ويعترف كريس دويل بأن نظرة الغرب لبوتين مرتبكة جدا وقلقة، وهذا راجع لكون "بوتين شخصا صعب القراءة ولا يمكن توقع خطواته".

ويختلف الأكاديمي البريطاني مع التحليلات الغربية التي تصور بوتين بأنه "شخص مغامر"، ويقول "بالعكس، هو يحسب خطواته بعناية، ويقدّر أيضا ردود الفعل الغربية"، ووصف القراءات التي تقول إن بوتين شخص متهور بـ"السطحية".

وبعد خطوة الهجوم على أوكرانيا، يرى كريس دويل أن بوتين أحيا المخاوف الأوروبية من أن هدفه لن يتوقف عند أوكرانيا، بل قد يصل إلى دول البلطيق عامة "مما يعني تهديدات وجودية لكل أوروبا".

لقاء الرئيس بوتين (يسار) بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو (الأناضول)

هوس القيصر

ويميز البروفيسور جيلبرت الأشقر، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية "سواس" (SOAS)، بين نظرتين مختلفتين يحملها الغرب عن بوتين: الأولى قبل الأزمة الأوكرانية، وتقول إن بوتين "شخص عدواني لكنه عقلاني"، أما النظرة الثانية "فهي أن الأزمة الأوكرانية أظهرت أن عدوانية بوتين غلبت على عقلانيته".

وأضاف الأشقر أن الأوساط السياسية الغربية تنظر لبوتين "باعتباره شخصية سلطوية فجّة من أجل الدفاع عن مصالح روسيا"، قبل أن ينتقل للتحليل النفسي الغربي لبوتين، "حيث يتم الترويج أن بوتين أصيب بجنون العظمة، ولم يعد متزنا في اتخاذ القرارات المناسبة".

ويعود البروفسور جيلبرت إلى المقالات والخطب التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليخلص لكونه "بات مهووسا بإعادة أمجاد روسيا القيصرية، ولهذا نجده يوجّه انتقادات لاذعة للثورة البلشفية؛ لأنها هي من أنهت روسيا القيصرية، والآن يعيش هوس أن يصبح قيصر روسيا الجديد".