تلقى اتصالا من الرئيس الأوكراني.. أمير قطر يدعو لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخيمس اتصالا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أطلعه فيه على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، وذلك بعيد بدء عملية عسكرية روسية تستهدف الأراضي الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الأمير دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأضافت أنه شدد على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم.

وتابعت أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية.