الطلاب المصريون بأوكرانيا يستغيثون والسفارة تنصحهم بالبقاء في المنازل

تفاعل مصريون بشكل واسع مع وسم #طلاب_مصر_في_أوكرانيا الذي أطلقه طلبة مصريون مغتربون، وطالبوا عبره سلطات بلادهم ببذل الجهود والتواصل معهم وإجلائهم عقب الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا.

وناشدت الطالبة بسملة خالد، في تغريدة لها على تويتر قائلة، "إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا في مدن الشرق كل يوم في قلق وتوترات بسبب الوضع الحالي، ومعظم السفارات سحبت أبناءها واحنا قاعدين هنا، اتكلموا عنا أرجوكم إحنا عايشين في توتر وقلق وخوف من الحرب اللي ممكن تحصل في أي لحظة، ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها".

في حين قالت الطالبة مروة "إحنا عايشين في رعب وكل يوم شايفين الدبابات والمدرعات ماشيه في كل حته ونسمع ضرب النار فوق راسنا وإحنا قاعدين"، وفي منشور آخر كتبت مروة "الحرب ابتدت في أوكرانيا ومحدش سائل فينا إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا وصلوا صوتنا واتكلموا عنا عشان حد يسمعنا".

وغرد عبدالله شربقي قائلا "عددهم مش قليل أبدا إحنا إلى الآن مسمعناش (لم نسمع) بيان رسمي يحدد موقفهم أو يطمنهم، هم مش بس في منطقة حرب وحياتهم معرضة للخطر .. دا كمان في مستقبل بيضيع إذا انتهت دراستهم هناك ومفيش (لا توجد) لوائح تقبل استقبالهم للاستكمال هنا حتى لو بالفلوس".

وتساءلت رحاب يحيى "هي السفارة مستنية ايه (ماذا تنتظر) علشان يتحركوا و يبعتوا إجلاء للمصريين اللي في أوكرانيا ولادنا حياتهم في خطر دلوقتي والضرب شغال في أوكرانيا كلها، الضرب مش بيوقف والأجواء مرعبة هناك".

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا

احنا طلاب مصر في اوكرانيا وتم اغلاق المطارات ومحدش من السفارة بيتكلم عننا لو سمحتو وصلوا صوتنا للمسؤولين — Basmala khalil (@cocobas9) February 24, 2022

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا احنا الطلاب المصريين في أوكرانيا في مدن الشرق كل يوم في قلق وتوترات بسبب الوضع الحالي

ومعظم والسفارات سحبت ابنائها واحنا قاعدين هنا

اتكلموا عننا ارجوكم احنا عايشين في توتر وقلق وخوف من الحرب اللي ممكن تحصل في أي لحظة

ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها pic.twitter.com/wHstVpoyWB — Basmala khalil (@cocobas9) February 24, 2022

المصريين الموجودين في أوكرانيا محتاجين مساعدة، نتمنى ده يحصل سريعا والدولة تقدر تشوف إزاي ممكن يرجعوا. ربنا يسترها عليهم ويحفظهم #طلاب_مصر_في_أوكرانيا — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) February 24, 2022

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا

عددهم مش قليل أبدا

إحنا إلى الآن مسمعناش بيان رسمي يحدد موقفهم أو يطمنهم

هم مش بس في منطقة حرب وحياتهم معرضة للخطر .. دا كمان في مستقبل بيضيع اذا انتهت دراستهم هناك ومفيش لوائح تقبل استقبالهم للاستكمال هنا حتى لو بالفلوس — عَبْدُاللّه 🍁 (@3abed_shorbagy) February 24, 2022

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا للان موجودين في اوكرانيا بدون اهلهم وجامعاتهم ترفض دراستهم اونلاين . ابناءك فخامة الرئيس ينتظرون توجهياتكم لمساعدتهم في الرجوع لمصر الحبيبه @AlsisiOfficial — M⁦ahm⁦oud Fekry 📌 (@mahmoudfekry74) February 23, 2022

فيه طلاب كتير مصريين بتدرس هناك، لازم يبقى فيه تحرك سريع أنهم يرجعوا مش مجرد اجراءات للاطمئنان عليهم بس، دول من غير عائلتهم واغلبهم صغيرين في السن .. اللهم ردهم سالمين لـ أهاليهم واحفظهم يارب.#طلاب_مصر_في_أوكرانيا — 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤℘. (@_mennafathii) February 24, 2022

في المقابل، كتبت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية (كييف) على حسابها بموقع فيسبوك "تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات، في الوقت الحالي المهم هو عدم الخروج من المنازل".

وتابعت السفارة "يجب الاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأي تعليمات إضافية من خلال موقعها".

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إن الوزير خالد عبد الغفار تواصل مع السفير المصري لدى أوكرانيا للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

ولم تتطرق الوزارة إلى تقديم أرقام عن عدد هؤلاء الطلاب، لكنها قالت إنها ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا، وستستمر في التنسيق مع الأجهزة المعنية بمصر للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا.

لكن صحيفة الوطن (خاصة قريبة من السلطة) نقلت عن مصادر بوزارة التعليم العالي لم تكشف عن هويتها أن دراسة أجريت في 2019 أشارت إلى أن عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا بلغ في ذلك العام نحو 3300 طالب وطالبة.

روسيا وأوكرانيا من اكتر الدول اللي فيها طلاب مصريين بيدرسوا (حوالى 7 الاف طالب مصرى)

اللهم كن لهم عونا ونصيرا وردهم إلي ذويهم سالمين #طلاب_مصر_في_أوكرانيا — Mohammed Issa (@Mohamme64048127) February 24, 2022

السفاره بتقولك برجاء الالتزام بالكمامه وماحدش يخرج من بيته

Stay safe😐

بجد ربنا معاكم وترجعوا بالسلامه لاهاليكم وباذن الله الحكومه تتحرك عشانكم زى الدول العالم مابتتحرك #طلاب_مصر_في_أوكرانيا https://t.co/iLlPVkXgMV —  الـــبــرنــســ  𓅓 (@mody_sharaf1) February 24, 2022