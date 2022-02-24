بوتين يستعرض دوافع الهجوم على أوكرانيا وزيلينسكي يبدي ثقته في النصر ويدعو لتشديد العقوبات على روسيا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة مصورة عن دوافع ما وصفها بالعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها قوات بلاده في أوكرانيا منذ فجر اليوم الخميس، ووجه رسائل للخارج والداخل.

فقد قال بوتين إن العملية تأتي بموجب الاتفاقيات المبرمة بين موسكو وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، وتستهدف حماية المدنيين الناطقين بالروسية هناك مما وصفها بالإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من 8 سنوات.

وأضاف بوتين أن العملية تأتي أيضا لحماية روسيا من التهديدات التي تستهدف أمنها، ومن ضمنها سعي كييف لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بحيازة هذا السلاح.





وتابع أن بلاده تسعى من خلال العملية إلى نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن وصفهم بالنازيين الجدد، ونفى وجود خطط لاحتلال الجارة الغربية لروسيا، داعيا العسكريين الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح والعودة لبيوتهم.

وهدد الرئيس الروسي بأن بلاده سترد على الفور في حالة حدوث تدخل أجنبي في الصراع الحالي، محذرا من أن تداعيات ذلك ستكون غير مسبوقة.

وعبر بوتين عن ثقته في أن القوات الروسية ستقوم بواجبها، وأن المؤسسات الروسية ستعمل بنجاح، بما في ذلك على صعيد إدارة الاقتصاد، داعيا كل مكونات الشعب الروسي إلى التكاتف.

زيلينسكي قال إن جيش بلاده قوي ويجب دعمه (وكالة الأنباء الأوروبية)

دعوة للتعبئة وثقة بالنصر

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات، وللقصف من الشمال إلى الجنوب.

وفي كلمة بثها التلفزيون الأوكراني، أكد زيلينسكي وجود أعداد كبيرة من المصابين جراء القصف الروسي.

ودعا المواطنين القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى مراكز التدريب، مؤكدا أن الجيش الأوكراني قوي ويجب دعمه.

وفي نفس الكلمة، أعلن الرئيس الأوكراني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يرغب في تدمير أوكرانيا.

وقبل ذلك، كان زيلينسكي نشر كلمة مصورة على فيسبوك دعا فيها مواطنيه إلى عدم الهلع، وعبر عن ثقته في النصر.

وذكر أنه تواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة غربيين آخرين من أجل وقف الهجوم الروسي على بلاده، مطالبا بفرض كل العقوبات الممكنة على موسكو، وتحدث عن ضرورة إنشاء تحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن زيلينسكي بدء سريان الأحكام العرفية في البلاد على خلفية الهجوم الروسي، ولاحقا أعلن البرلمان الأوكراني حالة الحرب.