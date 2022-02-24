بسبب الحرب في أوكرانيا.. مصر تتوقع زيادة في الأسعار واحتياطي القمح يكفي 4 أشهر

القاهرة- ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على مصر التي تعتمد على البلدين في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الذي يعتمد عليه المصريون كمكون رئيس للغذاء.

وقبل ساعات من بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، كان مجلس الوزراء المصري قد عقد اجتماعا، مساء الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة على مصر، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع من كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأكد متولى، حسب بيان مجلس الوزراء، وجود احتياطي من القمح يكفي مدة تزيد على 4 أشهر، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي في شهر أبريل/نيسان المقبل مما يوفر مزيدا من القمح.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وأشار البيان إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، عند تطور الأحداث بشكل سلبي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن 80% من حجم القمح الذي استوردته هيئة السلع التموينية العام الماضي لسد العجز في رغيف الخبز جاء من روسيا، لكن هناك 14 دولة أخرى يمكن اللجوء إليها لاستيراد القمح لو تأثرت الكميات الموردة من روسيا وأوكرانيا، منها دول خارج القارة الأوروبية كالولايات المتحدة الأميركية وكندا.

زيادة الأسعار

في الوقت نفسه، توقع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إبراهيم عشماوي، ارتفاع أسعار عدد من السلع في ظل التبعات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح عشماوي أن الزيادة متوقعة في كثير من السلع الأساسية بسبب زيادة سعر النقل والشحن وقلة حجم الإنتاج وغيرها من الأسباب، وبالفعل تأثرت الزيوت تأثرا كبيرا وازدادت أسعارها منذ شهور طويلة، كما أكد أنه عند حدوث تفاقم في المشكلات الجيوسياسية سيكون له أثر سيئ على موجة التضخم.

ومع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا كبيرا لمختلف السلع، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم توفير سلع من خلال المنافذ الخاصة بالوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة تقدّم تخفيضًا في الأسعار يبلغ 25% إلى 30%، مؤكدا أن الدولة تمكنت من تقديم مثل هذه التخفيضات بسبب وجود احتياطي آمن من السلع، على حد قوله.