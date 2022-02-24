الهجوم الروسي على أوكرانيا.. الناتو يفعل خطة للدفاع عن الحلفاء والغرب يتأهب لتشديد العقوبات

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) اليوم الخميس أنه قرر تفعيل خطة للدفاع المشترك وتعزيز قواته في شرقي أوروبا ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، في وقت يتأهب فيه القادة الغربيون لتشديد العقوبات على روسيا.

ففي مؤتمر صحفي ببروكسل، قال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو قرر زيادة قواته في الجزء الشرقي من الحلف، وأضاف أنه سيتم تفعيل خطة الدفاع من أجل حماية الحلفاء، مشيرا إلى أن هذه الخطة تسمح لحلف الأطلسي بنشر قواته عند الحاجة.

وقال ستولتنبرغ إن التهديد الروسي يدفع حلف الناتو إلى تعزيز قوته الدفاعية والدفاع عن القيم التي تجمع أعضاءه، وأوضح أن الناتو يتخذ ما وصفها بخطوات محسوبة تتلاءم مع المجريات على الأرض، مشددا على التزام الدول الأعضاء بالاتفاق الدفاعي الجماعي.

وتابع الأمين العام للناتو أن الحلف أمدّ أوكرانيا بأنظمة دفاعية لكنه لا ينوي إرسال قواته إليها.

وأكد ستولتنبرغ أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية، مطالبا موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا والعودة للدبلوماسية.

ومن المقرر أن يعقد حلف الناتو غدا الجمعة قمة عبر الفيديو لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

جونسون يتهم بوتين بإطلاق العنان للحرب في أوروبا (غيتي)

عقوبات غربية

في هذه الأثناء، يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن عقوبات إضافية على روسيا ردا على عملياتها العسكرية الجارية منذ صباح اليوم الخميس في أوكرانيا.

وسيبحث القادة الأوروبيون في اجتماع طارئ هذه العقوبات الإضافية التي وصفها مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بغير المسبوقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجري التنسيق مع الشركاء في الولايات المتحدة وكندا بشأن العقوبات على روسيا.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستفرض مع حلفائها حزمة عقوبات اقتصادية ضخمة لتقويض الاقتصاد الروسي، متهما الرئيس الروسي بأنه أطلق العنان للحرب في القارة الأوروبية.

ووصف الاتحاد الأوروبي الهجوم الروسي على أوكرانيا بالوحشي، وندّد القادة الأوروبيون في بيانات منفصلة بالهجوم الروسي، في حين دعا قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى عقد قمة للحلف الأطلسي.

وقد عقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية، كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع عاجل لفريقه الأمني، ويلقي لاحقا اليوم كلمة بشأن التطورات في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وصف في وقت سابق اليوم الخميس الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه خرق سافر للقانون الدولي ويوم أسود لأوروبا.

وفي إطار ردود الفعل الدولية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماع أمني رفضه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أردوغان إن العملية الروسية ضربة موجهة للسلام والاستقرار في المنطقة.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الهجوم الروسي غير مقبول، ويعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن العالمي.

وفي السياق، قال سفير أوكرانيا لدى أنقرة إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية لوقف ما وصفه بالعدوان الروسي غير المبرر.

من جانبها، نددت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يائير لبيد بالهجوم الروسي على أوكرانيا وعدّته خرقا للتسويات الدولية.

بايدن تلقى إحاطة من كبار مساعديه بشأن التطورات في أوكرانيا (الأوروبية)

وعيد بايدن

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردّون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس تلقى إحاطة من كبار مساعديه، وإنه يتابع التطورات في أوكرانيا.

وأجرى بايدن اليوم الخميس اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه أطلعه على خطوات واشنطن لحشد الدعم الدولي ضد الهجوم الروسي، ووعد الرئيس الأميركي بأن تواصل بلاده تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا ولشعبها.

ومن المقرر أن يبحث الأزمة اليوم الخميس مع القادة الآخرين في دول مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان).

وبعيد الإعلان الروسي عن بدء العمليات العسكرية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القوى الغربية متوحدة في الرد على روسيا وتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، وكان بلينكن صرح قبل ذلك بأن روسيا إذا استمرت في التصعيد وانخرطت في غزو واسع لأوكرانيا فستقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أيضا.

وكانت واشنطن أعلنت بالفعل فرض عقوبات على روسيا عقب اعترافها بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

اجتماع مجلس الأمن عقد بطلب من أوكرانيا (الفرنسية)

مشروع قرار بمجلس الأمن

في هذه الأثناء، أعلن مسؤول أميركي أن بلاده ستقدم اليوم الخميس مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين روسيا، على أن يُصوّت عليه غدا الجمعة.

ولدى روسيا حق النقض (الفيتو)، ومن المتوقع أن تسقط مع الصين أي مشروع قرار من هذا النوع.

ويأتي التحرك الأميركي عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها أوكرانيا.

وفي الجلسة، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الهجوم الروسي على أوكرانيا بمنزلة هجوم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وندّد مندوبو بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومندوبون آخرون بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وطالبوا بتحميل المسؤولية لموسكو، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جلسة مجلس الأمن إلى وقف النزاع الآن.

من جهته، قال المندوب الأوكراني إن الوقت فات للحديث عن وقف التصعيد لأن الرئيس الروسي أعلن الحرب بالفعل.

في المقابل، قال السفير الروسي إن بلاده لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني، بل على من وصفها بالطغمة الحاكمة في كييف.

أما السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فقال إنه يعتقد أن الباب أمام حل دبلوماسي للأزمة لم يغلق تماما.

الصين وإيران

وفي مقابل الإدانات الغربية للهجوم الروسي على أوكرانيا، دعت الصين اليوم الخميس جميع أطراف الأزمة إلى ضبط النفس، وذكرت أنها تراقب الوضع من كثب.

وقالت الخارجية الصينية إن بكين لن تزوّد أطراف الأزمة الأوكرانية بأي أسلحة كما فعلت الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الحرب في أوكرانيا ليست هي الحل، ودعت إلى حل سياسي للأزمة.

ورأت الوزارة أن الأزمة الأوكرانية نجمت عما وصفتها باستفزازات من حلف الناتو.