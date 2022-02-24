بعد ساعات من طلب انفصاليي دونباس دعم بوتين.. بدء عملية روسية في أوكرانيا

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، في حين قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأغلب.

وطالب الرئيس الروسي -في خطاب تلفزيوني- الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.

وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

واتهم بوتين الدول الرائدة في الناتو بدعم من أسماهم "النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه ليست لدى روسيا فرصة إلا الدفاع عن نفسها، وستستخدمها.

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارات دوت في محيط مدينة كرامتورسك في دونباس.

وقال شهود عيان للجزيرة إنهم سمعوا دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت "واشنطن بوست" (The Washington Post) إن انفجارات دوّت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية.





طلب الدعم

وقبل ساعات، قال الكرملين إنه تلقى طلبا من قادة دونيتسك ولوغانسك للمساعدة في صدّ هجمات الجيش الأوكراني، في حين توقعت واشنطن غزوا روسيا قريبا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قادة "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين -المعترف بهما حديثا من قبل روسيا- طلبا الدعم العسكري من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة ما سماه "العدوان الأوكراني" على إقليم دونباس.

وأضاف بيسكوف أن الطلب جاء في شكل خطابين لدعم دونيتسك ولوغانسك، بهدف تجنيب وقوع خسائر بين المدنيين وحدوث كارثة إنسانية في الإقليم.

في المقابل، رأى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن طلب انفصاليي لوغانسك ودونيتسك مساعدة روسيا تطور خطير، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث التطورات في إقليم دونباس.

وكان كوليبا حذر من أن أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف -في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن الاتهامات الروسية ضد بلاده غيرُ معقولة.

ونفى الوزير الأوكراني أن تكون بلاده خططت لأي هجوم عسكري في إقليم دونباس، متهما روسيا بالتسبب في الأزمة وتصعيدها.





حشد عسكري

ميدانيا، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الرئيس الروسي "مستعد بأكثر ما يمكن" لغزو أوكرانيا، إذ إن لديه الآن "ما يقرب من 100% من جميع القوات التي توقعنا أن يحشدها" لغزو أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأميركي للصحفيين أن 80% من هذه القوات -التي يزيد عددها على 150 ألف جندي- متمركزة على الحدود الأوكرانية "في وضعيات جهوزية"، مشيرا إلى أن هذه القوات مجمعة في تشكيلات هجومية على بُعد بضعة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن شركة "ماكسار" لصور الأقمار الصناعية قولها إن أحدث الصور تظهر عددا من حالات الانتشار في غرب روسيا.

وأكدت ماكسار أن حالات الانتشار الواردة في صور أمس الأربعاء كانت في نطاق 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا، وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقالت وكالة الأناضول إنها رصدت قافلة تعزيزات عسكرية روسية تضم أكثر من 200 عربة، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا متجهة نحو إقليم دونباس الأوكراني.

وأضافت أن مراسها رصد القافلة في منطقة روستوف الروسية، على بعد 40 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

يأتي هذا في وقت يتواصل فيه تبادل إطلاق النار والقصف المدفعي على جبهة إقليم دونباس بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.

وشهدت المواقع الأمامية للجيش الأوكراني في منطقة "بوبوسانا" قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

في المقابل، قال الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك إن 3 مدنيين قتلوا وجرح 4 جنود في قصف للجيش الأوكراني على مناطقهم.

وأشار المتحدث باسم الانفصاليين إدوارد باسورين إلى أن الجيش الأوكراني قصف نحو 30 بلدة في المناطق التي يسيطرون عليها في إقليم دونباس خلال 24 ساعة الأخيرة.

واتهم الانفصاليون الموالون لروسيا الأمن الأوكراني بتنفيذ سلسلة من التفجيرات التي استهدفت مراكز حيوية وشخصيات عسكرية، كان آخرها تفجير عبوة ناسفة في مبنى قرب مجمع التلفزيون في دونيتسك.





الغزو الروسي

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء ليل الأربعاء. ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" (NBC NEWS) عن بلينكن قوله إنه لا تزال هناك فرصة لتجنب عدوان روسي كبير.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" (CBS) أكد بلينكن أنه إذا استمرت روسيا في التصعيد وانخرطت في غزو واسع لأوكرانيا فستقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أيضا.

وأضاف أنه سيتم تعزيز قوة الناتو لدى الحلفاء والشركاء بنقل قوات إلى شرقي أوروبا للتأكد من توفير الحماية لهم، مشددا على أن واشنطن ستعمل على مضاعفة المساعدات الأمنية والدبلوماسية والإنسانية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تسعى جاهدة لمنع حصول حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، وإنها ما زالت مستعدة للحوار مع موسكو بشرط أن تبرهن جديتها.

وأضاف برايس أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا في حال قررت المضي في تصعيدها ضد أوكرانيا.





حرب كبرى

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نظيره أمر قواته بغزو أوكرانيا، وإنه في حال تم ذلك فستكون خطوة نحو حرب كبرى في أوروبا، حسب تعبيره.

وفي كلمة متلفزة للشعب الأوكراني، كشف زيلينسكي عن أنه تقدم بمبادرة لإجراء اتصال مع بوتين لكن الكرملين بقي صامتا، على حد قوله.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو أقرت عملا عدائيا ضد كييف، وأن بوتين لم يستجب لدعوة أوكرانيا لبدء محادثات.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده مستعدة للتفاوض مع روسيا بأي صيغة وعلى أي منصة، لافتا إلى أن روسيا تحشد 200 ألف من قواتها على الحدود الأوكرانية.

وفي سياق متصل، صدق البرلمان الأوكراني بالأغلبية على قرار فرض حالة الطوارئ بالبلاد اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ولمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ووفقا لحالة الطوارئ فسيتم تقييد حركة المركبات، كما ستُمنح صلاحيات للقوات الحكومية لتفتيش السيارات، وتعزيز حماية النظام العام والمرافق الحكومية، كما ينص قرار فرض حالة الطوارئ على حظر تنظيم المظاهرات الجماهيرية.

واستدعت الحكومة قوات الاحتياط، كما حذر جهاز أمن الدولة الأوكراني من حرب سيبرانية تستهدف إرباك المشهد.





عقوبات أوروبية

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقادة عسكريين آخرين ضمن حزمة تدابير ردا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين.

ونصت عقوبات التكتل -المكون من 27 دولة- على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى، من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة "آر تي" التلفزيونية الحكومية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 نائب في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين.

كما طالت العقوبات الأوروبية "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية، إلى جانب 3 مصارف رئيسية، هي: " في آي بي" و"روسيا" و"برومسفيازبنك".

وأضيف إلى قائمة العقوبات رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من بوتين ومؤسس المجموعة الأمنية "فاغنر" المتهمة بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا ومناطق ساخنة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أوسع ضد الاقتصاد الروسي من خلال التحرك للحد من التعامل بسندات الدين الحكومية الروسية في الأسواق المالية الأوروبية.

ورأى الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات ليست سوى الجزء الأول من حزمة إجراءات "غير مسبوقة" تم إعدادها ضد روسيا، والباقي سيكشف عنه في حال شن الكرملين هجوما واسع النطاق ضد أوكرانيا.