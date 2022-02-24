يديرها الحرس الثوري الإيراني.. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين باليمن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية يديرها الحرس الثوري الإيراني بتهمة تمويل جماعة الحوثي في اليمن ودعم هجماتها على السعودية والإمارات.

وقالت الوزارة -في بيان- إن الشبكة المشمولة بالعقوبات تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والممول الحوثي سعيد الجمل، وإن الشبكة حولت عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة معقدة من الوسطاء.

وأضافت الخزانة الأميركية أن قرار العقوبات اتخذ بالتعاون والتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع حلفاء واشنطن في المنطقة لاستهداف الساعين لإطالة أمد الحرب في اليمن لأهدافهم الخاصة، على حد تعبير البيان.

ودعت الوزارة الحوثيين إلى وقف ما وصفته بحملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هجمات الحوثيين داخل اليمن وضد جيرانه واستهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات أدت إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأضاف -في بيان- أن استمرار الهجوم العسكري للحوثيين في مأرب أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

واتهم بلينكن الحوثيين باحتجاز موظفين يمنيين حاليين وسابقين في السفارة الأميركية بصنعاء لمدة شهور من دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.

وأكد بلينكن التزام بلاده بمساعدة السعودية والإمارات للدفاع عن نفسيهما وعن عشرات آلاف الأميركيين المقيمين في الخليج ضد هجمات الحوثيين.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من تحالف تقوده السعودية بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف منذ مارس/آذار 2015 القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.