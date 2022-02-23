القاهرة- وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، بغالبية ثلثي أعضائه على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، وكذلك القانون الخاص بأفراد هذا الجهاز والذي يحمل رقم 80 لسنة 1974.

وفتحت التعديلات الباب لمزيد من القدرة على ممارسة النشاط الاقتصادي، بعد أن منحت الجهاز الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء أو أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات، بعد موافقة الجهاز، بجانب إعادة معاملة رئيس الجهاز ونائبه معاملة وزير ونائب وزير فيما يتعلق بالمستحقات المالية.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، للخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

دون حصول الأعضاء على نسخة من القانون..

البرلمان يوافق بشكل عاجل ومفاجئ على قانون منح جهاز #المخابرات_العامة حق تأسيس الشركات أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء إدارة تلك الشركات، ومعاملة رئيس الجهاز ونائبة معاملة وزير ونائبه فيما يخص المستحقات المالية pic.twitter.com/GEnrGQOJ8P — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 22, 2022

مجلس المخابرات يقر للمخابرات شركات مخابرات واللي مش عاجبه يروح يشتكي للمخابرات. https://t.co/Pgs5NCHeRU — Amr Waked (@amrwaked) February 22, 2022

ثمن تسريب ارصدة اولاد مبارك 😉

منح جهاز المخابرات العامة حق تأسيس الشركات أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة …. وتعيين أعضائه كرؤساء إدارة تلك الشركات ومعاملة رئيس الجهاز ونائبة معاملة وزير ونائبه فيما يخص المستحقات المالية pic.twitter.com/N8ykmBdJ9e — ezz sief عز سيف (@ezzsaif) February 23, 2022

التوسع في تأسيس شركات

الجيش

الشرطة

المخابرات

مع تصفية الشركات الحكومية

الحديد والصلب

القومية الأسمنت

النيل للطرق

إلخ.. فرض الحراسة على القطاع الخاص

التوحيد والنور

چهينة

دلتا

ماي واي

إلخ.. ويصبح الشعب كله

عبيد لدى الجهات السيادية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة عبيييييييد pic.twitter.com/VJthANIahZ — ربعاوي 2 (@1_s_herif) February 22, 2022

السؤال المهم ليه ياسسوا شركات ؟؟؟ده جهاز المخابرات العامة هيزرعوا اجهزة تصنت و لا هيعملوا مصنع للجواسيس ..؟؟برضو ليه الشرطة ليها شركات هي راخرة و لا عشان ما يزعلوش ؟؟؟ — ممكن نلاقي حاجه صح🇪🇬🇪🇬 (@NivoDoc) February 23, 2022

بدون مسودة

وحسب موقع مدى مصر (خاص) فقد تلا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أحمد العوضي، التعديلات على مسامع النواب والصحفيين بداية جلسة عامة أمس، بشكل عاجل وغير مدرج على جدول أعمال الجلسة، ولم يصحبها توزيع تقرير اللجنة المتضمن نص التعديلات ورأي اللجنة فيها على النواب والصحفيين، وهو أمر نادر الحدوث داخل البرلمان.

في الوقت نفسه، أخبر مسؤولو التحرير في عدد من الصحف مندوبيهم داخل مجلس النواب بعدم كتابة تفاصيل التعديلات ولا الموافقة عليها، بحسب ما قاله صحفيون برلمانيون للموقع ذاته، وقام موقع صحيفة الأهرام (حكومية) بالفعل بحذف خبر موافقة البرلمان على قوانين المخابرات بعد نشره.

وحسب "مدى مصر" لم يعترض أي نائب على عدم توزيع التقرير الخاص بالتعديلات عليهم، وقد شهدت القاعة حضورًا مكثفًا من النواب من ممثلي جميع الهيئات البرلمانية الذين وافقوا على التعديلات فور استعراض العوضي لها ومطالبته النواب بالموافقة عليها، كونها تصب في خانة المصلحة العامة للبلاد وأمنها القومي، كما يقال.

أذرع مخابراتية

وقبل إصدار القانون الجديد تستحوذ المخابرات العامة -حسب مراقبين وناشطين- على عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها مجموعة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية" التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المسيطرة على أغلب الأنشطة الرياضية في مصر، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب، والتي استحوذت على أغلب الملاعب المصرية.

ويرأس جهاز المخابرات حاليا اللواء عباس كامل الذي كان يعمل قبل ذلك مديرا لمكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ كان رئيسا للمخابرات الحربية، مرورا بعمله وزيرا للدفاع قبل أن يتولى الرئاسة.

قائمة بالشركات والمؤسسات والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد مؤتمرها لإعلان مجلس إدارتها الجديد وخططها المستقبلية pic.twitter.com/a2bx1sBn0M — مصراوي (@masrawy) May 29, 2021

والمخابرات العامة هو جهاز الاستخبارات المصري، هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ويتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء إضافة إلى عدد كافٍ من الأفراد.

يتكون شعارها من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض، ويرمز الشعار لقوة الجهاز وصرامته في مواجهة الأخطار والشرور التي تواجه الأمن القومي للبلاد.