يستبعد المراقبون أن يؤدي الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك إلى تدهور حاد بالأوضاع الميدانية حتى في حال إرسال القوات الروسية إلى الجمهوريتين، بعد موافقة مجلس الاتحاد ومصادقة البرلمان على الاعتراف.

موسكو- في خطاب لا يمكن مقارنته إلا بخطابه السنوي بالجمعية الفدرالية، من حيث طول مدته، جاء إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهورتي لوغانسك ودونيتسك، ليدخل بذلك واقع الأزمة مع الغرب إلى استحقاقات جديدة.

اعتبر بوتين، في خطابه، أن هذا القرار طال انتظاره، وطالب البرلمان بدعمه، والمصادقة على معاهدتي "الصداقة" و"المساعدة المتبادلة" مع الجمهوريتين.

كما دعا مَن وصفهم بـ "أولئك الذين استولوا على السلطة في كييف" إلى وقف فوري للأعمال "العدائية" وإلا فإن "المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسومًا يعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (رويترز)

انتقادات لكييف

وخصّص بوتين الجزء الرئيس من خطابه لانتقاد السلطات في كييف، والحديث عن تاريخ إنشاء أوكرانيا الحديثة، التي قال إنها أُنشئت بالكامل قبل روسيا البلشفية الشيوعية، وعلى حساب الأراضي الروسية التاريخية.

وأضاف أنه، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعاونت روسيا دائمًا مع أوكرانيا "بصراحة وأمانة مع احترام مصالحها" ولكن الأخيرة "وبدلاً من منطق الشراكة، بدأت تسير على منهج التبعية، وتآكلت مؤسسات الدولة بسبب الفساد، والحكومة الحالية تقود الأمور نحو فقدان السيادة الكاملة".

وشدد بوتين على أن الإستراتيجية العسكرية لأوكرانيا تتضمن بشكل أساسي التحضير لعمل عسكري ضد بلاده، وأن تهديد كييف الأخير ببناء أسلحتها النووية "ليس تبجحًا فارغًا" ولا يمكن لموسكو تجاهل هذا التهديد.





قرار اضطراري

أما الخارجية الروسية، فقالت، في بيانها، إن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين "قرار قسري (اضطراري) والوحيد الممكن في ظل هذه الظروف، والذي أملته الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الرغبة في حماية السكان المدنيين في الجمهوريتين من التهديد الحقيقي الذي يأتي من النظام الأوكراني".

كما دعت الوزارة الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو روسيا، والاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وخلافًا لما كان عليه الحال سابقا، يبدو أن عين موسكو هذه المرة كانت تراقب تفاقم الأوضاع الميدانية بإقليم دونباس، الذي يضم الجمهوريتين، أكثر مما هو انتظار لقاءات سياسية لبحث الأوضاع حول أوكرانيا مع الزعماء الغربيين.

ويبدو هذا تعبيرًا عن يأس الكرملين من تغيّر تتلامس معه مواقف الدول الغربية، وهو ما كان واضحاً في كلام بوتين، بأن موسكو لديها كل الأسباب للاعتقاد بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أصبح أمرًا مفروغا منه، وأنها مسألة وقت.

ويرى مراقبون روس أن إعلان موسكو الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أنهى الحرب مع أوكرانيا قبل أن تبدأ، وفي نفس الوقت شكّل جنازة رسمية لاتفاقية مينسك.

أرتال دبابات على الطريق من مدينة خاركيف إلى إقليم دونباس (الجزيرة)

شهادة نعي

ويرى فلاديمير زاريخين نائب رئيس معهد بلدان رابطة الدول المستقلة أن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاء وفقًا لمبدأ "الخطوط الحمراء" فبينما فرنسا وألمانيا لم تتمكنا من إجبار أوكرانيا على الامتثال لاتفاقيات مينسك، فيجب على موسكو أن تدفع كييف لذلك.

وفي هذه الحالة، سيتم استبدال اتفاقية مينسك باتفاقيات بين روسيا ودونيتسك ولوغانسك بشأن الدعم العسكري، رغم أن ظهور التشكيلات المسلحة الروسية في دونباس لا يضمن وقف الأعمال العدائية، لأنه لا توجد خطوط أمامية محددة بوضوح في المنطقة، فضلًا عما يسمى "المناطق الرمادية" بالإقليم، والتي يجب الاستعداد لأي مفاجآت قد تحصل فيها.

وبخصوص احتمال قيام المنظومة الغربية باتخاذ عقوبات جديدة ردًا على الخطوة الروسية، رأى زاريخين أنها ضربة في كلا الاتجاهين، فبإمكان روسيا التحول إلى نظام مصرفي خاص بها، كما فعلت الصين.

أما العقوبات ضد روسيا في مجال الطاقة، فستؤدي -باعتقاد زاريخين- بالأساس لتدمير سوق الطاقة الأوروبية، وما هو مفيد للولايات المتحدة ليس بالضرورة في صالح أوروبا.

ويذهب المحلل للقول إن خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر الأمن الأخير في ميونخ، أوحى بأنه أصبح مستعدا للتخلي عن دونيتسك ولوغانسك باعتبارهما ورما سرطانيا يمكن أن يأكل جسم أوكرانيا كله.

ويوضح أن زيلينسكي لم يكن يتحدث بالمعني الحرفي لذلك، لكن المحتوى الكامل لخطابه جاء وكأنه يدفع موسكو نحو إجراء عملية جراحية عاجلة، وهو ما حدث.





التجربة الجورجية

من ناحيته، رأى محلل الشؤون العسكرية، أيفان كونفالوف، في ما حدث، تشابهًا مع الأوضاع في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، عندما طالبت موسكو عام 2008، تبليسي، بوقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهوريتين.

لكن جورجيا، وبتشجيع من الولايات المتحدة، قررت أنه بمثل هذه الحماية يمكنها أن تفعل أي شيء، وهاجمت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ونتيجة لذلك، فقدتهما، على الأرجح، إلى الأبد.

وتابع كونفالوف، في حديث للجزيرة نت، أن الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك لن يكون له أي دور في تشجيع أوكرانيا على الانضمام لحلف الناتو، مؤكدًا أنها لن تكون في هذا الحلف أيا كانت الأوضاع السياسية والميدانية بالإقليم.

كما استبعد أن يؤدي الاعتراف إلى تدهور حاد بالأوضاع الميدانية، لا سيما في حال اتخذ قرار إرسال القوات الروسية إلى الجمهوريتين، بعد استكمال الإجراءات القانونية، أي موافقة مجلس الاتحاد ومصادقة البرلمان.