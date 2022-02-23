تركيا تطلب من الإمارات تسليم "زعيم مافيا" هرب إليها

قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأربعاء، إن وزارة العدل التركية أرسلت طلبا إلى الإمارات لاحتجاز وترحيل سادات بكر، وهو "زعيم مافيا" تركي أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله.

وبدأت تركيا تحقيقا في قضية بكر العام الماضي، وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأ في نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" (YouTube) صورها في الإمارات يتحدث فيها عما قال إنه "فساد مستشر" بين مسؤولين أتراك كبار.

وكان المدعي العام في أنقرة أصدر العام الماضي قرارا بإلقاء القبض على "زعيم المافيا الهارب".

وفي مايو/أيار 2021، أثار بكر استياء تركيا عندما نشر مقاطع فيديو تم إخراجها بعناية على موقع يوتيوب، واتهم فيها مسؤولين كبارا وأفرادا من عائلاتهم بالاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات، وهو ما نفاه المعنيون.

وبكر (49 عاما) المدان بعلاقته مع الجريمة المنظمة، الذي يقدم نفسه اليوم بصفته رجل أعمال، هاجم بشكل خاص وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو.

كما نفت الحكومة التركية الاتهامات التي أثارها بكر، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقاطع التي بثها بكر، وشاهدها الملايين في تركيا، بأنها "هجوم على الدولة".

ولم ينشر بكر أي مقاطع فيديو جديدة منذ يونيو/حزيران 2021؛ وأكد أن السلطات الإماراتية حذرته من "مخاطر أمنية عالية" ومنعته من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، كما أشار إلى تلقيه تحذيرا من خطر تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقام الرئيس التركي منتصف فبراير/شباط الجاري بأول زيارة له منذ عام 2013 إلى الإمارات، مرحبا بـ"حقبة جديدة" بعد أن شهدت العلاقات الثنائية توترا.