الشرطة الهولندية توقف مسلّحا احتجز رهائن عدة ساعات في متجر بأمستردام

قالت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء إنها أوقفت مسلّحا بعدما احتجز رهائن عدة ساعات في متجر "آبل ستور" في إحدى ساحات العاصمة أمستردام الرئيسية، مشيرة إلى أن الرهائن لم يصابوا بأي أذى.

وقالت الشرطة -في تغريدة على تويتر- "لقد نجحنا في توقيف محتجز الرهائن عبر دهسه بسيارة أثناء خروجه راكضا" من المتجر، محذّرة من "مشاهد عنيفة" انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية صدم المسلح.

وأوضحت أنه بعدما صدمته سيارة الشرطة تولّى روبوت تفتيش الرجل الذي كان مستلقيا على الأرض للتأكد من خلوّه من المتفجرات، وتابعت الشرطة في تغريدتها "نعلم الآن أن المشتبه فيه لم يكن يحمل متفجرات على جسده والفريق الطبي يهتم به الآن".

وقالت الشرطة إنها غير قادرة في الوقت الراهن على الإفصاح عن هوية المشتبه فيه.

واستمرت عملية احتجاز الرهائن عدة ساعات؛ مما أثار حالة من القلق في صفوف سكان المنطقة، وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر عبر تويتر أن "هناك عملية احتجاز رهائن في متجر "آبل ستور" في لايدزبلاين التي تشهد حركة كبيرة في أمستردام، مشيرة إلى أن قواتها تطوق المكان.

وأظهرت لقطات -عُرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي- رجلا مسلحا يمسك آخر غير مسلّح، وذكرت تقارير إعلامية أن شهودا عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر "آبل ستور".

وانتشرت القوى الأمنية في المكان مع وحدات متخصصة عدة "للسيطرة على الوضع" حسب ما أفادت به الشرطة، التي تلقت بلاغا بحصول سطو مسلّح، وتحوّلت السرقة إلى احتجاز رهائن.