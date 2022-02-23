أميركا تفرض عقوبات جديدة وتؤكد جاهزيتها للحوار مع روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن إدارته ستفرض عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2".

وقال بايدن -في بيان أصدره البيت الأبيض- "وجهت إدارتي اليوم بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه جي ومسؤولين بها".

وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن جاهزة للحوار، لكنها بحاجة إلى طرف روسي جاد، مضيفة "لم نر أي دليل حتى الآن على جدية روسيا في الدبلوماسية".

ورأت الخارجية الأميركية أن دليل جدية موسكو سيكون القيام بخفض التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن واشنطن ستضاعف مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا في حال حصول الغزو الروسي.

وتابعت "نحاول تجنب حرب واسعة النطاق وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثها".

أكبر أزمة أمنية

وحذّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من أن أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، في حين قالت روسيا إن أوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة ما وصفته بـ"مغامرتها العسكرية" في دونباس.

كما قال كوليبا -في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن الاتهامات الروسية ضد بلاده غيرُ معقولة.

ونفى الوزير الأوكراني أن تكون بلاده خططت لأي هجوم عسكري في إقليم دونباس، واتهم روسيا بالتسبب في الأزمة وتصعيدها.

من جهته، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا -في كلمة له- إن أوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة ما وصفه بمغامرتها العسكرية في دونباس.

وأضاف أن القرار الروسي بشأن دونيتسك ولوغانسك نتيجة مباشرة لسنوات طويلة من التخريب الذي قامت به أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، حسب تعبيره.

واتهم مندوب روسيا الدول الغربية بعدم حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك، وقال إنه بالنظر للإبادة الجماعية الصارخة والدوس على أهم حقوق الإنسان -وهو الحق في الحياة- لا يمكن لروسيا أن تظل غير مبالية بمصير 4 ملايين شخص في دونباس.

أما المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، فقالت إن روسيا وحدها ستتحمل مسؤولية نتائج الحرب التي اختار بوتين شنها.

وأضافت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف على مفترق طرق في تاريخ هذه الهيئة، وأن تصرفات روسيا انتهاك غير مبرر للقانون الدولي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

واتهمت غرينفيلد روسيا بعدم الاستجابة لدعوات وقف التصعيد، وردت بإجراءات إضافية لتقويض سيادة أوكرانيا.





موقف أممي

بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى "استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وما وقع بعد ذلك من انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا إن العالم يواجه لحظة خطر كان يتمنى حقًا ألا تأتي، وإن الوقت قد حان لضبط النفس والتهدئة وإقرار وقف لإطلاق النار والعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات لإنقاذ الناس في أوكرانيا وخارجها من ويلات الحرب.

ومن جهته، أكد مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ -في كلمة له- أن ما يحدث في أوكرانيا يؤثر على أمن كل دولة عضو بالأمم المتحدة، ودعا روسيا إلى خفض التصعيد والانخراط في الدبلوماسية الهادفة التي اقترحها الاتحاد.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال -اليوم الأربعاء- أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء غد الخميس في بروكسل لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشال -في بيان- إن "الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أنها تنتهك النظام الأمني الأوروبي. ومن المهم أن نبقى موحدين ومصممين، وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية".

وفي سياق مواز، حذّر غوتيريش الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- من أن "العالم قد يشهد شدة بحجم وحدة لم يرها منذ سنوات عديدة" إذا اتسع الصراع في أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن بلاده تريد ضمانات أمنية من روسيا كخطوة نحو إنهاء المواجهة بين البلدين.

وقال -في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني- "أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة. اقترحت عدة مرات أن يجلس الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات للحديث".





عقوبات

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أفادت أن العقوبات التي فرضت على روسيا تستهدف شركات ومصارف وأفرادا متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا، وذلك بعد ما أعلنت روسيا قبل يومين اعترافها بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما أوكرانيا جزءا من أراضيها.

وأضافت -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان- أن هذه العقوبات ستقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية، وقد يتم تشديدها في أي وقت.

وقالت بيربوك إن الرئيس الروسي يحاول إعادة عجلة التاريخ شرق أوكرانيا إلى الوراء على حساب جيرانه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن سفراء الاتحاد الأوروبي أقروا العقوبات على روسيا، في حين نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث روسية.

أما صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، فقالت إن العقوبات الأوروبية تطال وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان وقائد أسطول البحر الأسود وقائد قوات الفضاء.

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن فرض عقوبات على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا ضمن حزمة أولى من العقوبات قال إنهم أسهموا في تقويض سيادة أوكرانيا، وقال إن العقوبات تشمل المصارف التي تمول صناع القرار الروس وأيّ نشاط في المناطق الانفصالية.





خفض التصعيد

وخلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، أعرب رئيس الوزراء جونسون عن أمله في أن يتخذ الرئيس الروسي قرارا بخفض التصعيد، محذرا في الوقت ذاته من أن الغرب مستعد لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وشدد جونسون على ضرورة التنسيق بين العواصم الغربية في مواجهة موسكو، مؤكدا أن مصالح بوتين الاقتصادية سيتم تطويقها في باريس ولندن ونيويورك بالتزامن.

وفي لندن، عبرت وزيرة الخارجية ليز تروس عن خشية بلادها من أن الرئيس الروسي قد لا يتوقف عند أوكرانيا.

كما قالت الوزيرة إن بلادها ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن، وتوعدت تروس بفرض عقوبات أشد صرامة على رجال الأعمال المقربين من السلطة وعلى مؤسسات رئيسية في روسيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن -مساء أمس الثلاثاء- فرض عقوبات على مؤسستين ماليتين روسيتين وعلى الديون السيادية الروسية، ردا على الإجراءات التي اتخذها بوتين، والتي اعتبرها بايدن بداية لغزو روسي لأوكرانيا.

وفي كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، أكد بايدن أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على نخب روسية وأفراد عائلاتهم الذين يستفيدون من سياسات الكرملين، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا تصعيدها.





تنسيق بين الحلفاء

وفي كندا، اعتبر رئيس الوزراء جاستن ترودو ما وصفها بأفعال روسيا غير القانونية في أوكرانيا بأنها هجوم على الديمقراطية وتهديد للسلام في أنحاء العالم.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن كندا بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء ستفرض حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وضمن العقوبات الغربية على روسيا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستفرض عقوبات ضد بعض الأفراد الروس والمؤسسات المالية الروسية.

وأكد موريسون أن العقوبات التي ستفرضها بلاده على روسيا مجرد حزمة أولى ستتبعها عقوبات أخرى.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا، وتشمل حظر إصدار سندات روسية في اليابان وتجميد أصول بعض الأفراد الروس.

ودعا كيشيدا روسيا للعودة إلى الدبلوماسية، وقال إنه لا يرى تأثيرا كبيرا على إمدادات الطاقة في المدى القصير، مشيرا إلى أن حكومته ستتخذ مزيدا من الخطوات بحسب التطورات.





فرض حالة الطوارئ

من جانبه، حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، للضغط عليها من أجل وقف التصعيد.

وعبّر كوليبا -في تغريدة على تويتر- عن امتنانه للحزمة الأولى من العقوبات الغربية التي وصفها بالحاسمة، وقال إنه من الضروري زيادة الضغط وضرب الاقتصاد الروسي والشخصيات المحيطة بالرئيس بوتين.

وفي كييف، صوت البرلمان الأوكراني على فرض عقوبات على النواب الروس الذين شاركوا في الاعتراف بما يسمى جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك" شرق أوكرانيا.

وقد رفع البرلمان مذكرة لمجلس الأمن القومي والدفاع الذي يقع ضمن صلاحياته إصدار القرار النهائي.

وقال أوليكسي دانيلوف -وهو أحد كبار مسؤولي الأمن- اليوم الأربعاء إن كييف ستفرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، وسيتم خلالها تطبيق قيود خاصة للحفاظ على الهدوء وحماية الاقتصاد.

وذكر -في إفادة صحفية- أن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوما، ويمكن مدها لمدة مماثلة، ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسن قانون بالقرار.

ويعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها. ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية، وفرض حظر على حركات الإضراب.





رد روسي

من جهتها، قالت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها سترد بقوة على العقوبات الأميركية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة على البلاد تتعارض مع المصالح الأميركية.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن ضغط العقوبات لن يساعد في جعل روسيا تحيد عن نهجها الحازم والقوي في الدفاع عن مصالحها.

وأضافت موسكو أنها أثبتت قدرتها على تقليل حجم الضرر من العقوبات.

ووصف البيان أسلوب العقوبات الذي تتخذه واشنطن منذ سنوات بغير الفعال وغير البناء، حتى من وجهة نظر المصالح الأميركية.

وأضاف البيان أن روسيا سترد بقوة على العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تعتقد أنها تملك حق فرض قواعدها على النظام الدولي عبر التهديد والعقوبات.

وفي السياق ذاته، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن العقوبات ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية.

واعتبر أنتونوف أن ضرر العقوبات سيطال الولايات المتحدة أيضا، حيث سيشعر المواطنون العاديون بالعواقب الكاملة لارتفاع الأسعار.

وفي تدوينة على صفحة السفارة على فيسبوك، قال أنتونوف إنه لا يتذكر يوما واحدا كانت تعيش فيه روسيا من دون أي قيود من العالم الغربي، وإن بلاده تعلمت العمل والتطوير في ظل القيود.

وأضاف أن بلاده تعلمت كيف تعمل في مثل هذه الظروف، إذ لم تكتف بالصمود فحسب؛ بل تقوم بالتطوير، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها لحل أصعب المشكلات الدولية بالطرق الدبلوماسية.

وفي مناسبة يوم تأسيس الجيش، شدد بوتين في الوقت نفسه على أن أمن روسيا ومصالحها القومية غير قابلة للنقاش.