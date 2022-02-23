تبادل طرفا الصراع في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء الاتهامات بشن خروقات غير مسبوقة منذ سنوات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس المتنازع عليه بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

فيما أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بجروح في قصف للقوات التي تقودها روسيا في دونباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية وهو ما لم تعلق عليه موسكو.

كما أصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط اليوم، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.





وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما.. الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

واتهم الانفصاليون في دونيتسك الجيش الأوكراني بخرق وقف إطلاق النار 66 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وباستخدام صواريخ غراد، وذلك لأول مرة منذ 4 أعوام.

وأضاف الانفصاليون أن 5 صواريخ غراد سقطت على أطراف حي كييفسكي شمالي دونيتسك والقريب من خط التماس، ولم يعلنوا في المقابل عن وقوع خسائر بشرية جراء هذا القصف.

واتهم الانفصاليون أيضا الجيش الأوكراني باستهداف 30 بلدة بأكثر من 826 قذيفة خلال يوم واحد، كما أكدوا وقوع تفجير بعبوة ناسفة في مبنى التلفزيون في دونيتسك من دون وقوع ضحايا.





في المقابل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل جندي وإصابة 6 آخرين نتيجة هجمات للانفصاليين أمس في دونباس.

وقال الجيش الأوكراني إن 41 بلدة أوكرانية تعرضت للقصف من قبل الانفصاليين. وقد قتل مدني في قرية نوفولوهانسكي إثر سقوط قذيفة على منزله.

وأكد الجيش أن الانفصاليين خرقوا وقف إطلاق النار 86 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف أن 64 من الخروقات استخدمت فيها أسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن 235 منزلا دمر منذ بداية تصعيد الأعمال العدائية شرقي أوكرانيا في 17 فبراير/شباط الماضي.

حشود جديدة

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية انتشارا جديدا لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسب ما أكدت شركة "ماكسار" (Maxar) لصور الأقمار الاصطناعية الأميركية.

الصور الفضائية الجديدة كشفت مركبات وناقلات لمعدات ثقيلة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا (الأناضول)

ونشرت "ماكسار" صور أقمار اصطناعية حديثة أظهرت نشر أكثر من 100 مركبة عسكرية على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا.

كما أظهرت صور أقمار اصطناعية أخرى وجود ناقلات للمعدات الثقيلة ومستشفى ميداني في غرب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.